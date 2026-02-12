Brutálisan csökkent az élelmiszerek ára Magyarországon

Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. A kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben, így május végéig meghosszabbítja az árréscsökkentést – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A Központi Statisztikai hivatal mai gyorsjelentése szerint jelentősen csökkent az élelmiszerek ára.

Fotó: Havran Zoltán

A tárca szerint a kormány minden ágazatban fellép az áremelések ellen, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. Mindezek mellett a kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával.

Az NGM szerint, a kormány a Tiszával ellentétben nem a multik, hanem a magyar emberek pártján áll és mindent megtesz, hogy több jusson a családok és a nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében emeli a béreket, példaként említették a 11 százalékos minimálbér-emelés, és az ágazati béremeléseket, és megvédi a 13., illetve bevezeti a 14. havi nyugdíjat. Továbbá csökkenti az adókat (pl. 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása); és az árréscsökkentésen keresztül folytatja a harcot az áremelésekkel szemben.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2026 januárjában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 2,1% volt, decemberhez viszonyítva pedig átlagosan 0,3%-ot tett ki.

Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 1,3% volt, míg decemberhez képest 0,6%-ot ért el. Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, vagyis a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 2025 azonos időszakához képest 2%-kal csökkentek az árak, míg az előző hónaphoz viszonyítva mindössze 0,4%-kal emelkedtek.

A KSH adatai szerint:

a friss hazai és déli gyümölcsök ára 12,2,

a csokoládé és kakaóé 10,0,

a cukorka és mézé 8,

a jégkrémé 7,7

a marhahúsé 7,2%-kal csökkent

A termékcsoporton belül a margarin ára 29,4, a húskonzervé 24,9, a sertészsiradéké 22,1, a tejé 18,1, a tejtermékeké 17,9, a vaj és vajkrémé 17,2, a liszté 14,8, míg a sajté 8,2%-kal mérséklődött.