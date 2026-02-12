Hát mi van itt? Tátott szájjal figyelik az elemzők az árak alakulását

Januárban is nagyon kedvező meglepetést okozott az infláció, az éves ráta a vártnál erőteljesebben lassult, 2,1 százalékra, miközben havi alapon is csupán 0,3 százalékkal nőttek az árak. A csökkenés első sorban az elelmiszerek árának mérséklődésének köszönhető. Az éves árindex ennyire alacsony legutóbb 2020 májusában volt, amikor is a koronavírus-járvány miatti lezárások hatása érvényesült az árak alakulásában– reagált a friss statisztikai adatokra Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

Az élelmiszerek árának nem várt csökkenése miatt várnál jobban lassult az infláció. Az adat az elemzőket is meglepte.

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

Az élelmiszerinfláció 1,3 százalékra lassult januárban, miközben az éttermi szolgáltatások nélkül számított tiszta élelmiszerár-index 2,0 százalékos csökkenést mutatott. A kedvező folyamatokban az árrésstopok, illetve a forint árfolyamának erősödése játszotta a legnagyobb szerepet. Ezzel kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium is kiadott egy közleményt, amelyben jelezte, meghosszabbítják az árrésstopot.

Az elemző kiemelendő, hogy az élelmiszerek esetében termelői oldalról sem látható árnyomás, a mezőgazdasági termékek termelőiár-indexei a tavalyi év végén már érdemi ármérséklődést jeleztek, miközben az élelmiszeripari termelői árak is csupán 2,4 százalékos növekedést mutattak decemberben.

Molnár Dániel szerint, a januári adat azért is kiemelt jelentőségű, mivel sok vállalat csak év elején áraz át, így az első havi árfolyamatok az egész éves infláció szempontjából döntőek. A bázishatás miatt februárban tovább lassulhat és 2 százalék alá, a jegybanki toleranciasávon kívülre eshet az áremelkedési ütem.

Hasonlóan vélekedett Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki rávilágított:

a januári inflációs adat nem csak önmagáért fontos: a gazdaságban jellemző, hogy az áremelések legnagyobb része az év első hónapjaiban történik, azaz ennek mértéke irányt ad az év egészének inflációja szempontjából.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az első néhány hónap adata nagy hatást gyakorol az MNB döntéseire. A közgazdász szerint, a mai adat alapján az év eleji átárazások nem voltak különösebben erősek – legalábbis az, ami januárra esett belőlük - , sőt, kifejezetten alacsonyan alakultak, ilyen alacsony januári havi alapú inflációt (0,3 százalék) ritkán látni.