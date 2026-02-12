Az európaiak már a bőrükön érzik, hogy az EU gazdasága bajban van

A Draghi-jelentés rámutatott, hogy az Európai Unió évek óta súlyos versenyképességi kihívásokkal küzd, és hogy a nehézségeket az energiaválság, az orosz–ukrán háború, valamint az annak nyomán kibontakozó kereskedelmi konfliktusok tovább mélyítették. A probléma kezelését az uniós tagállamok 2024-ben, Budapesten a közösség előtt álló legfontosabb feladatként azonosították, és felszólították az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot, hogy sürgősen dolgozzon ki olyan javaslatokat, amelyek végrehajtása segíthet kimászni a gödörből.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság vezetője. Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas /AFP

Az Európai Unió gazdasági mélyrepülése a háztartások mindennapjaiban is egyre markánsabban megjelenik

A budapesti megállapodás óta eltelt másfél év, de a helyzet nem változott. Brüsszel előterjesztései – például az orosz energiahordozók tilalmára vonatkozó REPowerEU – nem javítottak az EU pozícióján, és ezt az európai polgárok is érzékelik.

A Századvég Európa Projekt-kutatásának eredményei alapján az uniós lakosok 68 százaléka szerint a közösség globális versenyképessége romlik. Az arányuk éppen akkora, mint a korábbi, 2025-ös adatfelvételkor volt.

Az Európai Unió gazdasági mélyrepülése a háztartások mindennapjaiban is egyre markánsabban megjelenik: az uniós polgárok harmada nehezen jön ki a jövedelméből és az arány a tagállamok kétharmadában eléri a 30 százalékot.

Saját bevallásuk alapján a megélhetési kihívások legkevésbé a magyarokat, litvánokat, hollandokat és portugálokat (22-22 százalék) érinti, míg a legnehezebb helyzetben a görögök (55 százalék), a szlovákok (45 százalék), valamint a lettek, a finnek és a románok (42-42 százalék) vannak – derült ki a Századvég Alapítvány közleményéből.

A kutatásról: a Századvég Alapítvány 2016 óta, immár tíz éve folytat rendszeres közvélemény-kutatásokat annak érdekében, hogy feltárja az európai polgárok álláspontját az Európai Unió jövőjét meghatározó legfontosabb kérdésekről. Az Európa Projekt elnevezésű, egyedülálló kutatássorozat mára Európa legnagyobb és legkiterjedtebb, összehasonlító közvélemény-kutatásává vált: a vizsgálat harminc országra terjed ki, országonként ezerfős mintával, összesen harmincezer válaszadó bevonásával. Az egyedülálló Európa Projekt-kutatássorozat legfrissebb felmérésének célja ezúttal is a kontinensünket érintő legjelentősebb közéleti kérdésekkel kapcsolatos lakossági attitűdök feltérképezése.