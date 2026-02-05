Aljas szexragadozó volt Epstein, de ettől még ő is visszarettent – elképesztő dologra derült fény

Jeffrey Epstein sötét, globális ügyletekből szőtt hálózata - most már - köztudottan messzire ért el. A 2019-ben cellájában öngyilkosságot elkövetett szexuális ragadozó gazdag ember volt, és hírhedtté vált arról is, hogy kapcsolatrendszerét nagy tétű, gyakran titkos pénzügyi és politikai manőverekben használta, amelyek célja elit társasági köreinek profittá alakítása volt. A súlyos szexuális bűncselekmények mellett az Epstein-akták frissen napvilágot látott részei szerint vagyonát és emberkereskedőként betöltött szerepét egy kiterjedt befolyási – és potenciális zsarolási – rendszer kiépítésére használta, amely iparágakon és kontinenseken ívelt át. Ezen belül pedig ha érintőlegesen is, de megjelent egy fontos, ám zavaros és szürreális ügyekről egyaránt ismert ág: a nigériai olajkereskedelem.

Jeffrey Epstein, amerikai üzletember, szexuális ragadozó, 2019-ben öngyilkosságot követett el

Fotó: AFP

Darázsfészekre vetett szemet Epstein, amitől hamar megijedt

A nigériai olajipar egy egészen sajátos műfaj a globális egészen belül, ha élhetünk egy elnagyolt összehasonlítással, sok kihívása hasonló, mint a venezuelai olajipar esetében látni:

világviszonylatban is jelentős olajkincs, az ország gazdasági felvirágzásának alapját jelenthetné;

de a hatalmas, jórészt kiaknázatlan kincset alacsony hatásfokú kitermeléssel hasznosítják;

a finomítókapacitások a hazai szükségletek kiszolgálására sem mindig elegendők, pedig a tartalék nagysága exportpiacokra kívánkozna;

és az egész rendszert mindehhez átszövi a korrupció.

Ennek köszönhető, hogy egyébként Afrika mostanra legnagyobb GDP-t előállító országában egyszerre állították le az összes finomítót, aminek üzemanyag-hiány lett a vége, és a saját olajkincs ellenére olajimportra szorult. A főként a Niger folyó deltájában uralkodó, némileg „vadnyugati” állapotok miatt a közelmúltban a Shellnek lett végképp elege az egészből (igaz, az óriáscég ellen sok kártérítési pert is indítottak). A gazdag olajkincset megvédeni is nehéz, mert egy időben annyit loptak el abból, hogy egyes országokban a napi kitermelés nem éri el ezt a szintet.

A most nyilvánosságra került dokumentumokból az is kiderült:

Epstein komolyan érdeklődött a nigériai olajkereskedelem iránt.

Annak, hogy végül visszalépett az üzletbe való bekapcsolódástól, az volt az oka, hogy attól tartott, hogy megkárosítják.