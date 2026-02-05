Aljas szexragadozó volt Epstein, de ettől még ő is visszarettent – elképesztő dologra derült fény

Jeffrey Epstein sötét, globális ügyletekből szőtt hálózata - most már - köztudottan messzire ért el. A 2019-ben cellájában öngyilkosságot elkövetett szexuális ragadozó gazdag ember volt, és hírhedtté vált arról is, hogy kapcsolatrendszerét nagy tétű, gyakran titkos pénzügyi és politikai manőverekben használta, amelyek célja elit társasági köreinek profittá alakítása volt. A súlyos szexuális bűncselekmények mellett az Epstein-akták frissen napvilágot látott részei szerint vagyonát és emberkereskedőként betöltött szerepét egy kiterjedt befolyási – és potenciális zsarolási – rendszer kiépítésére használta, amely iparágakon és kontinenseken ívelt át. Ezen belül pedig ha érintőlegesen is, de megjelent egy fontos, ám zavaros és szürreális ügyekről egyaránt ismert ág: a nigériai olajkereskedelem.
Darázsfészekre vetett szemet Epstein, amitől hamar megijedt
A nigériai olajipar egy egészen sajátos műfaj a globális egészen belül, ha élhetünk egy elnagyolt összehasonlítással, sok kihívása hasonló, mint a venezuelai olajipar esetében látni:
- világviszonylatban is jelentős olajkincs, az ország gazdasági felvirágzásának alapját jelenthetné;
- de a hatalmas, jórészt kiaknázatlan kincset alacsony hatásfokú kitermeléssel hasznosítják;
- a finomítókapacitások a hazai szükségletek kiszolgálására sem mindig elegendők, pedig a tartalék nagysága exportpiacokra kívánkozna;
- és az egész rendszert mindehhez átszövi a korrupció.
Ennek köszönhető, hogy egyébként Afrika mostanra legnagyobb GDP-t előállító országában egyszerre állították le az összes finomítót, aminek üzemanyag-hiány lett a vége, és a saját olajkincs ellenére olajimportra szorult. A főként a Niger folyó deltájában uralkodó, némileg „vadnyugati” állapotok miatt a közelmúltban a Shellnek lett végképp elege az egészből (igaz, az óriáscég ellen sok kártérítési pert is indítottak). A gazdag olajkincset megvédeni is nehéz, mert egy időben annyit loptak el abból, hogy egyes országokban a napi kitermelés nem éri el ezt a szintet.
A most nyilvánosságra került dokumentumokból az is kiderült:
Epstein komolyan érdeklődött a nigériai olajkereskedelem iránt.
Annak, hogy végül visszalépett az üzletbe való bekapcsolódástól, az volt az oka, hogy attól tartott, hogy megkárosítják.
Epstein és a nigériai olajkereskedelem: ezek a részletek
Az Oilprice elemzése szerint egy 2010-es e-mail váltásban Epstein és egy David Stern néven ismert kapcsolata részletesen tárgyalta a nigériai nyersolaj „kiemelésének” technikai részleteit, köztük az együttműködés buktatóit a Nigériai Nemzeti Olajvállalattal (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC). Epstein azonban végül meghátrált, mert attól félt, hogy átverik – tette ezt egy olyan illető, akiről köztudott, hogy vagyonát nagyrészt megtévesztésre és visszaélésekre épülő rendszer révén szerezte.
Mindazonáltal könnyű belátni, miért vonzotta Epsteint a nigériai olaj. Az NNPC hosszú ideje hírhedt a korrupcióról, az átláthatóság hiányáról és a pénzügyi visszaélésekről.
Évtizedeken át központi szereplője volt az eltűnt olajbevételekről szóló vádaknak, különböző jelentések szerint dollármilliárdok vesztek nyomtalanul, amelyekkel a vállalat nem tudott elszámolni.
Korábbi auditok is súlyos hiányosságokat tártak fel: egy 2016-os vizsgálat szerint a vállalat 16 milliárd dollárnyi olajbevételt nem fizetett be, míg egy másik jelentés 1,48 milliárd dollárnyi eltűnt bevételről számolt be. Ezek önmagukban hatalmas összegek, de eltűnésük különösen problémás egy olyan ország esetében, amely rendkívül nagy kiterjedésű, népes, szélsőséges terrorszervezetek csapásaitól szenved, és a jövedelmek rendkívül egyenlőtlenül oszlanak el, az olajbevételből pedig alig jut a szegényeknek, nemzeti fizetőeszköze pedig gyors ütemben értéktelenedik.
A közelmúltban, 2025-ben indult vizsgálatok már több mint 210 milliárd naira (mintegy 49 ezer milliárd forint!) elszámolatlan bevételt azonosítottak.
Annak ellenére, hogy az állami vállalat évek során dollármilliárdokat költött finomítóinak úgynevezett „nagyjavítására”, ezek jórészt működésképtelenek maradtak, ami szerződéses túlárazás és csalás vádját vetette fel.
Korábbi tisztviselők neve súlyos pénzmosási és vesztegetési botrányokban merült fel, egyes esetekben hatalmas készpénzösszegeket foglaltak le tőlük a hatóságok. Régebbi jelentések tömeges olajlopásról is beszámoltak: egyes állítások szerint bizonyos kitermelési csomópontokon, például Bonny térségében, a termelés „szinte egésze” vandalizmus áldozatául esett.
A problémák kezelésére az NNPC-t 2022-ben, a kőolajipari törvény alapján átalakították Nigerian National Petroleum Company Limiteddé (NNPCL), azzal a céllal, hogy piaci alapon működő, elszámoltathatóbb vállalattá váljon. A pénzügyi visszaélések, a korrupció és a rendszerszintű szabálytalanságok azonban továbbra is mélyen beágyazottak Nigéria olajszektorában, gátolva a gazdasági növekedést. Ezek pedig még a gátlástalan szexragadozó bűnözőt is megrémítették.