Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

egyszeri juttatás

Több százezer forintos juttatás jár ezeknek a munkavállalóknak

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Egy belügyminiszteri utasítás szerint a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban (riasz) álló dolgozók egyszeri juttatást kapnak.
A rendelet szövege szerint a célja, hogy elismerje a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományának munkáját, ezért a miniszter egyszeri juttatást engedélyez a meghatározott feltételeknek megfelelő dolgozóknak. 

egyszeri juttatás, mobiltelefon, autó, telefon, telefonautó, rendőrautó,20221208 Kaposvár A rendőrök finn módszerrel ellenőrizték a járművezetőket Kaposváron, a Pécsi utcában nagyjából 300 sofőrt szondáztattak meg. A közlekedési akció keddtől szombatig tart Somogyban, Siófokon, Fonyódon, Nagyatádon és Barcson is tartanak közúti vizsgálatot.Fotó: Lang Róbert lrSomogyi Hírlap
Egyszeri juttatást kapnak a rendvédelmi dolgozók
Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap

Mekkora egyszeri juttatás jár a rendvédelmiseknek?

A juttatásra azok jogosultak, akik 2026. január 1-jén szolgálati jogviszonyban álltak. 

A kifizetés fő határideje 2026. február 27., de bizonyos esetekben a jogosultság későbbi megállapítása után, az esedékes illetménnyel együtt történik. 

A végrehajtásról az egyes rendvédelmi szervek gondoskodnak, és az utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba – írja a Hóvége.hu.

A rendvédelmi alkalmazottak egyszeri 400 ezer forintos juttatást kapnak. Az összeg bruttó és a Belügyminisztérium költségvetéséből folyósítják. 

Azok kapják meg, akik a rendvédelmi szervek úgynevezett rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak számítanak. 

 

 

 

