Meglepő fordulat: olcsóbb lett a nagybevásárlás, mutatjuk, mennyivel!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Tovább csökkent az élelmiszerek ára Magyarországon, mi sem bizonyítja jobban, mint egy portál kiszámolta, hogy egy azonos összetételű nagybevásárlás idén januárban már több mint 3 százalékkal olcsóbb volt, mint egy évvel korábban. Rövid élelmiszerár körkép: melyik termék nyerte ezt a versenyt?
árrésstopélelmiszerár-stopinfláció

A G7 portál elemzése szerint egy átlagos nagybevásárlást modellező fogyasztói kosár ára 2026 januárjában éves alapon több mint 3 százalékkal csökkent. Évek óta vizsgálják, hogy mennyit kell kifizetni egy fontos alapélelmiszereket tartalmazó bevásárlásért. A kosárba mindig azonos összetételű és mennyiségű alapélelmiszerek kerültek. Kiderült, rég nem kellett ilyen keveset költeni egy nagybevásárlásra, azaz az élelmiszerár csökkenés már kimutatható tendencia. 

élelmiszerár, Görögdinnye, paprika, tojás – az augusztusi akciók között mindenki talál valamit, amivel pénzt spórolhat a heti bevásárlás során.
Élelmiszerár körkép, mennyibe került tavaly, mennyibe idén / Fotó: Unsplash

 A G7 portál, ahogy ők definiálják: „nem hivatalos és nem reprezentatív, de hat éve ugyanazzal a módszerrel gyűjtött adatokra épülő” fogyasztói kosarának értéke jelentősen csökkent. A legfontosabb alapélelmiszerek közül többnek is mérséklődött az ára, ami egyértelműen jelzi, hogy az infláció letörése után tartós árcsökkenési folyamat indult el a boltokban.

Jól érezhetően csökkennek az élelmiszerárak

Azt írják, egy éve a 42 alapvető élelmiszerből álló nagy bevásárlás 

  • 2025-ben 25 524 forintba került, 
  • 2026-ban azonban már csak 24 714 forintot kellett érte fizetnünk.

Kiemelték, az eddigi csúcsot 2023-ban mérték, akkor 28 058 forintba kerültek ugyanezek az élelmiszerek, ugyanebben a mennyiségben. A kosárértéket  eddig minden évben négy nagy lánc, az Aldi, a Lidl, a Penny és a Tesco árainak átlagában határozták meg meg. 

Azt is megállapították, hogy az elmúlt 12 hónapban az általuk figyelt 42 termékből 25-nek csökkent az ára, 17-nek pedig emelkedett. A legnagyobb árcsökkenést (-45%) a vajnál figyelték meg, a legnagyobb drágulást pedig a fehérrépa (+41%) produkálta.


Mit tettek a kosárba?

 Az alábbi termékek kerültek a portál kosarába: 

  • Burgonya (piros) 3 kg 
  • Cukor, 0,5 kg
  • Liszt, 1 kg
  • Olaj (napraforgó), 1 l
  • Vaj, 0,25 kg
  • Félbarna kenyér, 3 kg
  • Zsemle, 0,5 kg
  • Kifli, 0,5 kg
  • ESL tej 1,5%, 1 l
  • ESL tej 2,8% ,1 l
  • Tejföl 20%, 0,5 l
  • Natúr joghurt, 0,5 l
  • Kefir, 0,5 l
  • Paradicsom, 1 kg
  • TV paprika, 0,5 kg
  • Sárgarépa, 0,5 kg
  • Fehérrépa, 0,2 kg
  • Alma, 1 kg
  • Banán, 0,5 kg
  • Örölt kávé (100% Arabica) 0,25 kg
  • Csirkemell, 1 kg
  • Pulykamell, 1 kg
  • Sertés darált hús, max. 20% zsírtartalom, 0,5 kg
  • Sertéspárizsi, 0,2 kg
  • WC-papír, kétrétegű, 200 lap
  • Coca-Cola, 1 l
  • Zabital, 1 l
  • Rizs, (min. „A” minőség) 0,5 kg
  • Spagetti tészta, (durum) 0,25 kg
  • Tojás, 10 darab
  • Vöröshagyma, 0,25 kg
  • Kígyóuborka, 1 darab
  • Szénsavas ásványvíz, 3 l
  • Só, 0,05 kg
  • Rögös túró, 0,2 kg
  • Gouda sajt, 0,2 kg
  • Sertéskaraj, 1 kg
  • Trappista sajt, 0,2 kg
  • Kakaós/fahéjas csiga, 0,2 kg
  • Uht tej, 1,5% 1 l
  • Uht tej, 2,8% 1 l
  • Narancs, 0,3 kg
  •  

 

