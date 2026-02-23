Fehér Ház: nem az új bálterem a legdrágább átépítés a történetében, de valamiben mégis kiemelkedő

Amikor az 1940-es években Harry S. Truman elnök beköltözött a Fehér Házba, némileg meglepő módon úgy vélte, hogy az épület kísértetjárta hely. A szokatlan vélekedésnek a töréneti adatok szerint azonban megvolt az alapja: a csillárok kilengtek, a padlók recsegtek, a függönyök lebegtek. A vizsgálatok végül „megtalálták” a szellemet: a 150 éves szerkezet az összeomlás szélén állt. Az egyik szakértő szerint az épület „csak megszokásból állt még”. A megoldás az lett, hogy teljesen kiürítették és átépítették az elnöki rezidencia – a központi épület, ahol az elnöki család él – belső tereit, miközben a történelmi homlokzatot megőrizték. A projekt finanszírozására Truman elnök 5,4 millió dollárt (mai értéken mintegy 72 millió dollárt) kért a Kongresszustól – a projektről közreadott látványképeket ebben a cikkben tekintheti meg az Origón. Most, hetvenöt évvel később a Fehér Ház ismét építési területté vált, ezúttal azért, hogy bálterem épüljön az egykori, bezárt keleti szárny helyén. Nem ez az első alkalom, hogy a Truman-korszak óta munkálatok zajlanak az épületben, ám a becsült költségek nagysága és a magánadományokra épülő finanszírozás kérdéseket vetett fel tisztviselők és a közvélemény körében egyaránt.

A Fehér Ház világszerte ismert komplexumáról készített felvétel

Fotó: Unsplash

Három nagy felújítás zajlott a Fehér Házban a legutóbbi száz évben

Az USfacts nyilvánosan elérhető adatok, kormányzati dokumentumok alapján összeállítást készített arról, hogyan viszonyul az új bálterem költsége a korábbi felújításokhoz. Ez alapján körvonalazódik, hogy az elmúlt 100 évben három beruházás emelkedik ki mérete és költsége alapján:

az Executive Residence (azaz az épületkomplexum tényleges „ház” része, a legismertebbje a Fehér Ház komplexum egészének, az elnöki család otthona) Truman-kori újjáépítése az 1940-es években,

a keleti és a nyugati szárny (East Wing és West Wing) korszerűsítése 2008 körül, valamint

a jelenleg zajló East Wing-bálterem építése.

A Truman-kori helyreállításhoz hasonlóan a 2008-as modernizációt is az elöregedett infrastruktúra miatti aggodalmak indokolták. Egy szövetségi tanulmány pedig megállapította, hogy az East és West Wing alatt húzódó elektromos, vízvezeték- és biztonsági rendszerek elérték megbízható élettartamuk végét, és „kritikus szüksétleget” mutat a cseréjü a „küszöbön álló meghibásodás” elkerülése érdekében.