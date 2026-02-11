Az Európai Számvevőszék keményen odacsapott Ursula von der Leyennek

Az Európai Bizottság javaslat szerint a Globális Európáról szóló rendelet 2028-ban lépne hatályba, és a 2021–2027-es időszak több külső tevékenységi eszközét egyesítené. Ezek többek között a nemzetközi partnerségek, az európai szomszédságpolitika, az előcsatlakozási támogatás, az Ukrajnának, a Nyugat-Balkánnak és Moldovának nyújtott eszközök, valamint a humanitárius segítségnyújtás finanszírozása. Az Ursula von der Leyen által jegyzett javaslat 200,3 milliárd eurót irányoz elő a 2028–2034-es időszakra (ami a jelenlegi többéves pénzügyi kerethez képest mintegy 70 százalékos nominális növekedést jelent) - mutatott rá az Európai Számvevőszék.
A Globális Európa emellett keretként szolgálna az Ukrajnának nyújtandó újjáépítési és előcsatlakozási támogatáshoz, valamint további köz- és magánberuházások mozgósításához is.
Legfeljebb 100 milliárd euró lenne nyújtható hitelként vagy – az Ukrajna-tartalékon keresztül – vissza nem térítendő támogatásként, illetve költségvetési biztosítékokra képzett tartalékként
- mutatott rá a javaslat véleményezésében az Európai Számvevőszék.
A számvevők felhívták a figyelmet a javaslat azon lehetséges következményeire, amelyek sulyos hatással lehetnek az uniós finanszírozásra. Mint írták:
- A javasolt 200,3 milliárd eurós keretösszeget nem támasztja alá mennyiségi elemzés. A finanszírozást nem kellően célzottan használják fel, illetve nem lesznek előre kellően kiszámíthatóak a partnerországok számára rendelkezésre álló összegek.
- Az Ukrajnának nyújtott támogatott hitelek nagy volumene növelné az uniós hitelfelvételt, és tartalékképzés nélkül a veszteségeket közvetlenül az uniós költségvetésbe beépített „mozgástérből” kellene fedezni, ami komoly kockázatot jelentene.
- Egyértelmű meghatározás hiányában a végrehajtás nagyobb rugalmassága, különösen a stratégiai beruházások közvetlen odaítélésének lehetősége gyengítheti a verseny, az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvét.
- Ha a költségvetési biztosítékok kezelésében magánszervezetek is részt vehetnek, az még inkább potenciális (függő) kötelezettségeknek teheti ki az uniós költségvetést.
A számvevők a tekintetben is sürgették az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottságot, hogy a bővítési és a keleti szomszédságbeli partnerekkel kialakított „teljesítményalapú tervek” kidolgozása során, különösen a „költségfüggetlen finanszírozás” megközelítés keretében,
használja fel a múltbeli tapasztalatokat a teljesítményorientáltság, az elszámoltathatóság és az átláthatóság fokozására
.
Megjegyezték továbbá, hogy noha jelentős összegekről van szó, az Európai Parlament és a Tanács alig vesz részt hivatalos formában a „szakpolitikai alapú hitelek” és a „teljesítményalapú tervek” elfogadásának eljárásában. Végezetül, utaltak arra is, hogy az uniós intézmények sumákolnak.
Minimum korrupció gyanú merülhet fel amiatt is, hogy mint írták, tekintettel arra, hogy egyes végrehajtó szervek többször is korlátozták a Számvevőszék ellenőrzési dokumentációhoz való hozzáférését, a számvevők azt javasolják, hogy a szerepeltessék az ellenőrzési jogaikat egyértelműen az új rendeletben.
A számvevők smételten figyelmeztettek arra, hogy a fedezet hiánya jelentős kockázatokat rejt. Ennek oka, hogy az esetleges veszteségeket közvetlenül a jövőbeli uniós költségvetések mozgásteréből fedeznék, ami potenciálisan a tagállamoktól kiegészítő hozzájárulások igénybevételét eredményezhetné.
Ezen túlmenően az Ukrajnának nyújtott hitelek kedvezményes feltételekkel nyújthatók, ami szintén jelentős kiadási tétel az Uniónak. A már meglévő, Ukrajnának nyújtott uniós hitelek kamat- és hitelfelvételi költségei a következő hétéves költségvetés alatt elérhetik a 11,5 milliárd eurót.
Véleményük szerint, az újonnan javasolt hitelek támogatásához jelentős összegekre lenne szükség, ennek ellenére a Bizottság ezekről a támogatásokról bizottsági eljárás nélkül, azaz a tagállamok képviselőiből álló bizottság előzetes véleményének kikérése nélkül hozhatna döntést.
Emlékezetes, hogy a napokban Orbán Viktor miniszterelnök arra figyelmeztet, hogy ma Magyarország számára nem az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogy a háború fizikailag eléri az országot, hanem az, hogy Brüsszel elvinné a magyarok pénzét, és Ukrajnának adná át. Orbán Viktor szerint az Európai Unió a következő időszakban másfélszeresére emelné a tagállami befizetéseket, mert az ukrán vezetés hatalmas pénzügyi igényekkel állt elő.
Az Unió következő hosszú távú költségvetése előkészítésének részeként 2025. július 16-án az Európai Bizottság egy sor jogalkotási javaslatot terjesztett elő az Unió pénzügyi szabályaira és eszközeire vonatkozóan. Az Európai Parlament és a Tanács a javaslatok vizsgálata előtt kikérte a Számvevőszék véleményét. Az uniós számvevők ebben a kontextusban nyújtottak független szakértői tanácsadást a javasolt rendeletekkel kapcsolatban.
Nem véletlenül mondta azt Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az áprilisi választás nem arról szól, hogy mi van Magyarországon, hanem arról, hogy mi lesz Magyarországgal.
Elviszik-e a pénzünket, megyünk-e a háborúba, vagy minden, amire szükség van a mi életünkhöz – a pénz, a béke, a jövő – itt marad Magyarországon
– hangsúlyozta Orbán Viktor, majd végül egyértelművé tette álláspontját: Nem adjuk oda! A Fidesz a biztos választás.