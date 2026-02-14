Egymillió magyar édesanya kap élethosszig tartó adómentességet

A családokat az édesanyák tartják össze, őket kell megerősíteni – hangsúlyozta Orbán Viktor évértékelő beszédében. A kormányfő kiemelte: Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel. A miniszterelnök elmondta, ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethosszig.

Az édesanyákat és családokat kiemelten segíti a kormány egyedülálló támogatási rendszere (képünk illusztráció)/Fotó: Unsplash

Orbán Viktor megjegyezte, ha 2010-ben nem vezették volna be a családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne hazánkban, erre a miniszterelnök szerint büszke lehet a kormány.

Európa legnagyobb adócsökkentési programja

A kormány azon dolgozik, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre.

Ennek keretében júliustól adómentes lett

a csed,

a gyed

és az örökbefogadói díj,

2025 októberétől a háromgyermekes anyák,

2026 januárjától a 30 év alatti anyák,

valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentességben részesülnek

– emelte ki pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A szaktárca hozzátette, hogy ezenfelül a kormány 2026-ra két lépcsőben megduplázta a családi adókedvezményt is, mert Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar embereknél van a helye.

Csak az idei évben több tízezren kérték az édesanyáknak járó kedvezményeket

Kiemelték, hogy 2026-ban eddig már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). Tavaly összesen mintegy 240 ezer három- vagy többgyermekes édesanya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot, nekik folytatólagosan jár a kedvezmény, és nekik nem is kellett újra nyilatkozniuk idén, az szja-mentesség a januári fizetésükben automatikusan érvényesül.

Az édesanyáknak járó kedvezmény akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni. A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az adókedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).