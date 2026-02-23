Több százezer forintos juttatás jár ezeknek a munkavállalóknak

A rendelet szövege szerint a célja, hogy elismerje a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományának munkáját, ezért a miniszter egyszeri juttatást engedélyez a meghatározott feltételeknek megfelelő dolgozóknak.
Mekkora egyszeri juttatás jár a rendvédelmiseknek?
A juttatásra azok jogosultak, akik 2026. január 1-jén szolgálati jogviszonyban álltak.
A kifizetés fő határideje 2026. február 27., de bizonyos esetekben a jogosultság későbbi megállapítása után, az esedékes illetménnyel együtt történik.
A végrehajtásról az egyes rendvédelmi szervek gondoskodnak, és az utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba – írja a Hóvége.hu.
A rendvédelmi alkalmazottak egyszeri 400 ezer forintos juttatást kapnak. Az összeg bruttó és a Belügyminisztérium költségvetéséből folyósítják.
Azok kapják meg, akik a rendvédelmi szervek úgynevezett rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak számítanak.