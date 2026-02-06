Lefújták az évtized üzletét, ami szó szerint felforgatta volna a földet

Hetekig tartó tárgyalások után a bányavállalatok közölték: nem tudtak olyan megállapodásra jutni, amely értéket teremtett volna a részvényesek számára – írja a vállalatok közleménye alapján a Guardian. Ez már a harmadik alkalom, hogy a két nyersanyagipari óriás egyesüléséről szóló tárgyalások kudarcba fulladtak, miután az egyeztetéseket múlt hónapban ismét napirendre vették.
Régóta szemez egymással a két cég, de most sem egyesülnek
Mint nemrég az Origón az egyesülési tárgyalások kezdetét követően bemutattuk, a két nagyvállalat egyesülése nem egyszerűen egy bányaipari fejlemény lett volna, hanem egy olyan átrendeződés, ami a kritikus fontosságú nyersanyagokhoz való hozzáférésért folyó, egyre kiélezettebb versenyben játszódott volna le (a Glencore egyébként ettól függetlenül a napokban megkötött egy másik, jelentős megállapodást). Az ügylet gigantikus értéket képviselt, megvalósulása esetén aliganem erős piacformáló hatással bírt volna az ásványkincsek kitermelésében és feldolgozásában. Ennek azonban úgy tűnik, most elillant az esélye.
A tárgyalások megszakítását mindkét vállalat megerősítette. A Rio Tinto közleményében jelezte: már nem vizsgálja tovább a Glencore-ral való „fúzió vagy egyéb üzleti együttműködés” lehetőségét, miután arra a következtetésre jutott, hogy nem sikerült olyan megállapodást kialakítani, amely megfelelő értéket biztosított volna a társaság részvényeseinek.
A Glencore ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a lehetséges ajánlat kulcsfeltételei – amelyek szerint a Rio Tinto megtartotta volna az elnöki és vezérigazgatói pozíciókat is – „jelentősen alulértékelték a Glencore valós, relatív hozzájárulását az egyesült vállalat értékéhez”.
A társaság szerint az ajánlat nem tükrözte megfelelően a Glencore rézüzletágának értékét és növekedési kilátásait, ezért arra jutottak, hogy az ügylet nem szolgálja a részvényesek érdekeit.
A hír hatására
- a Glencore részvényei a csütörtöki kereskedésben 10,8 százalékos esést is mutattak, majd részben ledolgozták veszteségüket, de így is a legnagyobb zuhanást szenvedték el a londoni FTSE 100 indexben;
- a Rio Tinto árfolyama 1,4 százalékkal csökkent.
A Rio Tinto csütörtökön döntött úgy, hogy nem viszi tovább az ügyletet – ez volt az a határidő, amelyre a vállalatnak vagy kötelező érvényű ajánlatot kellett volna tennie a Glencore-ra, vagy el kellett állnia a szándéktól, hacsak a felek nem egyeznek meg a határidő meghosszabbításáról.
Az Egyesült Királyság felvásárlási szabályai alapján a Rio Tinto a következő hat hónapban nem tehet ajánlatot, illetve nem tehet további lépéseket egy esetleges felvásárlás irányába, kivéve, ha ehhez az illetékes gazdasági ügyekkel foglalkozó hatóság hozzájárul, vagy valamely speciális körülmény miatt el lehet térni ettől a főszabálytól.
A két vállalat egyesítésének ötlete az elmúlt két évtizedben többször is felmerült, először közvetlenül a 2008-as globális pénzügyi válság előtt. A Rio Tinto azonban 2014-ben elutasította a Glencore megkeresését, míg egy újabb tárgyalási kör 2024-ben szintén eredménytelenül zárult.
A fúziók fele tart a bányaipar?
A legutóbbi egyeztetések azt követően indultak újra, hogy tavaly szeptemberben létrejött a londoni tőzsdén jegyzett Anglo American és kanadai riválisa, a Teck 53 milliárd dolláros fúziója, amely a világ két legnagyobb réztermelőjét egyesítette. Egy Rio Tinto-Glencore egyesülés globális éllovast hozott volna létre olyan fémek piacán, mint a vasérc, a réz, a kobalt és a lítium. Ezek az erőforrások kulcsfontosságúak a technológiai termékek – többek között az okostelefonok – gyártásában, és mint az Origón bemutattuk, nélkülözhetetlenek az elektronikai átállás tempójának tartásához, valamint az adatközpontok iparágának rohamos fejlődéséhez és az MI-technológiák terjedéséhez is.
A réz ára az elmúlt napokban rendkívül volatilis volt: rövid időre ugyan, de
minden korábbi csúcsot megdöntve, tonnánként 14 ezer dollár fölé emelkedett, miután elemzők arra figyelmeztettek, hogy 2040-re akár 10 millió tonnás kínálati hiány is kialakulhat.
Az egyesülési tárgyalások lezárása mellett ugyanakkor a két vállalatnak bizonyosan lesz beleszólása a fontos ipari fémek piacának folyamataiba. A Rio Tinto a vasérctermelés globális nagyágyúja, míg Gary Nagle, a Glencore vezérigazgatója decemberben úgy nyilatkozott: a vállalat célja az, hogy „a világ legnagyobb réztermelőjévé” váljon. A Glencore jelenleg a világ hatodik legnagyobb réztermelője, valamint a legnagyobb tőzsdén jegyzett széntermelő vállalat.
Az 1873-ban alapított, 162 milliárd dolláros vállalati értékkel rendelkező Rio Tinto januárban még azt közölte, hogy a vizsgált konstrukció végső soron a Glencore felvásárlását eredményezhette volna. A társaság világszerte mintegy 60 ezer embert foglalkoztat 35 országban. A Glencore – amely az 1970-es években árukereskedő vállalatként indult – több mint 30 országban van jelen, és alkalmazottai, valamint alvállalkozói révén körülbelül 150 ezer embernek ad munkát.