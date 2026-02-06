Szijjártó Péter: Ez a magyar sörgyártás valaha volt legnagyobb beruházási programja

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és a Dreher. A sörgyártó vállalat százmilliárd forintos fejlesztési programja óriási fejlődési lehetőséget jelent a beszállítóként érintett hazai kis- és középvállalkozásoknak.

Fotó: Picasa / Wikipedia Commons

Százmilliárd forintos fejlesztési programot valósít meg a Dreher

Az immár 170 éve megszakítás nélkül működő cég ma japán tulajdonban van, ám a Dreher olyan mértékben ivódott egybe a magyar kultúrával és tradíciókkal, hogy mégis hazai vállalatként tekintenek rá – fogalmazott Szijjártó Péter a stratégiai együttműködési megállapodás aláírását követően.

Kifejtette, hogy a Dreher működése túlmutat önmagán, ugyanis ezen 8500 magyar család megélhetése múlik, és a beszállítóinak 86 százalékát is hazai kis- és közepes vállalkozások adják.

Így a Dreher mostani párját ritkító százmilliárd forintos fejlesztési programja a beszállító kis- és közepes vállalkozások, magyar vállalkozások számára jelent egy óriási fejlődési lehetőséget

– mutatott rá.

Aláhúzta, hogy ez a magyar sörgyártás valaha volt legnagyobb beruházási programja, amelynek a keretében a teljes sörgyártást új szintre emelik Kőbányán.

Örülünk annak, hogy az első lépések már megtörténnek. Olyan technológiai újítások és olyan újdonságok bevezetése történik, amelyek a Drehert a globális sörgyártás terén is kiemelkedővé és egyedivé teszik

– fogalmazott.

„Mindezek alapján született az a döntés, hogy ezt a valóságban már létező és nagyra becsült stratégiai partnerséget írásba is foglaljuk, és a 103. stratégiai együttműködési megállapodását a magyar kormány a Dreherrel írta alá” – tudatta a miniszter.

Továbbá hangsúlyozta, hogy a stratégiai partnerek jelentik a magyar gazdaság fő ütőerét:

több mint 200 ezer embernek adnak munkát,

több mint 25 ezer milliárd forintos éves nettó árbevétellel rendelkeznek,

70 százalékban exportra termelnek,

többségében magyar kis- és közepes vállalkozásokat alkalmaznak beszállítóként.

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek. „Mert az mindenképpen ilyen bravúr a gazdaságtól, hogy dacára ennek a sok nehézségnek ma egymillió emberrel többnek van munkahelye Magyarországon, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ahogy egy ugyanilyen bravúr a gazdaságtól, hogy Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit itt Magyarországon kell fizetnie a munkavállalóknak és a munkáltatóknak. Vagy ugyanilyen bravúr a magyar gazdaságtól, hogy miközben a nemzetközi energiapiacon teljesen esztelen áremelkedések zajlanak, itt a rezsicsökkentéssel sikerült féken tartani az árakat” – sorolta.