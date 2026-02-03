Rezsivédelem és energiabiztonság: érkezik az új kormányrendelet

Amikor a Fidesz 2010-ben kormányra került, indokolatlanul nagy teher volt egy család kasszájában a rezsi: a kiadások akár 30 százalékát is elvitte. Ezért a kormány az energiaárakat radikálisan csökkenteni kívánta, ehhez azonban politikai bárotság is kellett – közölte újságírókkal Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes keddi sajtótájékoztatóján.

Kardinális kérdés a mai turbulens időkben az energiahordozók beszerzési forrása. (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Ez már energiabiztonság

Az államtikár kifejtette, hogy a rezsivédelem három lába a következő:

a biztonságosan, alaperőműként működő Paksi Atomerőmű

az orosz hosszú távú gázimportszerződés, mely értelmében évi 4,5 milliárd köbméter gáz az elérhető legalacsonyabb áron érkezik.

Illetve a még így is veszteges szolgáltatás állami támogatása a Rezsivédelmi alapon keresztül,

amelynek a feltöltése az energiacégek extraprofitjából és osztalékbevételből történik. Mindezek hatására ma egy kétkeresős, modellezett háztartás bevételének az 1,7 százalékát viszi el az áram- és gázszámla kifizetése – hangsúlyozta Czepek Gábor, megjegyezve: ez már energiabiztonságot jelent. Az államtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is: az országnak sem érdemi szénhidrogén-készlete, sem az importot segítő tengeri kikötője nincs.

Zajlik a hazai energiarendszer átállítása

Ezért 2010-ben a kormány azt a döntést hozta, hogy a hazai energiarendszer 2030-ra döntően villany-alapú lesz, ez három dolgot jelent: atomenergiát, napenergiát és tárolást. Ehhez értelemszerűen meg kell hosszabbítani a Paksi atomerőmű üzemidejét és fel kell építeni a két új paksi blokkot. Ma már 300 ezer háztetőn működik napelem, ezek együttes teljesítménye 8300 megawatt. Az energiatárolás terén folyik a lakosságnak hétfőn kiírt pályázat és a vállalati célú Jedlik-program. A végcél 3000 megawattnyi tárolóképesség – közölte Czepek Gábor.

Az államtitkár tájékoztatóján kitért arra is, hogy a lakosság többsége rezsivédett áron jut az áramhoz, a gázhoz és a távhőhöz, de a januári hideg új feladatot adott. A kormány ezért a rendszer működését meg nem változtatva döntött a januári rezsistop intézményéről. Ennek kapcsán elmondta:

a segítség mindenkinek azonos feltételek mellett jár, minden vezetékes szakág érintett benne, amelyben a hatóság szabja meg az árat, és az összes fajta számlázási módra vonatkozik az intézkedés. A cél a januári többletfogyasztás kompenzálása.

Czepek Gábor közölte, a gáz és a távhő esetében automatikusan jár a kedvezmény, ám a villany esetében azt nyilatkozatban kérni kell. Kiegészítő elvként jelent meg, hogy a fűtési többlet miatt senkinek ne kelljen átlépnie a rezsivédett határt – fűzte hozzá, megjegyezve: a fentiek nem vonatkoznak a mintegy 400 ezer úgynevezett tűzhelyátalányos fogyasztóra, mert ők nem fűtenek gázzal.