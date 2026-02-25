Nekik jó üzlet a vérontás: az Erste rendesen megszedte magát az orosz-ukrán háborún

Miközben az európai lakosság megemelkedett energiaárakon és megélhetési költségeken keresztül az orosz-ukrán háború gazdasági következményeit szenvedték el, az Erste Bank soha nem látott profitra tett szert – ez derül ki az osztrák pénzintézet éves jelentéseiből. A csoport profitja 2021 és 2024 között 62 százalékkal emelkedett, a részvényárfolyama pedig két és félszeresére ugrott, tehát egyértelműen haszonélvezője volt az elmúlt időszaknak.
Idei évértékelőjében Orbán Viktor hosszan bírálta a Tisza Párt, Brüsszel és a nemzetközi nagytőke hazánkban is jelen lévő szereplőit, mivel meglátása szerint háborús szövetséget alkotva próbálnak hatalomra kerülni az áprilisi országgyűlési választáson A miniszterelnök név szerint is említette a Shellt, illetve az Erste Bankot, amelyek szerinte nyerészkedtek az elmúlt évek háborús pusztításán.
Ők a halál vámszedői, a háború kutyái”
– fogalmazott Orbán Viktor. Az Erste Bankról egyenesen azt állította: nem érdekli őket, hogy évente 400 ezer ember hal meg vagy rokkan meg, „csak pörögjön a kassza, jöjjön a lóvé”.
A Telex már aznap megkereste az osztrák hitelintézetet, amely válaszában közölte: az Erste Bank Hungary Zrt. semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban, és a rá vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja. Hozzátették továbbá, hogy a bank alapelveivel összhangban elutasít minden háborút és erőszakot.
A pénzintézet érvelésének azonban ellentmondanak a csoport éves jelentései:
- míg 2021-ben 1,9 milliárd euró volt a nettó eredményük,
- 2024-ben már 3,1 milliárd euró, azaz a háborús periódus alatt 1,2 milliárd euróval gyarapodott a hasznuk.
A folytatólagos tevékenységből származó, adózás előtti eredményük még ennél is látványosabban, közel 3 milliárdról 5 milliárd euróra hízott. A legnagyobb ugrást 2023-ban érte el a bank, amikor egyik évről a másikra 37,8 százalékkal nőtt a profitja.
Ráadásul minden esély megvan arra, hogy a 2024-es, abszolút rekordnak számító teljesítményt tavaly felülmúlták, miután a harmadik negyedéves jelentésében az Erste további profitnövekedésről számolt be.
A részvényesek sem panaszkodhatnak: 2022 februárjában a csoport papírjai 43 euró körül mozogtak, 2025 végén viszont már 100 euró felett jegyezték őket. Aki tehát 2022 elején vásárolt Erste-részvényt, az 2025 végére nemcsak a tőkéjét duplázta meg, hanem az azóta kifizetett jelentős osztalékokat is zsebre tehette.
Bár a bank a profitnövekedést elsősorban az emelkedő kamatbevételekkel magyarázza, valójában az csak következménye volt az orosz–ukrán háború nyomán elszálló energiaáraknak, és a magas inflációra adott monetáris politikai válaszoknak.
Nem először kerül vitába a magyar kabinet külföldi tulajdonú pénzintézettel: novemberben a belga kézben lévő K&H elemzőjének nyilatkozata váltott ki éles reakciót.
A bankadóval van a legnagyobb bajuk, ugyanis nem akarnak részt venni a közteherviselésben”
– írta egy Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A kormányfő arra reagált, hogy Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője azt állította, hogy a piac egy Tisza-győzelemnek örülne a tavaszi választáson. A miniszterelnök szerint azonban a befektetők csak azért támogatnák Magyar Péterék sikerét, mert az megszorításokkal járna.
