Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Választás 2026

Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

ékszer

Vigyázat! Ezek az ékszerek súlyosan mérgezők is lehetnek

11 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ellenőrizetlen forrásból rendelt ékszerek jelentős egészségügyi kockázatot hordozhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálatai során két, Európai Unión kívülről rendelt ékszer esetében a megengedett határértéket jelentősen meghaladó kadmiumtartalmat mutatott ki. Az egyik termékben a kadmiumszint az előírt határérték 5200-szorosát, a másikban 3900-szorosát érte el. Azért sem árt az óvatosság, mert az ékszerek külső megjelenése alapján nem állapítható meg, tartalmaznak-e egészségre ártalmas anyagot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ékszeregészségkárosítóékszerpiac

A vizsgálatokat az NNGYK a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) együttműködésével, célzott ellenőrzési projekt keretében végezte. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről – jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül – érkező ékszerek lehetséges kockázataira.

Ékszer illusztráció. Fotó: AFP
Ékszer illusztráció. Fotó: AFP

A projekt során összesen 100 ékszert vizsgáltak, hatóságonként 50–50 darabot

Az NNGYK a projekt első szakaszában 10 darab ékszert vizsgált laboratóriumában ólom- és kadmiumtartalom szempontjából. Azoknál a karkötőknél és nyakláncoknál, amelyekhez függő is tartozott, a lánc és a függő vizsgálata is megtörtént annak érdekében, hogy a teljes termék kockázata megítélhető legyen.

Az ólomtartalom minden vizsgált termék esetén határérték alatt volt, azonban 10 minta közül kettőben rendkívül magas kadmiumszintet mértek; az egyik ékszerben 3900-szor, a másikban 5200-szor haladta meg a megengedett határértéket. Az érintett termékek tömegének közel egyharmadát kadmium tette ki. Ezek az eredmények is indokolják, hogy az NKFH hazai szinten is átfogó ellenőrzésbe kezd, hogy a nem biztonságos kadmium- és ólomtartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból. A mintavétel bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzletekből, valamint webáruházakból történik, így biztosítva a piac széleskörű felügyeletét.

A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely bőrön keresztül is felszívódik. 

Hosszabb ideig történő bőrrel való érintkezés vagy rendszeres viselés daganatos megbetegedést, valamint egyéb krónikus egészségkárosodást is okozhat. Az Európai Unióban ezért szigorú korlátozás vonatkozik használatára: jogszabály alapján nem hozható forgalomba olyan ékszer, amely 0,01%-nál nagyobb mennyiségben tartalmaz kadmiumot.

Az ékszerek külső megjelenése alapján nem állapítható meg, tartalmaznak-e egészségre ártalmas anyagot

Az ellenőrizetlen forrásból történő online vásárlás, valamint a feltűnően alacsony ár fokozott kockázatot jelenthet. Bár a vizsgált minták többsége megfelelt az előírásoknak, a feltárt túllépések mértéke olyan jelentős volt, ami önmagában is figyelmeztető jel. Az Európai Unióban forgalomba hozott ékszerekre szigorú minőségi és kémiai biztonsági követelmények vonatkoznak. Ezek a szabályok a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét szolgálják, ezért érdemes ékszert megbízható, ellenőrzött forrásból vásárolni. 

Az irreálisan alacsony árú bizsuk esetében mindig indokolt az óvatosság, mivel ezek nem feltétlenül felelnek meg az előírt követelményeknek – írták az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!