Hatalmas akció készül! 18 napon át az ország legjobb éttermei kínálnak menüsort jelentős árengedménnyel

Itt a lehetőség, hogy átlagos pénztárcával különleges gasztronómiai csúcsélményhez jussunk. Az Országos Étterem Hét keretében Michelin-ajánlott és Bib Gourmand minősítésű éttermek között is válogathatnak a vendégek, így most bárki megkóstolhatja a csúcsgasztronómiát elérhető áron – de érdemes sietni, mert az asztalok gyorsan betelnek. A résztvevő több mint 200 vendéglátóhely közül számosat sorolnak magyar gasztro kiadványok a Top 100-as elitbe. Az esemény keretében pedig a kiváló és elismert éttermek is egytől-egyig kínálatuk legjavával készülnek, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak a nagyközönségnek: a top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 Ft-tól kínálják különleges ételsoraikat szervizdíjjal együtt.

Az Országos Étterem Hét keretében Michelin-ajánlott és Bib Gourmand minősítésű éttermek között is válogathatnak a vendégek.

Fotó: Shutterstock

Miért jó az Étterem Hét?

Az Országos Étterem Hét egyszerre szól az éttermeknek és a vendégeknek. A rendezvény célja, hogy szélesebb közönség számára tegye elérhetővé a minőségi vendéglátást, miközben az éttermeknek lehetőséget ad arra, hogy bemutassák tudásuk legjavát és új vendégeket szólítsanak meg. Így bárki átélheti a csúcsgasztronómia élményét, amit máskor talán nem engedhetne meg magának. Az éttermek számára az Étterem Hét lehetőséget jelent arra, hogy a kevésbé forgalmas őszi időszakban is megtöltsék asztalaikat, új vendégekkel ismerkedjenek meg, és hosszú távon törzsközönséget építsenek.

Az éttermek a rendezvény hagyományainak megfelelően reprezentatív kínálattal készülnek a különleges étrendet követő vendégek kiszolgálására is. Glutén-, laktóz- és cukormentes, vegetáriánus és vegán fogásokat is találunk majd a menükben. A nemzetközi konyhák kedvelői választhatnak libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói, marokkói és számos más nemzetet képviselő helyet éppúgy, mint hagyományos magyar éttermeket a résztvevők között. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány résztvevő étterem szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.

Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek: