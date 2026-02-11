Az Európai Számvevőszék keményen odacsapott Ursula von der Leyennek

Az Európai Bizottság javaslat szerint a Globális Európáról szóló rendelet 2028-ban lépne hatályba, és a 2021–2027-es időszak több külső tevékenységi eszközét egyesítené. Ezek többek között a nemzetközi partnerségek, az európai szomszédságpolitika, az előcsatlakozási támogatás, az Ukrajnának, a Nyugat-Balkánnak és Moldovának nyújtott eszközök, valamint a humanitárius segítségnyújtás finanszírozása. Az Ursula von der Leyen által jegyzett javaslat 200,3 milliárd eurót irányoz elő a 2028–2034-es időszakra (ami a jelenlegi többéves pénzügyi kerethez képest mintegy 70 százalékos nominális növekedést jelent) - mutatott rá az Európai Számvevőszék.

A Globális Európa emellett keretként szolgálna az Ukrajnának nyújtandó újjáépítési és előcsatlakozási támogatáshoz, valamint további köz- és magánberuházások mozgósításához is.

Legfeljebb 100 milliárd euró lenne nyújtható hitelként vagy – az Ukrajna-tartalékon keresztül – vissza nem térítendő támogatásként, illetve költségvetési biztosítékokra képzett tartalékként

- mutatott rá a javaslat véleményezésében az Európai Számvevőszék.

A számvevők felhívták a figyelmet a javaslat azon lehetséges következményeire, amelyek sulyos hatással lehetnek az uniós finanszírozásra. Mint írták:

A javasolt 200,3 milliárd eurós keretösszeget nem támasztja alá mennyiségi elemzés. A finanszírozást nem kellően célzottan használják fel, illetve nem lesznek előre kellően kiszámíthatóak a partnerországok számára rendelkezésre álló összegek.

Az Ukrajnának nyújtott támogatott hitelek nagy volumene növelné az uniós hitelfelvételt, és tartalékképzés nélkül a veszteségeket közvetlenül az uniós költségvetésbe beépített „mozgástérből” kellene fedezni, ami komoly kockázatot jelentene.

Egyértelmű meghatározás hiányában a végrehajtás nagyobb rugalmassága, különösen a stratégiai beruházások közvetlen odaítélésének lehetősége gyengítheti a verseny, az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvét.

Ha a költségvetési biztosítékok kezelésében magánszervezetek is részt vehetnek, az még inkább potenciális (függő) kötelezettségeknek teheti ki az uniós költségvetést.

A számvevők a tekintetben is sürgették az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottságot, hogy a bővítési és a keleti szomszédságbeli partnerekkel kialakított „teljesítményalapú tervek” kidolgozása során, különösen a „költségfüggetlen finanszírozás” megközelítés keretében,

használja fel a múltbeli tapasztalatokat a teljesítményorientáltság, az elszámoltathatóság és az átláthatóság fokozására

