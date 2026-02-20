Működhet a Trump-effektus: újabb ország vezetheti be az eurót

2003-ban a svédek egy népszavazáson elutasították az euró bevezetését, de most a geopolitikai aggodalmak új dimenziót adnak a kérdésnek. Az orosz és kínai befolyás növekedése mellett ugyanis Donald Trump „America First” külpolitikája minden eddiginél világosabbá tette, hogy a kisebb gazdaságok mennyire kiszolgáltatottak a nagyhatalmi rivalizálás korszakában.
„Svédország a NATO teljes jogú tagja” – mondta nemrégiben Cecilia Rönn, a svéd liberális párt képviselője. „De még mindig az egyik lábunkkal az Európai Unión kívül állunk, mert nem vagyunk részesei a valutauniónak.”
Svédországban változóban van az euró megítélése
Az euró bevezetése mellett szóló érv, hogy a közös valuta szorosabbra fűzné a politikai kapcsolatokat, és a svédeknek helyet adna az asztalnál a páneurópai monetáris ügyekben.
Ezt kiegészítik a hagyományos gazdasági hatások, köztük
- a kereskedelem bővülése
- és a közvetlen befektetések elősegítése.
Nem beszélve arról, hogy az euró hitelessége és ereje növekedhet egy olyan időszakban, amikor a dollár dominanciája a világkereskedelemben és tartalékvalutaként egyaránt megkérdőjeleződik – írja a Bloomberg.
Az első óvatos lépéseket a közös európai valuta bevezetésével kapcsolatban a svéd vezetés tette meg a múlt hónap végén.
A Rönn által összehívott parlamenti ülésen Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter bejelentette: támogatja, hogy alaposan megvizsgálják az euró bevezetésének előnyeit és hátrányait. Igaz, a pontos helyzetértékelésre már csak a szeptemberi parlamenti választások után kerül majd sor.
Az esetleges változást a 2003-as népszavazás előtt az euró bevezetésének lehetőségét vizsgáló kormánybizottságot vezető közgazdász, Lars Calmfors új tanulmánya is alátámasztja. Korábban óvatos volt az előnyökkel kapcsolatban, és a bizottsági jelentés annak idején a halasztást javasolta, most azonban támogatóbb álláspontra helyezkedik a valutaunióba való belépéssel kapcsolatban. A geopolitikai megfontolások „ma nagyon mások, mint korábban”, és ez a dinamika növeli az EU „magjához” való tartozás értékét – mondta egy interjúban.
Több lehet a pozitív hatás, mint korábban gondolták
Calmfors a gazdasági érveket is kiemeli, mondván, hogy az euróövezeti tagállamok kereskedelmére és külföldi befektetéseire gyakorolt pozitív hatások nagyobbak voltak, mint amire számított, amikor több mint két évtizeddel ezelőtt vizsgálta a kérdést. Megjegyezte azt is, hogy a svéd üzleti ciklus jobban összehangolódott az euróövezettel, így a független monetáris politika iránti igény kevésbé kritikus.
Az üzleti vezetők közül pedig sokan panaszkodnak, hogy a svéd valuta volatilitása felerősíti a piaci turbulenciát. „A kis, illikvid és volatilis korona hátrányt jelent a svéd ipar számára” – válaszolta Christer Gardell üzletember a Bloomberg kérdéseire. „Ez megszűnne, ha csatlakoznánk az euróhoz.”
A szomszédos Finnország szintén arra ösztönzi Svédországot – Dániához hasonlóan –, hogy váltson. „Nézzünk szembe a tényekkel, egyedül kis szereplők vagyunk, de együtt túlszárnyalnánk a súlyunkat az eurórendszerben és a tágabb értelemben vett Európai Unióban” – mondta Olli Rehn, Finnország jegybankjának vezetője egy októberi beszédében.
Svédország gazdasága számára az EU kritikus fontosságú.
A svéd statisztikai hivatal adatai szerint a skandináv ország áruforgalmának több mint 60 százaléka az unióval bonyolódik le, míg az Egyesült Államok esetében ez az arány mindössze 6,4 százalék.
Mit gondol a svéd lakosság?
A valutaváltás akadályai ugyanakkor továbbra is jelentősek. A svédeknek csaknem a többsége továbbra is ellenzi az euróhoz való csatlakozást, és csak alig egyharmaduk támogatja. A szkeptikusok és a támogatók közötti különbség azért most jelentősen kisebb, mint egy évtizeddel ezelőtt, amikor még a svédek háromnegyede ellenezte az eurót.
Ha minden akadályt sikerülne leküzdeni, és konszenzus alakulna ki az euró bevezetéséről, a nemzeti fizetőeszközről, a svéd koronáról való átállás legalább négy évig tartana.
A már többször idézett politikus, Rönn azonban úgy látja, hogy az egész folyamat felgyorsulhat. Párhuzamot vonva Svédország 2022-es NATO-csatlakozásával, azt hangoztatja, hogy a semlegesség feladása lehetetlennek tűnt, amíg Oroszország ukrajnai inváziója gyorsabb változást nem indított el, mint azt bárki gondolta volna. Ez akár az euró bevezetése kapcsán is megvalósulhat.