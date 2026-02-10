Meglepő fordulat: olcsóbb lett a nagybevásárlás, mutatjuk, mennyivel!

A G7 portál elemzése szerint egy átlagos nagybevásárlást modellező fogyasztói kosár ára 2026 januárjában éves alapon több mint 3 százalékkal csökkent. Évek óta vizsgálják, hogy mennyit kell kifizetni egy fontos alapélelmiszereket tartalmazó bevásárlásért. A kosárba mindig azonos összetételű és mennyiségű alapélelmiszerek kerültek. Kiderült, rég nem kellett ilyen keveset költeni egy nagybevásárlásra, azaz az élelmiszerár csökkenés már kimutatható tendencia.
A G7 portál, ahogy ők definiálják: „nem hivatalos és nem reprezentatív, de hat éve ugyanazzal a módszerrel gyűjtött adatokra épülő” fogyasztói kosarának értéke jelentősen csökkent. A legfontosabb alapélelmiszerek közül többnek is mérséklődött az ára, ami egyértelműen jelzi, hogy az infláció letörése után tartós árcsökkenési folyamat indult el a boltokban.
Jól érezhetően csökkennek az élelmiszerárak
Azt írják, egy éve a 42 alapvető élelmiszerből álló nagy bevásárlás
- 2025-ben 25 524 forintba került,
- 2026-ban azonban már csak 24 714 forintot kellett érte fizetnünk.
Kiemelték, az eddigi csúcsot 2023-ban mérték, akkor 28 058 forintba kerültek ugyanezek az élelmiszerek, ugyanebben a mennyiségben. A kosárértéket eddig minden évben négy nagy lánc, az Aldi, a Lidl, a Penny és a Tesco árainak átlagában határozták meg meg.
Azt is megállapították, hogy az elmúlt 12 hónapban az általuk figyelt 42 termékből 25-nek csökkent az ára, 17-nek pedig emelkedett. A legnagyobb árcsökkenést (-45%) a vajnál figyelték meg, a legnagyobb drágulást pedig a fehérrépa (+41%) produkálta.
Mit tettek a kosárba?
Az alábbi termékek kerültek a portál kosarába:
- Burgonya (piros) 3 kg
- Cukor, 0,5 kg
- Liszt, 1 kg
- Olaj (napraforgó), 1 l
- Vaj, 0,25 kg
- Félbarna kenyér, 3 kg
- Zsemle, 0,5 kg
- Kifli, 0,5 kg
- ESL tej 1,5%, 1 l
- ESL tej 2,8% ,1 l
- Tejföl 20%, 0,5 l
- Natúr joghurt, 0,5 l
- Kefir, 0,5 l
- Paradicsom, 1 kg
- TV paprika, 0,5 kg
- Sárgarépa, 0,5 kg
- Fehérrépa, 0,2 kg
- Alma, 1 kg
- Banán, 0,5 kg
- Örölt kávé (100% Arabica) 0,25 kg
- Csirkemell, 1 kg
- Pulykamell, 1 kg
- Sertés darált hús, max. 20% zsírtartalom, 0,5 kg
- Sertéspárizsi, 0,2 kg
- WC-papír, kétrétegű, 200 lap
- Coca-Cola, 1 l
- Zabital, 1 l
- Rizs, (min. „A” minőség) 0,5 kg
- Spagetti tészta, (durum) 0,25 kg
- Tojás, 10 darab
- Vöröshagyma, 0,25 kg
- Kígyóuborka, 1 darab
- Szénsavas ásványvíz, 3 l
- Só, 0,05 kg
- Rögös túró, 0,2 kg
- Gouda sajt, 0,2 kg
- Sertéskaraj, 1 kg
- Trappista sajt, 0,2 kg
- Kakaós/fahéjas csiga, 0,2 kg
- Uht tej, 1,5% 1 l
- Uht tej, 2,8% 1 l
- Narancs, 0,3 kg
