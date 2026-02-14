Megállíthatatlanul hanyatlik Európa gazdasága, és ez főleg a brüsszeli vezetés hibája

Orbán Viktor a mai évérétkelőjében a többi között felhvíta a figyelmet arra, hogy Európa gazdasága megfullad a brüsszeli politka szorításában, például a túlzott adminisztráció és a magas energiaár is alaposan visszaveti a fejlődést.

Európa gazdasága folyamatosan hanyatilk, a visszaesés pedig megállíthatlannak tűnik/Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány a minap jelezte: az unió gazdasági súlya, innovációs teljesítménye, demográfiai és geopolitikai helyzete mind olyan tényezők, amelyek meghatározzák a régió jövőbeli szerepét a világgazdaságban.

A jelenlegi EU-s tagországok (EU-27) összesített részesedése a világ GDP-jéből (vásárlóerő-paritáson számolva) 27,5 százalék volt 1980-ban, míg ez az érték 2025-ben 14 százalékra esett vissza. Várhatóan ez a tendencia folytatódni fog: egyes kutatások prognózisa szerint 2030-ra akár 12,9 százalékra is csökkenhet.

A Eurostat 2023-as előrejelzése szerint, az Európai Unió lakossága az évszázad végére a 2022-es közel 447 millió főről, kevesebb, mint 420 millióra csökkenhet. Ezzel együttesen a 65 év felettiek aránya a 2022-es 21,1 százalékról, 32,5 százalékra emelkedhet.

Az első húsz egyetemből mindösszesen egy tartozik európai uniós országhoz, három az Egyesült Királyságban található, egy Japánban a többi 15 pedig az Egyesült Államokban található.

Az EU innovációs indexe 0,543 volt 2025-ben, ami egyrészt csökkenést jelent az elmúlt évek értékeihez képest, másrészt pedig továbbra is elmarad az Egyesült Államoktólt és Dél-Koreától. Az Európai Unióban a 2024-es évben 152 szabadalom jutott egy millió főre vetítve.

Versenytársait tekintve:

Amerikában ez az arány körülbelül 1470,

Kínában 1280,

Oroszországban pedig 159.

Kína és Amerika mesterséges intelligencia fejlesztésbe és alkalmazásba történő beruházásai rekordmagas szintekre emelkedtek, jelentős állami és magánszektorbeli támogatással. Ezzel szemben az Európai Unió ugyan tavaly elindította az egymilliárd eurós programját, azonban továbbra is számottevő hátrányban van fő versenytársaival szemben.

Az első tíz országból négy EU-s ország, a többi az észak-amerikai vagy ázsiai, ami ebből a megközelítésből bíztatónak tűnik, azonban számukat tekintve az Egyesült Államok önmagában több startuppal rendelkezik, mint az összes EU-s ország együttvéve.