Hatalmas akció készül! 18 napon át az ország legjobb éttermei kínálnak menüsort jelentős árengedménnyel

Étkezni egy igazán jó minőségű étteremben általában drága, kivéve az Országos Étterem Hét ideje alatt. 2026. március 12. és 29. között a DiningCity megrendezi a XXIX. Országos Étterem Hét gasztronómiai programot, amelynek keretében mintegy 200 magyarországi TOP étterem kínál különleges, 3 fogásos menüsorokat 6.900 Ft-tól (szervízdíjjal együtt). A foglalási időszak február 25-én kezdődik, de már két nappal korábban lehetőség nyílik az előregisztrációra.
Itt a lehetőség, hogy átlagos pénztárcával különleges gasztronómiai csúcsélményhez jussunk. Az Országos Étterem Hét keretében Michelin-ajánlott és Bib Gourmand minősítésű éttermek között is válogathatnak a vendégek, így most bárki megkóstolhatja a csúcsgasztronómiát elérhető áron – de érdemes sietni, mert az asztalok gyorsan betelnek. A résztvevő több mint 200 vendéglátóhely közül számosat sorolnak magyar gasztro kiadványok a Top 100-as elitbe. Az esemény keretében pedig a kiváló és elismert éttermek is egytől-egyig kínálatuk legjavával készülnek, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak a nagyközönségnek: a top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 Ft-tól kínálják különleges ételsoraikat szervizdíjjal együtt.

Fotó: Shutterstock

Miért jó az Étterem Hét? 

Az Országos Étterem Hét egyszerre szól az éttermeknek és a vendégeknek. A rendezvény célja, hogy szélesebb közönség számára tegye elérhetővé a minőségi vendéglátást, miközben az éttermeknek lehetőséget ad arra, hogy bemutassák tudásuk legjavát és új vendégeket szólítsanak meg. Így bárki átélheti a csúcsgasztronómia élményét, amit máskor talán nem engedhetne meg magának. Az éttermek számára az Étterem Hét lehetőséget jelent arra, hogy a kevésbé forgalmas őszi időszakban is megtöltsék asztalaikat, új vendégekkel ismerkedjenek meg, és hosszú távon törzsközönséget építsenek.

Az éttermek a rendezvény hagyományainak megfelelően reprezentatív kínálattal készülnek a különleges étrendet követő vendégek kiszolgálására is. Glutén-, laktóz- és cukormentes, vegetáriánus és vegán fogásokat is találunk majd a menükben. A nemzetközi konyhák kedvelői választhatnak libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói, marokkói és számos más nemzetet képviselő helyet éppúgy, mint hagyományos magyar éttermeket a résztvevők között. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány résztvevő étterem szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.

Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek:

A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód); Bilanx; Costes Downtown; Cut & Barrel; Felix Kitchen & Bar; Góré étterem (Kisharsány); Iszkor étterem (Mályinka); Kistücsök Étterem - Food & Room**** (Balatonszemes); MÁK restaurant; Moszkvatér Bisztró; Natura Hill (Zebegény); Spago Budapest by Wolfgang Puck; Szaletly Vendéglő és Kert; Textúra étterem; UMO Restaurant

A ma már évtizedes múltra visszatekintő esemény jó lehetőség rá, hogy exkluzív kínálatú éttermekbe is ellátogassanak az érdeklődők, de kedvezményes, fix árat fizessenek a válogatott kulináris élvezetekért. Asztalfoglalás a rendezvényre csak a weboldalon lehetséges, a helyek viszont limitáltak.

 

