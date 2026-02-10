Hatalmas akció készül! 18 napon át az ország legjobb éttermei kínálnak menüsort jelentős árengedménnyel

Itt a lehetőség, hogy átlagos pénztárcával különleges gasztronómiai csúcsélményhez jussunk. Az Országos Étterem Hét keretében Michelin-ajánlott és Bib Gourmand minősítésű éttermek között is válogathatnak a vendégek, így most bárki megkóstolhatja a csúcsgasztronómiát elérhető áron – de érdemes sietni, mert az asztalok gyorsan betelnek. A résztvevő több mint 200 vendéglátóhely közül számosat sorolnak magyar gasztro kiadványok a Top 100-as elitbe. Az esemény keretében pedig a kiváló és elismert éttermek is egytől-egyig kínálatuk legjavával készülnek, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak a nagyközönségnek: a top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 Ft-tól kínálják különleges ételsoraikat szervizdíjjal együtt.
Miért jó az Étterem Hét?
Az Országos Étterem Hét egyszerre szól az éttermeknek és a vendégeknek. A rendezvény célja, hogy szélesebb közönség számára tegye elérhetővé a minőségi vendéglátást, miközben az éttermeknek lehetőséget ad arra, hogy bemutassák tudásuk legjavát és új vendégeket szólítsanak meg. Így bárki átélheti a csúcsgasztronómia élményét, amit máskor talán nem engedhetne meg magának. Az éttermek számára az Étterem Hét lehetőséget jelent arra, hogy a kevésbé forgalmas őszi időszakban is megtöltsék asztalaikat, új vendégekkel ismerkedjenek meg, és hosszú távon törzsközönséget építsenek.
Az éttermek a rendezvény hagyományainak megfelelően reprezentatív kínálattal készülnek a különleges étrendet követő vendégek kiszolgálására is. Glutén-, laktóz- és cukormentes, vegetáriánus és vegán fogásokat is találunk majd a menükben. A nemzetközi konyhák kedvelői választhatnak libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói, marokkói és számos más nemzetet képviselő helyet éppúgy, mint hagyományos magyar éttermeket a résztvevők között. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány résztvevő étterem szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.
Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek:
A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód); Bilanx; Costes Downtown; Cut & Barrel; Felix Kitchen & Bar; Góré étterem (Kisharsány); Iszkor étterem (Mályinka); Kistücsök Étterem - Food & Room**** (Balatonszemes); MÁK restaurant; Moszkvatér Bisztró; Natura Hill (Zebegény); Spago Budapest by Wolfgang Puck; Szaletly Vendéglő és Kert; Textúra étterem; UMO Restaurant
A ma már évtizedes múltra visszatekintő esemény jó lehetőség rá, hogy exkluzív kínálatú éttermekbe is ellátogassanak az érdeklődők, de kedvezményes, fix árat fizessenek a válogatott kulináris élvezetekért. Asztalfoglalás a rendezvényre csak a weboldalon lehetséges, a helyek viszont limitáltak.