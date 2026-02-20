Működhet a Trump-effektus: újabb ország vezetheti be az eurót

2003-ban a svédek egy népszavazáson elutasították az euró bevezetését, de most a geopolitikai aggodalmak új dimenziót adnak a kérdésnek. Az orosz és kínai befolyás növekedése mellett ugyanis Donald Trump „America First” külpolitikája minden eddiginél világosabbá tette, hogy a kisebb gazdaságok mennyire kiszolgáltatottak a nagyhatalmi rivalizálás korszakában.

A svédek egy népszavazáson korábban elutasították az euró bevezetését, de a geopolitikai aggodalmak új dimenziót adnak a kérdésnek

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

„Svédország a NATO teljes jogú tagja” – mondta nemrégiben Cecilia Rönn, a svéd liberális párt képviselője. „De még mindig az egyik lábunkkal az Európai Unión kívül állunk, mert nem vagyunk részesei a valutauniónak.”

Svédországban változóban van az euró megítélése

Az euró bevezetése mellett szóló érv, hogy a közös valuta szorosabbra fűzné a politikai kapcsolatokat, és a svédeknek helyet adna az asztalnál a páneurópai monetáris ügyekben.

Ezt kiegészítik a hagyományos gazdasági hatások, köztük

a kereskedelem bővülése

és a közvetlen befektetések elősegítése.

Nem beszélve arról, hogy az euró hitelessége és ereje növekedhet egy olyan időszakban, amikor a dollár dominanciája a világkereskedelemben és tartalékvalutaként egyaránt megkérdőjeleződik – írja a Bloomberg.

Az első óvatos lépéseket a közös európai valuta bevezetésével kapcsolatban a svéd vezetés tette meg a múlt hónap végén.

A Rönn által összehívott parlamenti ülésen Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter bejelentette: támogatja, hogy alaposan megvizsgálják az euró bevezetésének előnyeit és hátrányait. Igaz, a pontos helyzetértékelésre már csak a szeptemberi parlamenti választások után kerül majd sor.

Az esetleges változást a 2003-as népszavazás előtt az euró bevezetésének lehetőségét vizsgáló kormánybizottságot vezető közgazdász, Lars Calmfors új tanulmánya is alátámasztja. Korábban óvatos volt az előnyökkel kapcsolatban, és a bizottsági jelentés annak idején a halasztást javasolta, most azonban támogatóbb álláspontra helyezkedik a valutaunióba való belépéssel kapcsolatban. A geopolitikai megfontolások „ma nagyon mások, mint korábban”, és ez a dinamika növeli az EU „magjához” való tartozás értékét – mondta egy interjúban.