Több ezermilliárdot vont el a bankoktól a kormány
A kormányfő az évértékelőn arról is beszélt, hogy a multik és a bankok nem véletlenül akarják leváltani a vezetést. 2010 és 2025 között ugyanis három területről – a pénzintézetektől, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól – különböző módszerekkel összesen 14 956 milliárd forintot vontak el. Sőt, a tervek szerint 2026-ban további 1922 milliárd forintot különítenek el e célra. Ezt hivatalosan társadalmi felelősségvállalásnak vagy a közteherviselésbe való bevonásnak nevezik.
„Csoda, ha vicsorognak? Az első céljuk az, hogy megakadályozzák a 2026-ban esedékes 1922 milliárd forint befizetését! Ha ez sikerül, megkezdik annak a 14 956 milliárdnak a visszagyűjtését, amit eddig elvontunk, és a magyar embereknek adtunk. Erről van szó. Ha hagyják, hogy a Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció hatalomra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: igazuk van, amikor azt állítják, hogy rendszerváltást akarnak elérni Magyarországon, ugyanis a brüsszeli rendszer érkezésével a rezsicsökkentésnek és a családtámogatásoknak is vége lenne.
A Tisza Pártot a kormányfő szerint jól láthatóan elfoglalták a multinacionális üzleti és pénzügyi érdekkörök. Tavaly Kármán András tűnt fel a párt gazdasági vezetőjeként, aki 2010 és 2011 között még a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, ám később több ponton vitatta a kormány intézkedéseit (például ellenezte a bankadót és az IMF hazaküldését), majd az Erste Banknál töltött be vezető pozíciókat.
Az Erste mellett a Shell és Kapitány István is nagyot kaszált a háborún
Az Erste mellett a Shell is rendesen megszedte magát az orosz-ukrán háborún: a vállalat 2022 és 2024 között évente 5-20 milliárd dollárral magasabb profitot ért el a korábbi évekhez képest.
2022-ben csaknem 40 milliárd dollárt könyvelt el, 2023-ban 28,3 milliárdot, 2024-ben pedig 23,7 milliárd dollár adózás utáni eredményt jelentett.
A részvényárfolyam az invázió kezdete óta mintegy másfélszeresére emelkedett.
A profitnövekedés nemcsak az olajár-emelkedésből fakadt, hanem abból is, hogy a Shell az orosz gáz helyett saját LNG-szállításait erősítette világszerte. Az integrált gázüzletág 2022-ben – az Északi Áramlat felrobbantása évében – 22,2 milliárd euró nyereséget termelt az előző évi 8,1 milliárddal szemben.
Kapitány István, a Tisza energia-áremelési szakértője hatalmas összeget, több mint tízmilliárd forintot keresett a háborún.
Ezzel biztosan ő az a magyar, aki a leginkább meggazdagodott az öldöklésen. Kapitánynak rengeteg Shell-részvénye van (hiszen a Shell vezetője volt), így ő azon gazdagszik, ha Magyarország drága amerikai LNG-t vesz (lehetőleg a Shellen keresztül) az olcsó orosz gáz helyett.
A volt shelles felsővezetőként becslések szerint akár 37 millió dolláros (12 milliárd forintos) vagyonra tehetett szert az ukrán–orosz háborúval, hiszen feltételezett jövedelme közel 1–1,5 milliárd forint is lehetett évente, még konzervatív becslések szerint is. Az ambiciózus szcenárió alapján a 2022-es, háború miatti olajárrobbanás és a részvények értékének drasztikus növekedése után ez azonban több mint a duplájára ugorhatott 2024 nyarára. Bónusszal, részvénycsomaggal, egyéb juttatásokkal ez akár évi 3,4 millió font, azaz 2,8 milliárd forint értékű juttatás is lehetett a számítások szerint.
Ha azt keressük, hogy kiknek éri meg a háború, akkor az Erste és a Shell mellett egy másik nagy multinacionális vállalatot, a BlackRockot érdemes megvizsgálni. Az amerikai vagyonkezelő elképesztő globális hatalomra tett szert az évek során. A stratégiai iparágakat valósággal megszállták, a legnagyobb fegyvergyártók mögött mind ők állnak. Ezek az óriásvállalatok készítik az Ukrajnába küldött fegyvereket, így a mögöttük álló vagyonkezelőknek,
így a BlackRocknak pénzügyi érdeke a háború folytatása.
A hadiipar és azon belül a fegyverbiznisz egyértelműen nagy üzlet az amerikai alapkezelőnek. A hivatalosan elérhető adatokból kiderül, hogy a legnagyobb fegyvergyártók mögött mind ott van a BlackRock, a Vanguard és a State Street – méghozzá jelentős befolyással rendelkező tulajdonosként.
A triumvirátusnak a legnagyobb részesedése, több mint 30 százalék az F–35-ös vadászgépeket és HIMARS-rakétákat gyártó Lockheed Martinban van (a BlackRock ebből több mint 7 százalékot visz). Szintén erős tulajdonosi pozíciókat foglalnak el a B–21 bombázókat és drónokat készítő Northrop Grummanban is, ahol hármójuknak valamivel kevesebb, mint 30 százalékuk van (a BlackRock ebből közel 10 százalékot visz).”
Zömében ezek a hadiipari óriások gyártják az Ukrajnába küldött fegyvereket. És mivel mögöttük tulajdonosként a BlackRock és társai állnak, ők profitálnak a hadiipari megrendelésekből. Ebből pedig az következik, hogy a dollárbilliókat megmozgató vagyonkezelőknek gazdasági érdekük a háború fenntartása és folytatása, hiszen így még nagyobb profitot tudnak bezsebelni.
A helyreállítással is ugyanaz a kör járna jól
A háború azonban nemcsak a fegyverek miatt őrült nagy üzlet, figyelmeztet az Ellenpont. Ugyanis alighogy Oroszország elindította a katonai hadműveleteit, a BlackRock bejelentkezett Ukrajna újjáépítésére. 2022 decemberében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megállapodott a világcég vezérigazgatójával, Larry Finkkel: a felek aláírtak egy szerződést, ami alapján a háború után a globális vagyonkezelő koordinálhatja az ukrán gazdaság helyreállítását célzó befektetéseket.
A világ legnagyobb vagyonkezelője és az Egyesült Államok legnagyobb bankja, a BlackRock és a JPMorgan közreműködésével tervez Ukrajna kormánya felállítani egy olyan fejlesztési bankot, amely közpénzből finanszírozna beruházásokat, amelyek később aztán több száz milliárd dollárnyi magántőkét is bevonzhatnak.
A „megbeszéléseket ismerő emberek” szerint a cél az „alacsony költségű tőke bevonása” a különböző kormányoktól, adományozóktól és nemzetközi pénzügyi intézményektől, amivel később „öt-tízszer annyi magánbefektetést” lehet megszerezni. A BlackRock és a JPMorgan a tanácsadás révén „korán áttekinthetik a lehetséges befektetéseket az országban”. Ez közérthető megfogalmazásban annyit tesz, hogy
ennek a két szervezetnek lesz lehetősége válogatni az esetlegesen megvalósuló későbbi befektetések között.
Elképesztő üzletről van szó: az ENSZ 2025 eleji jelentése szerint Ukrajna újraépítése az akkori állapot szerint is több mint 500 milliárd dollár lenne, ráadásul a korábbi amerikai jelentések szerint nagyságrendileg 10 és 12 billió (ezermilliárd) dollár közé tehető Ukrajna ásványkincsvagyona. Az újraépítés során kialakított infrastruktúra, amelyet részben a BlackRock felügyel, garantálhatja, hogy ezekhez elsősorban az amerikai alapkezelő cégei szerezzenek hozzáférést. Ez pedig biztosítja a befektetés sokszoros megtérülését.