Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter magyarázkodik a drogos buli miatt

falu

Ezt a magyar falut bárki kibérelheti

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan nem gondolnák, de Magyarországon nem csak lakások és házak, hanem egy teljes település is bérbe vehető. A szóban forgó aprócska falu Veszprém megyében található, és kevesebb mint 20 főt számlál. A hely különlegessége ugyanakkor nemcsak a méretében rejlik, hanem abban is, hogy teljes egészében a vendégekhez igazodik: hiszen az egész falu kibérelhető. És nem csak úgy jelképesen, hanem szó szerint – rendezvényre, esküvőre, születésnapra vagy csak úgy, egy csendre vágyó baráti találkozóra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
falutelepülésközség

Megyer község a Sümegi Járásban található. Hazánk legkisebb önálló településeként, csekélyke lélekszámával azt az innovatív elképzelést tűzte ki célul- sok ausztriai kistelepülések mintájára, - hogy a turizmus fellendítésével igyekszik fenntartani és megőrizni a községet. Megyeren a vendégházak és a vendéglátó egység provance-i és vintage stílusban jelennek meg a régi falusi életmódot tükrözve. Megyer az egyetlen bérelhető falu, melyet rendezvények alkalmával szoktak társaságok kibérelni, azaz a bérelt időszakban a pár (jelenleg: 18 fő életvitelszerűen Megyeren élő lakos) helyi lakoson kívül a bérlők (max: 45 fő) lakják a kicsiny települést és használhatják a vendéglátó helyet, közterületeket és közösségi színteret.

Így fest a világhírű bérelhető magyar falu, Megyer
Így fest a világhírű bérelhető magyar falu, Megyer 
Fotó: Fülöp Ildikó

Így fest a világhírű bérelhető magyar falu, Megyer

Megyer község területe alig haladja meg a 15 hektárt, lakóházaiból mindössze húsz áll. Egykor három kocsmával is dicsekedhetett, de ma inkább a nyugalom, a csend és a turisztikai különlegességek miatt keresik fel –  írja a Veol.

A házak szépen rendben tartott, felújított parasztporták, ahol megmaradt a vidéki báj minden részlete: muskátlis ablakok, faragott kapuk, régi használati tárgyak. A kis utcákon sétálva pedig az embernek olyan érzése támad, mintha egy rég elfeledett világba csöppent volna, ahol megállt az idő.

kibérelhető magyar falu, kibérelhetőmagyarfalu, Megyer
Megyer Fotó: Fülöp Ildikó
kibérelhető magyar falu, kibérelhetőmagyarfalu, Megyer
Megyer  Fotó: Fülöp Ildikó

Megyer története sem hétköznapi. A falu már a 14. században létezett, de az évszázadok alatt szinte teljesen elnéptelenedett. A kétezres években viszont új lendületet kapott: a befektetők meglátták benne a lehetőséget, és elkezdték újragondolni, hogyan lehetne a csendből értéket kovácsolni. Így született meg a bérelhető falu koncepciója, ami ma már annyira népszerű, hogy hónapokra előre betelik a naptár.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!