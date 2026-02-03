Rezsivédelem és energiabiztonság: érkezik az új kormányrendelet

Hírlevél
A kormány 2010 óta tartó erőfeszítéseinek köszönhetően mára megvalósult hazánk energiabiztonsága. A hosszú távú gázimportszerződésnek köszönhetően évi 4,5 milliárd köbméter gáz kiszámíthatóan, az elérhető legalacsonyabb áron és minimális szállítási költséggel érkezik hazánkba. Felépült hazánk energiabiztonsága, működik a Rezsivédelmi alap, illetve a januári nagy hidegekre való tekintettel rezsistopot léptettek életbe.
Amikor a Fidesz  2010-ben kormányra került, indokolatlanul nagy teher volt egy család kasszájában a rezsi: a kiadások akár 30 százalékát is elvitte. Ezért a kormány az energiaárakat radikálisan csökkenteni kívánta, ehhez azonban politikai bárotság is kellett – közölte újságírókkal Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes keddi sajtótájékoztatóján.

gázvezeték, pipeline, energia, illusztráció
Kardinális kérdés a mai turbulens időkben az energiahordozók beszerzési forrása. (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Ez már energiabiztonság

Az államtikár kifejtette, hogy a rezsivédelem három lába a következő: 

  • a biztonságosan, alaperőműként működő Paksi Atomerőmű 
  • az orosz hosszú távú gázimportszerződés, mely értelmében évi 4,5 milliárd köbméter  gáz az elérhető legalacsonyabb áron érkezik.
  • Illetve a még így is veszteges szolgáltatás állami támogatása a Rezsivédelmi alapon keresztül, 

amelynek a feltöltése az energiacégek extraprofitjából és osztalékbevételből történik. Mindezek hatására ma egy kétkeresős, modellezett háztartás bevételének az 1,7 százalékát viszi el az áram- és gázszámla kifizetése – hangsúlyozta Czepek Gábor, megjegyezve: ez már energiabiztonságot jelent. Az államtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is: az országnak sem érdemi szénhidrogén-készlete, sem az importot segítő tengeri kikötője nincs.

Zajlik a hazai energiarendszer átállítása

Ezért 2010-ben a kormány azt a döntést hozta, hogy a hazai energiarendszer 2030-ra döntően villany-alapú lesz, ez három dolgot jelent: atomenergiát, napenergiát és tárolást. Ehhez értelemszerűen meg kell hosszabbítani a Paksi atomerőmű üzemidejét és fel kell építeni a két új paksi blokkot. Ma már 300 ezer háztetőn működik napelem, ezek együttes teljesítménye 8300 megawatt. Az energiatárolás terén folyik a lakosságnak hétfőn kiírt pályázat és a vállalati célú Jedlik-program. A végcél 3000 megawattnyi tárolóképesség – közölte Czepek Gábor.

Az államtitkár tájékoztatóján kitért arra is, hogy a lakosság többsége rezsivédett áron jut az áramhoz, a gázhoz és a távhőhöz, de a januári hideg új feladatot adott. A kormány ezért a rendszer működését meg nem változtatva döntött a januári rezsistop intézményéről. Ennek kapcsán elmondta: 

a segítség mindenkinek azonos feltételek mellett jár, minden vezetékes szakág érintett benne, amelyben a hatóság szabja meg az árat, és az összes fajta számlázási módra vonatkozik az intézkedés. A cél a januári többletfogyasztás kompenzálása.

Czepek Gábor közölte, a gáz és a távhő esetében automatikusan jár a kedvezmény, ám a villany esetében azt nyilatkozatban kérni kell. Kiegészítő elvként jelent meg, hogy a fűtési többlet miatt senkinek ne kelljen átlépnie a rezsivédett határt – fűzte hozzá, megjegyezve: a fentiek nem vonatkoznak a mintegy 400 ezer úgynevezett tűzhelyátalányos fogyasztóra, mert ők nem fűtenek gázzal.  

Az áramra vonatkozó kedvezmény csak úgy igényelhető, ha a gázkedvezményt nem igényli a fogyasztó. Összesen 3 millió fogyasztó használt gázt rezsihatár altt, ez 2,5 milliárd köbmétert jelent. Részben sávhatár fölött mintegy 290 ezer fogyasztó használ durván 600 millió köbmétert.

A lakossági gázfogyasztók megoszlása a következő:

  • 600 ezer diktálós,
  • 1,8 millió engyenletesen fizető,
  • 450 ezer hőmérsékletfüggő részletszámlázó (ők előre kalkuláltan, a hőmérséklettől függően fizetnek),
  • 400 ezer tűzhelyátalányos. 

Diktálás esetén lehetséges a 2026 januári fogyasztás kiszámolása. E mennyiség 30 százalékát a következő számlában írják jóvá. Szélső esetben a kedvezmény egy része továbbvihető márciusra.

A részszámlások fogyasztása a meglévő adatokból kalkulálható, ez a mennyiség annak a számításnak az alapja, amelyet 30 százalékkal megnövelnek az elszámoláskor azért, hogy azt megtérítése az állam. Ez korrigálható a következő leolvasás adatával. A lakóépületben az önálló lakások számának szorzata adja meg a rezsivédett határt, a kedvezmény rájuk is vonatkozik. A kedvezményt azonban nem a szolgáltató, hanem a társasház kezelője osztja el a lakosok között.

Az előrefizetős mérősöknél úgy jelentkezik a kedvezmény, hogy 2026 március 31-ig az MVM ügyfélszolgálatán jelezniük kell ezt az igényüket, amely révén a társaság jóváírja a számlájukon a 30 százaléknak megfelelő 7 ezer forintot.

A villannyal fűtőknek áprilisig kell nyilatkoznia

Az áramszolgáltatást 5,2 millió ügyfél veszi igénybe. A legtöbben egyenletes részszámlások, de itt is él a diktálás lehetősége. Ezzel 1,7 millió ügyfél él. Összesen  3,9 millióan 6 milliárd kilowattóra áramot használnak, afelett 1,3 millió fogyasztási hely van, Arról, hogy az ügyfél a gáz helyett az áram esetében kéri a kedvezményt, áprilisig nyilatkoznia kell.

Háromféle mérő van használatban:

  • az A1 általános mérő,
  • a B éjszakai mérő,
  • és H hőtarifát mérő.

A háztartásnak meg kell majd jelölnie, hogy a háromból melyik mérőre kéri a kedvezményt. Magyaroszágon közel 700 ezer távhőfelhasználó van 95 településen, ők 98 távhoszolgáltatóval állnak kapcsolatban. A szolgáltatók döntően önkormányzati tulajdonúak. Az állam biztosítja a szolgáltatóknak azt pénzt, amelyből az nem mennyiésgi, hanem árkedvezményt ad. Azért nem mennyiségit, mert a távhőnél nincs rezsihatár.

A vonatkozó kormányrendelet kedd éjjel – a február 3-i – Magyar Közlönyben jelenik meg.

 

