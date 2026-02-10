Meglepő fordulat: olcsóbb lett a nagybevásárlás, mutatjuk, mennyivel!

A G7 portál elemzése szerint egy átlagos nagybevásárlást modellező fogyasztói kosár ára 2026 januárjában éves alapon több mint 3 százalékkal csökkent. Évek óta vizsgálják, hogy mennyit kell kifizetni egy fontos alapélelmiszereket tartalmazó bevásárlásért. A kosárba mindig azonos összetételű és mennyiségű alapélelmiszerek kerültek. Kiderült, rég nem kellett ilyen keveset költeni egy nagybevásárlásra, azaz az élelmiszerár csökkenés már kimutatható tendencia.

Élelmiszerár körkép, mennyibe került tavaly, mennyibe idén / Fotó: Unsplash

A G7 portál, ahogy ők definiálják: „nem hivatalos és nem reprezentatív, de hat éve ugyanazzal a módszerrel gyűjtött adatokra épülő” fogyasztói kosarának értéke jelentősen csökkent. A legfontosabb alapélelmiszerek közül többnek is mérséklődött az ára, ami egyértelműen jelzi, hogy az infláció letörése után tartós árcsökkenési folyamat indult el a boltokban.

Jól érezhetően csökkennek az élelmiszerárak

Azt írják, egy éve a 42 alapvető élelmiszerből álló nagy bevásárlás

2025-ben 25 524 forintba került,

2026-ban azonban már csak 24 714 forintot kellett érte fizetnünk.

Kiemelték, az eddigi csúcsot 2023-ban mérték, akkor 28 058 forintba kerültek ugyanezek az élelmiszerek, ugyanebben a mennyiségben. A kosárértéket eddig minden évben négy nagy lánc, az Aldi, a Lidl, a Penny és a Tesco árainak átlagában határozták meg meg.

Azt is megállapították, hogy az elmúlt 12 hónapban az általuk figyelt 42 termékből 25-nek csökkent az ára, 17-nek pedig emelkedett. A legnagyobb árcsökkenést (-45%) a vajnál figyelték meg, a legnagyobb drágulást pedig a fehérrépa (+41%) produkálta.



Mit tettek a kosárba?

Az alábbi termékek kerültek a portál kosarába: