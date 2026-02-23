Titkos tárgyalásokat folytathat az Egyesült Államok az Északi-Áramlat újraindításáról

Az Egyesült Államok kulcsszerepet kaphat az Északi Áramlat gázvezetékek esetleges újraindításában – legalábbis erről számolt be a német sajtó.

Az Egyesült Államok jelentős szerepvállalásával újraindulhat a 2022 őszén felrobbantott Északi Áramlat

Fotó: Anadolu

A Berliner Zeitung értesülései szerint az Egyesült Államok meghatározó szerepet vállalhat az Északi Áramlat gázvezetékek esetleges újraindításában.

Titokban, de már sínen lehet az Északi Áramlat újraindítása

A beszámoló szerint a tárgyalások nem nyilvánosak, a sajtó és a szélesebb közvélemény kizárásával zajlanak.

Az Északi Áramlat története 2022. szeptember 26-án vett drámai fordulatot. Ekkor példátlan károkat észleltek a tenger alatti létesítmény három ágán – ahol robbanások következtében a gázvezeték működésképtelenné vált, ami súlyos energiapiaci bizonytalanságot okozott Európában.

Az orosz főügyészség nemzetközi terrorcselekmény miatt indított büntetőeljárást az ügyben, azóta pedig kiderült, hogy egy ukrán akcióról volt szó.

Az esetleges újraindítás nem csupán technikai kérdés. Politikai, gazdasági és stratégiai dimenziói is vannak. Amennyiben Washington valóban szerepet vállalna a szállítások koordinálásában, az jelentős befolyást biztosíthatna az Egyesült Államoknak az európai energiaellátás felett – és alapjaiban rajzolhatná át a kontinens hatalmi viszonyait.