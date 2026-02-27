Háború és energia: drámai számok, kemény magyar lépések

Az energiagazdálkodás ma egész Európa jövőjét meghatározza. Az energia ára nemcsak a rezsiszámlákban jelenik meg, hanem a gazdaság minden területére kihat, ugyanis a közlekedéstől a világításon és a fűtésen át a kommunikációs hálózatokig, az élelmiszerektől a munkahelyekig mindenben jelen van, és végső soron meghatározza, hogyan élünk. A pontosan négy éve tartó orosz–ukrán háború jelentős hatásokat gyakorolt a hazai energiaárakra és ellátásbiztonságra.

Az energetikai biztonság elsődleges

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az energiaárak már 2022-ben emelkedésnek indultak, erre a háború „csak” rásegített. Míg a gáz holland tőzsdei ára – amely Európában az irányadó – a 2010-es években 10 és 20 euró között mozgott MWh-nként, addig 2022 nyarán 340 euróig emelkedett. Jelen sorok írásakor a gáz MWh-ja 31,4 euróba kerül, azaz a korábbi ár nem állt vissza, de nem is a kiemelkedően magas, 2022-es van érvényben.

Azaz miközben Európában elszabadultak vagy szélsőségesen ingadoztak az árak, a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsit. Egy szlovák háztartás kétszer, egy lengyel háromszor, egy német akár hatszor annyit költ energiára évente, mint egy magyar család. Az olcsó energia nemcsak a családokat védi, hanem a gazdaság stabilitását is.

Felgyorsított diverzifikáció

A magyar gazdaság alapvetően az orosz energiahordozókra épült rá – hasonlóan a régió többi vagy gazdaságához vagy éppen néhány nyugatabbi országhoz. Megírtuk, a diverzifikációs, ellátásbiztonsági törekvéseket nem a háború indította el, már azt megelőzően is érdemi lépések történtek ezen a téren. Gáz esetében a szomszédos országokkal való összeköttetés kiépítését: míg 2010-ben még csak Ukrajna irányába állt fenn a vezetékes kapcsolat, addig mára Szlovénia kivételével minden szomszédos országból tud már Magyarország gázt fogadni, és a szlovén kapcsolat kiépítése is tervbe van véve. A másik kiemelendő lépés a stratégiai gáztárolók állami tulajdonba vétele volt, a hazai tárolókapacitás az éves fogyasztás jelentős, 60-70 százalékát képes fedezni, így belföldi irányításuknak stratégia jelentősége van bizonytalan nemzetközi környezetben.