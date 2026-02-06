Brutális bírságot kapott egy magyarok által is kedvelt utazási iroda, csúnyán átverik az ügyfeleket

A Reuters az üggyel kapcsolatban kiemeli: az AGCM szerint az eDreams nem tünteti fel pontosan a kedvezmények tényleges értékét, az árazási struktúrája nem nyújt valós képet a költségekről, valamint olyan taktikákat alkalmaz, amelyek során sokan tudtukon kívül válnak exkluzív kedvezményeket kínáló Prime-taggá.

Az eDreams alapítója, Javier Perez-Tenessa

Fotó: AFP

„A vállalat fellebbezni fog a bírság ellen” – mondta az eDreams szóvivője, hozzátéve, hogy a felügyeleti szerv döntése „nem tükrözi a cég gyakorlatát, és félreértelmezi az iparágban használatos kereskedelmi mechanizmusokat”.

Az ügyben megszólalt a Ryanair is, amely szerint a büntetés még így is túl enyhe, és az Európai Unió határozottabb fellépését sürgeti a fogyasztók védelmében.

A fapados légitársaság és az online utazási iroda között már jó ideje feszült a viszony, mert az szerinte rejtett jutalékokat épít be az árakba, így az utas nem a légitársaság valódi tarifáját látja.

eDreams: már Németországban is megbírságolták

A Ryanair úgy véli: ez a vizsgálat megerősíti, hogy az eDreams árképzési megközelítése egyértelműen megtévesztő, manipulatív és félrevezető – ami megkülönbözteti a legtöbb más online utazási irodától, mint például a Booking.com-tól, a Lastminute-től és a Kiwitől, amelyek mindegyike átvette a légitársaság ártranszparenciára vonatkozó szabványait.

Ügyfeleiket arra biztatják, hogy közvetlenül a Ryanair.com weboldalon vagy valamelyik általuk elfogadott online utazási irodán keresztül foglaljanak – ahol a fogyasztók mindig a valódi, pontos Ryanair-árakat látják.

A Ryanair munkatársa, Dara Brady azt is hozzátette: Németországban egy bíróság már kimondta, hogy az eDreams gyakorlata félrevezető, most pedig az olasz hatóság is hasonló visszaéléseket tárt fel az olaszországi fogyasztókkal szemben.

Korábban arról is írtunk, hogy nem mindegy, kihez fordulunk, ha segítséget szeretnénk kérni az utazásunk megszervezéséhez, ugyanis az utóbbi időben elszaporodtak a megtévesztő hirdetések. Az utazási iroda és az utazási tanácsadó ugyanis teljesen különböző felelősségi körrel rendelkezik. Az ügyészség több tanácsot is ajánl, ezektről ebben a cikkünkben olvashat bővebben.