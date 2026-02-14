A multik zsebét tömné, és Ukrajnában égetné el a magyarok pénzét a Tisza Párt

Napról napra növekszik az az összeg, amit Brüsszel Ukrajnába küldene a háború folytatására. Jelen állás szerint az Európai Bizottság a következő 10 évben legalább 1500 milliárd dollárt égetne el a szomszédunkban dúló háborúban. Ennek biztosítására megbízható végrehajtókra van szükségük Magyarországon is, akiket meg is találtak a Tisza Párt soraiban. Ezzel összefüggésben Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelőjében úgy fogalmazott: Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani, ami ellenvetés nélkül kiszolgálja igényeiket.
Megszavazta az újabb milliárdokat Ukrajnának az Európai Parlament, de ez csak a kezdet
Legutóbb épp 90 milliárdos hitelt vett fel Brüsszel, amiből Magyarország csak súlyos konfliktusok árán tudott kimaradni ‒ utalt Orbán Viktor beszédében arra, hogy Ursula von der Leyen a héten sikerrel átverte az Európai Parlamenten is az Ukrajnának nyújtott hadikölcsön következő részletét. Ám mint az az elmúlt hetekben kiderült, ez az összeg csak töredéke annak, amit az Európai Bizottság a következő években a háborúba akar ölni.
Ursula von der Leyen sikerrel járt, hiszen az Európai Parlament szerdán megszavazta azt az újabb 90 milliárd eurót, melyből Ukrajna tovább folytathatja a háborút. Ugyanakkor ez az önmagában is horribilis összeg csak egy kis szelete annak a pénznek, amit a következő években szándékoznak Ukrajnának adni. Az Európai Unió döntéshozó -végrehajtó testülete ugyanis itt nem állt meg, a bizottság új rendeletével további százmilliárd euróval fejeli meg Ukrajna támogatását már a közeljövőben. Ezzel összefüggésben egyébként
már az Európai Számvevőszék is jelezte, hogy a döntés számos kockázatot hordoz az unió költségvetésére nézve.
A javaslat szerint 2028–2034-re 200,3 milliárd eurót különítenek el, ami a jelenleg futó hétéves pénzügyi kerethez képest mintegy 70 százalékos nominális növekedést jelent. Mindez egyébként már része annak a mintegy 1500 milliárd dollárnyi előirányzott összegnek, amit Ursula von der Leyen ígért Volodimir Zelenszkijnek a következő 10 évre.
Brüsszelnek nincs pénze, a tagállamokat adósítják el
Azonban mint arra a miniszterelnök évértékelőjében rávilágított: Brüsszelnek nincs pénze, így a bankoktól kér kölcsön, amit a tagállamok fognak visszafizetni. Így az uniós polgárok érdekével szöges ellentétben a bankoknak, akárcsak a Shellnek elementáris érdeke, hogy az orosz-ukrán konfliktus minél tovább tartson.
Nem csoda mindezek fényében, hogy
- a globális olajipari vállalat és
- a bankvilág
is delegálta embereit a reménybeli Tisza-kormányba, hogy végrehajtsák parancsaikat. Annál is inkább, mert mint az Orbán Viktor beszédéből is kiderült, ma Magyarországon nincs szükség megszorításokra. Sőt, a költségvetésből jut a családok és a vállalkozások támogatására, marad forrás a rezsicsökkentésre, és kedvező feltételeket tudnak biztosítani a beruházásokhoz is.
Így már érthető, miért égnek nyár óta megszorítási lázban a Tisza közgazdászai
Ellenben, ha a magyar kormány is beszállna – Brüsszel és a multik érdekeinek megfelelően –, az ukrán háború támogatásába, úgy a családok elbúcsúzhatnának az otthonteremtési és adókedvezményektől, a vállalkozások a gazdaságélénkítő programoktól, az ország egésze pedig a kiszámítható, olcsó energiától. Ezzel egy időben a bőrünkön tapasztalhatnánk meg azokat a megszorításokat, melyekről a Tisza Párthoz közel álló közgazdászok értekeztek egy az ősszel kiszivárgott dokumentumban mintegy 600 oldalon keresztül.
Az összesen 1500-2000 milliárd forintnyi elvonásról szóló munkaanyag többek közt adóemelést, nyugdíjcsökkentést és a rezsicsökkentés eltörlését irányozta elő.
Az utóbbi hetek brüsszeli történéseinek fényében pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy mire is kellene a pénz a Tiszának. A miniszterelnök évértékelőjében mindezt úgy összegezte: Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A Shell vissza akarja kapni a pénzét a bankokkal együtt, Brüsszel pedig azért követelőzik, hogy a pénzt odaadhassa Ukrajnának. Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat ‒ szögezte le a kormányfő.