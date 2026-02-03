Rezsivédelem és energiabiztonság: érkezik az új kormányrendelet

Amikor a Fidesz 2010-ben kormányra került, indokolatlanul nagy teher volt egy család kasszájában a rezsi: a kiadások akár 30 százalékát is elvitte. Ezért a kormány az energiaárakat radikálisan csökkenteni kívánta, ehhez azonban politikai bárotság is kellett – közölte újságírókkal Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes keddi sajtótájékoztatóján.
Ez már energiabiztonság
Az államtikár kifejtette, hogy a rezsivédelem három lába a következő:
- a biztonságosan, alaperőműként működő Paksi Atomerőmű
- az orosz hosszú távú gázimportszerződés, mely értelmében évi 4,5 milliárd köbméter gáz az elérhető legalacsonyabb áron érkezik.
- Illetve a még így is veszteges szolgáltatás állami támogatása a Rezsivédelmi alapon keresztül,
amelynek a feltöltése az energiacégek extraprofitjából és osztalékbevételből történik. Mindezek hatására ma egy kétkeresős, modellezett háztartás bevételének az 1,7 százalékát viszi el az áram- és gázszámla kifizetése – hangsúlyozta Czepek Gábor, megjegyezve: ez már energiabiztonságot jelent. Az államtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is: az országnak sem érdemi szénhidrogén-készlete, sem az importot segítő tengeri kikötője nincs.
Zajlik a hazai energiarendszer átállítása
Ezért 2010-ben a kormány azt a döntést hozta, hogy a hazai energiarendszer 2030-ra döntően villany-alapú lesz, ez három dolgot jelent: atomenergiát, napenergiát és tárolást. Ehhez értelemszerűen meg kell hosszabbítani a Paksi atomerőmű üzemidejét és fel kell építeni a két új paksi blokkot. Ma már 300 ezer háztetőn működik napelem, ezek együttes teljesítménye 8300 megawatt. Az energiatárolás terén folyik a lakosságnak hétfőn kiírt pályázat és a vállalati célú Jedlik-program. A végcél 3000 megawattnyi tárolóképesség – közölte Czepek Gábor.
Az államtitkár tájékoztatóján kitért arra is, hogy a lakosság többsége rezsivédett áron jut az áramhoz, a gázhoz és a távhőhöz, de a januári hideg új feladatot adott. A kormány ezért a rendszer működését meg nem változtatva döntött a januári rezsistop intézményéről. Ennek kapcsán elmondta:
a segítség mindenkinek azonos feltételek mellett jár, minden vezetékes szakág érintett benne, amelyben a hatóság szabja meg az árat, és az összes fajta számlázási módra vonatkozik az intézkedés. A cél a januári többletfogyasztás kompenzálása.
Czepek Gábor közölte, a gáz és a távhő esetében automatikusan jár a kedvezmény, ám a villany esetében azt nyilatkozatban kérni kell. Kiegészítő elvként jelent meg, hogy a fűtési többlet miatt senkinek ne kelljen átlépnie a rezsivédett határt – fűzte hozzá, megjegyezve: a fentiek nem vonatkoznak a mintegy 400 ezer úgynevezett tűzhelyátalányos fogyasztóra, mert ők nem fűtenek gázzal.
Az áramra vonatkozó kedvezmény csak úgy igényelhető, ha a gázkedvezményt nem igényli a fogyasztó. Összesen 3 millió fogyasztó használt gázt rezsihatár altt, ez 2,5 milliárd köbmétert jelent. Részben sávhatár fölött mintegy 290 ezer fogyasztó használ durván 600 millió köbmétert.
A lakossági gázfogyasztók megoszlása a következő:
- 600 ezer diktálós,
- 1,8 millió engyenletesen fizető,
- 450 ezer hőmérsékletfüggő részletszámlázó (ők előre kalkuláltan, a hőmérséklettől függően fizetnek),
- 400 ezer tűzhelyátalányos.
Diktálás esetén lehetséges a 2026 januári fogyasztás kiszámolása. E mennyiség 30 százalékát a következő számlában írják jóvá. Szélső esetben a kedvezmény egy része továbbvihető márciusra.
A részszámlások fogyasztása a meglévő adatokból kalkulálható, ez a mennyiség annak a számításnak az alapja, amelyet 30 százalékkal megnövelnek az elszámoláskor azért, hogy azt megtérítése az állam. Ez korrigálható a következő leolvasás adatával. A lakóépületben az önálló lakások számának szorzata adja meg a rezsivédett határt, a kedvezmény rájuk is vonatkozik. A kedvezményt azonban nem a szolgáltató, hanem a társasház kezelője osztja el a lakosok között.
Az előrefizetős mérősöknél úgy jelentkezik a kedvezmény, hogy 2026 március 31-ig az MVM ügyfélszolgálatán jelezniük kell ezt az igényüket, amely révén a társaság jóváírja a számlájukon a 30 százaléknak megfelelő 7 ezer forintot.
A villannyal fűtőknek áprilisig kell nyilatkoznia
Az áramszolgáltatást 5,2 millió ügyfél veszi igénybe. A legtöbben egyenletes részszámlások, de itt is él a diktálás lehetősége. Ezzel 1,7 millió ügyfél él. Összesen 3,9 millióan 6 milliárd kilowattóra áramot használnak, afelett 1,3 millió fogyasztási hely van, Arról, hogy az ügyfél a gáz helyett az áram esetében kéri a kedvezményt, áprilisig nyilatkoznia kell.
Háromféle mérő van használatban:
- az A1 általános mérő,
- a B éjszakai mérő,
- és H hőtarifát mérő.
A háztartásnak meg kell majd jelölnie, hogy a háromból melyik mérőre kéri a kedvezményt. Magyaroszágon közel 700 ezer távhőfelhasználó van 95 településen, ők 98 távhoszolgáltatóval állnak kapcsolatban. A szolgáltatók döntően önkormányzati tulajdonúak. Az állam biztosítja a szolgáltatóknak azt pénzt, amelyből az nem mennyiésgi, hanem árkedvezményt ad. Azért nem mennyiségit, mert a távhőnél nincs rezsihatár.
A vonatkozó kormányrendelet kedd éjjel – a február 3-i – Magyar Közlönyben jelenik meg.