Vigyázat! Ezek az ékszerek súlyosan mérgezők is lehetnek

A vizsgálatokat az NNGYK a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) együttműködésével, célzott ellenőrzési projekt keretében végezte. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről – jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül – érkező ékszerek lehetséges kockázataira.

Ékszer illusztráció. Fotó: AFP

A projekt során összesen 100 ékszert vizsgáltak, hatóságonként 50–50 darabot

Az NNGYK a projekt első szakaszában 10 darab ékszert vizsgált laboratóriumában ólom- és kadmiumtartalom szempontjából. Azoknál a karkötőknél és nyakláncoknál, amelyekhez függő is tartozott, a lánc és a függő vizsgálata is megtörtént annak érdekében, hogy a teljes termék kockázata megítélhető legyen.

Az ólomtartalom minden vizsgált termék esetén határérték alatt volt, azonban 10 minta közül kettőben rendkívül magas kadmiumszintet mértek; az egyik ékszerben 3900-szor, a másikban 5200-szor haladta meg a megengedett határértéket. Az érintett termékek tömegének közel egyharmadát kadmium tette ki. Ezek az eredmények is indokolják, hogy az NKFH hazai szinten is átfogó ellenőrzésbe kezd, hogy a nem biztonságos kadmium- és ólomtartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból. A mintavétel bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzletekből, valamint webáruházakból történik, így biztosítva a piac széleskörű felügyeletét.

A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely bőrön keresztül is felszívódik.

Hosszabb ideig történő bőrrel való érintkezés vagy rendszeres viselés daganatos megbetegedést, valamint egyéb krónikus egészségkárosodást is okozhat. Az Európai Unióban ezért szigorú korlátozás vonatkozik használatára: jogszabály alapján nem hozható forgalomba olyan ékszer, amely 0,01%-nál nagyobb mennyiségben tartalmaz kadmiumot.

Az ékszerek külső megjelenése alapján nem állapítható meg, tartalmaznak-e egészségre ártalmas anyagot

Az ellenőrizetlen forrásból történő online vásárlás, valamint a feltűnően alacsony ár fokozott kockázatot jelenthet. Bár a vizsgált minták többsége megfelelt az előírásoknak, a feltárt túllépések mértéke olyan jelentős volt, ami önmagában is figyelmeztető jel. Az Európai Unióban forgalomba hozott ékszerekre szigorú minőségi és kémiai biztonsági követelmények vonatkoznak. Ezek a szabályok a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét szolgálják, ezért érdemes ékszert megbízható, ellenőrzött forrásból vásárolni.