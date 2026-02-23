Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

Északi Áramlat

Titkos tárgyalásokat folytathat az Egyesült Államok az Északi-Áramlat újraindításáról

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Német sajtóértesülések szerint titkos tárgyalások folynak az Északi Áramlat újraindításáról, amely az Egyesült Államok vezető szerepével valósulhat meg. Az amerikai szerepvállalás alapjaiban rajzolhatná át a kontinens energiapolitikai és hatalmi viszonyait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Északi ÁramlatÉszaki Áramlat gázvezetékekAmerikai Egyesült Államokenergiapolitikaújraindítás

Az Egyesült Államok kulcsszerepet kaphat az Északi Áramlat gázvezetékek esetleges újraindításában – legalábbis erről számolt be a német sajtó. 

Az Északi Áramlat rejtélyes robbantása
Az Egyesült Államok jelentős szerepvállalásával újraindulhat a 2022 őszén felrobbantott Északi Áramlat 
Fotó: Anadolu

A Berliner Zeitung értesülései szerint az Egyesült Államok meghatározó szerepet vállalhat az Északi Áramlat gázvezetékek esetleges újraindításában. 

Titokban, de már sínen lehet az Északi Áramlat újraindítása

A beszámoló szerint a tárgyalások nem nyilvánosak, a sajtó és a szélesebb közvélemény kizárásával zajlanak.

Az Északi Áramlat története 2022. szeptember 26-án vett drámai fordulatot. Ekkor példátlan károkat észleltek a tenger alatti létesítmény három ágán – ahol robbanások következtében a gázvezeték működésképtelenné vált, ami súlyos energiapiaci bizonytalanságot okozott Európában. 

Az orosz főügyészség nemzetközi terrorcselekmény miatt indított büntetőeljárást az ügyben, azóta pedig kiderült, hogy egy ukrán akcióról volt szó.

Az esetleges újraindítás nem csupán technikai kérdés. Politikai, gazdasági és stratégiai dimenziói is vannak. Amennyiben Washington valóban szerepet vállalna a szállítások koordinálásában, az jelentős befolyást biztosíthatna az Egyesült Államoknak az európai energiaellátás felett – és alapjaiban rajzolhatná át a kontinens hatalmi viszonyait.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!