Lefújták az évtized üzletét, ami szó szerint felforgatta volna a földet

Hetekig tartó tárgyalások után a bányavállalatok közölték: nem tudtak olyan megállapodásra jutni, amely értéket teremtett volna a részvényesek számára – írja a vállalatok közleménye alapján a Guardian. Ez már a harmadik alkalom, hogy a két nyersanyagipari óriás egyesüléséről szóló tárgyalások kudarcba fulladtak, miután az egyeztetéseket múlt hónapban ismét napirendre vették.

A Glencore bányaipari vállalat egyik kongói kitermelési helyszínén készült felvételen egy óriási munkagép – a Rio Tinto és a Glencore lezárta egyesülési tárgyalásait, nem lesz fúzió

Fotó: Northfoto /

Régóta szemez egymással a két cég, de most sem egyesülnek

Mint nemrég az Origón az egyesülési tárgyalások kezdetét követően bemutattuk, a két nagyvállalat egyesülése nem egyszerűen egy bányaipari fejlemény lett volna, hanem egy olyan átrendeződés, ami a kritikus fontosságú nyersanyagokhoz való hozzáférésért folyó, egyre kiélezettebb versenyben játszódott volna le (a Glencore egyébként ettól függetlenül a napokban megkötött egy másik, jelentős megállapodást). Az ügylet gigantikus értéket képviselt, megvalósulása esetén aliganem erős piacformáló hatással bírt volna az ásványkincsek kitermelésében és feldolgozásában. Ennek azonban úgy tűnik, most elillant az esélye.

A tárgyalások megszakítását mindkét vállalat megerősítette. A Rio Tinto közleményében jelezte: már nem vizsgálja tovább a Glencore-ral való „fúzió vagy egyéb üzleti együttműködés” lehetőségét, miután arra a következtetésre jutott, hogy nem sikerült olyan megállapodást kialakítani, amely megfelelő értéket biztosított volna a társaság részvényeseinek.

A Glencore ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a lehetséges ajánlat kulcsfeltételei – amelyek szerint a Rio Tinto megtartotta volna az elnöki és vezérigazgatói pozíciókat is – „jelentősen alulértékelték a Glencore valós, relatív hozzájárulását az egyesült vállalat értékéhez”.

A társaság szerint az ajánlat nem tükrözte megfelelően a Glencore rézüzletágának értékét és növekedési kilátásait, ezért arra jutottak, hogy az ügylet nem szolgálja a részvényesek érdekeit.

A hír hatására

a Glencore részvényei a csütörtöki kereskedésben 10,8 százalékos esést is mutattak, majd részben ledolgozták veszteségüket, de így is a legnagyobb zuhanást szenvedték el a londoni FTSE 100 indexben;

a Rio Tinto árfolyama 1,4 százalékkal csökkent.

A Rio Tinto csütörtökön döntött úgy, hogy nem viszi tovább az ügyletet – ez volt az a határidő, amelyre a vállalatnak vagy kötelező érvényű ajánlatot kellett volna tennie a Glencore-ra, vagy el kellett állnia a szándéktól, hacsak a felek nem egyeznek meg a határidő meghosszabbításáról.