Tíz éve nem volt ilyen olcsó a krumpli, bezuhant a csirke ára is – mutatjuk a heti akciókat

A Penny a hétvégét a krumplirajongóknak dedikálja, és 99 forintos áron adják a piros burgonya kilóját az üzletekben - közölték szerdán. A Spar arról számolt be, hogy január végére a vállalat több alapvető élelmiszer-kategóriában hajtott végre árcsökkentést: a Spar és Interspar üzletekben összesen 27 csirkehús-termék és közel 100 tejtermék ára mérséklődött. Az élelmiszerárak szerencsére túl vannak a csúcson.

Folyamatosan csökkennek az élelmiszerárak, a héten rekordalacsony áron a krumpli/Fotó: Penny

A hálózatok közleményei azt mutatják, hogy éles a verseny a vásárlókért, így folyamatos az árcsökkentés, és rendkívüli akciókat is hirdetnek, hogy becsábítsák az üzletekbe az embereket. A Penny 10 éve nem adta ezen az áron a piros burgonyát - jelezték.

Tejtermék és csirke - az élelmiszerárak egyre kedvezőbbek

100, magyar gyártótól származó tejtermék is olcsóbb lett a SPAR üzleteiben . A csirkehúsok esetében a tavalyi év novemberéhez képest átlagosan 10,6 százalékkal csökkentek az árak. A változás 8 csomagolatlan, pultban kapható csirkehús-terméket, valamint 19 önkiszolgáló, S-BUDGET márkájú csirkehús-terméket érint, többek között az S-BUDGET csirkemellfilé (belső filé), 500 g, ez 29 százalékkal lett olcsóbb, a kimért far-hát pedig 20 százalékkal. Olcsóbban adják a korábbi időszakhoz képest a szárnyat és az alsócombot is. A SPAR egy másik jelentős termékterületen, a tejtermékeknél is széles körű árcsökkentést hajtott végre. Decemberről januárra közel 100 tejtermék ára lett alacsonyabb, összességében átlagosan 9,1 százalékkal. Ezek a termékek kivétel nélkül magyar gyártóktól származnak, mint közölték.

Az árcsökkentés eredményeként például: