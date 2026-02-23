Amíg a németek szenvednek, Magyarország energiabiztonságot épít

A közelmúltban publikált „European Electricity Review 2026” c. elemzés szerint az Európai Unióban tavaly az erőművek összességében 2792 TWh villamos energiát termeltek. Ebből az uniós tagországokban üzemelő atomerőművek 2025-ben 652 TWh villamos energiát termeltek, ami 6,3 százalékkal haladja meg a 2022-ben elért 613 TWh-s termelési értéket. Ebben döntő szerepet játszott az, hogy az atomerőművek a növekvő villamosenergia-igények, a szén- és gázerőművek magasabb termelési költségei, valamint a nap- és szélerőművi kapacitások egyre gyakoribb kiszabályozása miatt a lehető legmagasabb teljesítményszinten üzemeltek – ismertette blogján Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

Atomerőművek nélkül nincs egészséges és megfizethető energiamix, Magyarország nem véletlenül ragaszkodik hozzá

Fotó: Jánossy Gergely / MTI Fotószerkesztõség

Megjegyezte, atomerőművi termelés ugyanakkor akár magasabb is lehetett volna, de nem lett, mert a nap- és szélerőművi termelés kötelező átvétele miatt egyre gyakrabban fordult elő, hogy egyes atomerőművek teljesítményét vissza kellett fogni – ahogyan az a Paksi Atomerőmű esetében is történt. Az atomerőművek teljesítményété ugyanis azért csökkentik, hogy a megújulók által termlet energiát át lehessen venni, pontosabban kötelező átvenni, és messze nem épült ki olyan tárolókapacitás, ahol akárcsak egy fél napig a megtermelt „felesleg” tárolható lenne. Holott Hárfás Zsolt rendre hangsúlyozza, az atomerőművi termelés és a megújulók nem konkurensei, hanem kiegészítői egymásnak.

A Magyar Nemzetnek a napokban kifejtette,

Európa-szerte egyre többen ismerik fel, hogy a zöldátállás jelenlegi formájában és ütemében nem fenntartható.

Ezt a felismerést a valóság kényszerítette ki. A lapnak kifejtette: amikor az energiaárak veszélyeztetik az ipar versenyképességét, a lakosság megélhetését és az állami költségvetések egyensúlyát, a politikai mozgástér is beszűkül.

A termelési adatok fényében is érdemes felidézni, Európában jelenleg az atomenergia az egyetlen olyan nagy léptékű, karbonsemleges technológia, amely képes a folyamatos energiaellátást biztosítani. Ezt egészíthetik ki – átmeneti jelleggel – a gázerőművek, a vízerőművek, valamint egyre növekvő szerephez jutnak az energiatárolási megoldások is. A megújulók ebben a rendszerben fontos, de csak kiegészítő szerepet töltenek be, nem pedig a rendszer gerincét alkotják.

Franciaország az atomenergiára épülő villamosenergia-termelésével alacsony szén-dioxid-kibocsátást, ellátásbiztonságot és exportképességet biztosít.

Svédország és Finnország az atomenergia és a vízenergia kombinációjával stabil, kiszámítható rendszert működtet. Szemléletes példa: február 10-én 10 óra körül a francia áramtermelés hetven százalékát atomerőművek, húsz százalékát pedig a víz és szélerőművek biztosították. Ennek köszönhetően a francia energiamixhez köthető szén-dioxid-kibocsátás mindössze 26 g/kWh volt.