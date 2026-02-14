Napról napra növekszik az az összeg, amit Brüsszel Ukrajnába küldene a háború folytatására. Jelen állás szerint az Európai Bizottság a következő 10 évben legalább 1500 milliárd dollárt égetne el a szomszédunkban dúló háborúban. Ennek biztosítására megbízható végrehajtókra van szükségük Magyarországon is, akiket meg is találtak a Tisza Párt soraiban. Ezzel összefüggésben Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelőjében úgy fogalmazott: Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani, ami ellenvetés nélkül kiszolgálja igényeiket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben

Fotó: Yves Herman / AFP

Megszavazta az újabb milliárdokat Ukrajnának az Európai Parlament, de ez csak a kezdet

Legutóbb épp 90 milliárdos hitelt vett fel Brüsszel, amiből Magyarország csak súlyos konfliktusok árán tudott kimaradni ‒ utalt Orbán Viktor beszédében arra, hogy Ursula von der Leyen a héten sikerrel átverte az Európai Parlamenten is az Ukrajnának nyújtott hadikölcsön következő részletét. Ám mint az az elmúlt hetekben kiderült, ez az összeg csak töredéke annak, amit az Európai Bizottság a következő években a háborúba akar ölni.

Ursula von der Leyen sikerrel járt, hiszen az Európai Parlament szerdán megszavazta azt az újabb 90 milliárd eurót, melyből Ukrajna tovább folytathatja a háborút. Ugyanakkor ez az önmagában is horribilis összeg csak egy kis szelete annak a pénznek, amit a következő években szándékoznak Ukrajnának adni. Az Európai Unió döntéshozó -végrehajtó testülete ugyanis itt nem állt meg, a bizottság új rendeletével további százmilliárd euróval fejeli meg Ukrajna támogatását már a közeljövőben. Ezzel összefüggésben egyébként

már az Európai Számvevőszék is jelezte, hogy a döntés számos kockázatot hordoz az unió költségvetésére nézve.

A javaslat szerint 2028–2034-re 200,3 milliárd eurót különítenek el, ami a jelenleg futó hétéves pénzügyi kerethez képest mintegy 70 százalékos nominális növekedést jelent. Mindez egyébként már része annak a mintegy 1500 milliárd dollárnyi előirányzott összegnek, amit Ursula von der Leyen ígért Volodimir Zelenszkijnek a következő 10 évre.