élelmiszerár-stop

Tíz éve nem volt ilyen olcsó a krumpli, bezuhant a csirke ára is – mutatjuk a heti akciókat

Vásárlóként most tényleg érdemes időt szánni a tájékozódásra, mert sokat spórolhatunk. Látványosan csökkennek hétről hétre az élelmiszerárak, a diszkontok folyamatosan lejjebb viszik egyes alapvető termékek árát. A legfrissebb hírek szerint két hálózatban is kedvező áron vásárolhatunk például csirkehúst, vagy burgonyát. 27 csirkehús-termék ára mérséklődött átlagosan 10,6 százalékkal, részletek a cikkben.
élelmiszerár-stopárcsökkenésélelmiszerár

A Penny a hétvégét a krumplirajongóknak dedikálja, és 99 forintos áron adják a piros burgonya kilóját az üzletekben - közölték szerdán. A Spar arról számolt be, hogy január végére a vállalat több alapvető élelmiszer-kategóriában hajtott végre árcsökkentést: a Spar és Interspar üzletekben összesen 27 csirkehús-termék és közel 100 tejtermék ára mérséklődött. Az élelmiszerárak szerencsére túl vannak a csúcson. 

élelmiszerárak, penny, spar, krumpli
Folyamatosan csökkennek az élelmiszerárak, a héten rekordalacsony áron a krumpli/Fotó: Penny

A hálózatok közleményei azt mutatják, hogy éles a verseny a vásárlókért, így folyamatos az árcsökkentés, és rendkívüli akciókat is hirdetnek, hogy becsábítsák az üzletekbe az embereket. A Penny 10 éve nem adta ezen az áron a piros burgonyát - jelezték. 

Tejtermék és csirke - az élelmiszerárak egyre kedvezőbbek 

100, magyar gyártótól származó tejtermék is olcsóbb lett a SPAR üzleteiben . A csirkehúsok esetében a tavalyi év novemberéhez képest átlagosan 10,6 százalékkal csökkentek az árak. A változás 8 csomagolatlan, pultban kapható csirkehús-terméket, valamint 19 önkiszolgáló, S-BUDGET márkájú csirkehús-terméket érint, többek között az S-BUDGET csirkemellfilé (belső filé), 500 g, ez 29 százalékkal lett olcsóbb, a kimért far-hát pedig 20 százalékkal. Olcsóbban adják a korábbi időszakhoz képest a szárnyat és az alsócombot is.  A SPAR egy másik jelentős termékterületen, a tejtermékeknél is széles körű árcsökkentést hajtott végre. Decemberről januárra közel 100 tejtermék ára lett alacsonyabb, összességében átlagosan 9,1 százalékkal. Ezek a termékek kivétel nélkül magyar gyártóktól származnak, mint közölték. 

Az árcsökkentés eredményeként például:

  • ESL- és UHT tejek átlagosan 3,9-5,2 százalékkal,
  • gyümölcs- és natúrjoghurtok átlagosan 2,3-4,7 százalékkal,
  • farmfölök és tejfölök átlagosan 8,6-9,2 százalékkal,
  • túrók átlagosan 8,2 százalékkal 
  • vajak és vajkrémek átlagosan 6,3-14,5 százalékkal kerülnek kevesebbe, mint novemberben.
     

 

