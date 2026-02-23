Fehér Ház: nem az új bálterem a legdrágább átépítés a történetében, de valamiben mégis kiemelkedő

Amikor az 1940-es években Harry S. Truman elnök beköltözött a Fehér Házba, némileg meglepő módon úgy vélte, hogy az épület kísértetjárta hely. A szokatlan vélekedésnek a töréneti adatok szerint azonban megvolt az alapja: a csillárok kilengtek, a padlók recsegtek, a függönyök lebegtek. A vizsgálatok végül „megtalálták” a szellemet: a 150 éves szerkezet az összeomlás szélén állt. Az egyik szakértő szerint az épület „csak megszokásból állt még”. A megoldás az lett, hogy teljesen kiürítették és átépítették az elnöki rezidencia – a központi épület, ahol az elnöki család él – belső tereit, miközben a történelmi homlokzatot megőrizték. A projekt finanszírozására Truman elnök 5,4 millió dollárt (mai értéken mintegy 72 millió dollárt) kért a Kongresszustól – a projektről közreadott látványképeket ebben a cikkben tekintheti meg az Origón. Most, hetvenöt évvel később a Fehér Ház ismét építési területté vált, ezúttal azért, hogy bálterem épüljön az egykori, bezárt keleti szárny helyén. Nem ez az első alkalom, hogy a Truman-korszak óta munkálatok zajlanak az épületben, ám a becsült költségek nagysága és a magánadományokra épülő finanszírozás kérdéseket vetett fel tisztviselők és a közvélemény körében egyaránt.
Három nagy felújítás zajlott a Fehér Házban a legutóbbi száz évben
Az USfacts nyilvánosan elérhető adatok, kormányzati dokumentumok alapján összeállítást készített arról, hogyan viszonyul az új bálterem költsége a korábbi felújításokhoz. Ez alapján körvonalazódik, hogy az elmúlt 100 évben három beruházás emelkedik ki mérete és költsége alapján:
- az Executive Residence (azaz az épületkomplexum tényleges „ház” része, a legismertebbje a Fehér Ház komplexum egészének, az elnöki család otthona) Truman-kori újjáépítése az 1940-es években,
- a keleti és a nyugati szárny (East Wing és West Wing) korszerűsítése 2008 körül, valamint
- a jelenleg zajló East Wing-bálterem építése.
A Truman-kori helyreállításhoz hasonlóan a 2008-as modernizációt is az elöregedett infrastruktúra miatti aggodalmak indokolták. Egy szövetségi tanulmány pedig megállapította, hogy az East és West Wing alatt húzódó elektromos, vízvezeték- és biztonsági rendszerek elérték megbízható élettartamuk végét, és „kritikus szüksétleget” mutat a cseréjü a „küszöbön álló meghibásodás” elkerülése érdekében.
A Bush-adminisztráció 2008-ban nyújtott be elsőként finanszírozási kérelmet a West Wing javítására, majd a projekt 2009-ben, az Obama-adminisztráció idején bővült ki az East Wing hasonló taralmú felújításával.
Az együttes beruházás teljes kért költsége körülbelül 376 millió dollár volt (mai értéken kb. 561 millió dollár).
A harmadik nagy felújítás jelenleg is zajlik, ami egy új bálterem építését jelenti. A Trump-adminisztráció közlése szerint a projekt célja a nagy rendezvényekhez szükséges beltéri tér bővítése. A jelenlegi fogadóhelyiségek – az East Room és a State Dining Room, amelyek az Executive Residence épületében találhatók – körülbelül 200, illetve 140 vendég befogadására alkalmasak, ám nem szerepelnek a nyilvánosságra hozott felújítási tervekben.
Az új létesítmény mintegy 8 300 m2 alapterületű lesz, vagyis körülbelül 60 százalékkal nagyobb, mint az elnöki rezidencia. A kiszolgáló és háttérhelyiségek mellett az új szárny egy 2 000 m2-es báltermet is magában foglal majd, amely hozzávetőleg 1 000 vendég befogadására lesz alkalmas – a legalábbis a Nemzeti Fővárosi Tervezési Bizottság elé 2026 januárjában benyújtott tervek szerint.
Az építkezés az East Wing teljes lebontásával jár, amely korábban az First Lady és munkatársai irodáinak, valamint a Fehér Ház fő látogatói bejáratának adott otthont.
Ez a Fehér Ház felújításának eddigi gyakorlata
Míg az 1940-es és 2000-es évek nagy felújítási projektjeit szövetségi forrásokból finanszírozták, a bálterem építése várhatóan magánadományokra támaszkodik majd pénzügyi forrásokként. A Trump-kormányzat korai becslései mintegy 200 millió dollárra tették a költségeket. Későbbi nyilvános nyilatkozataiban Donald Trump ennél magasabb összegeket említett; legutóbb 2025 decemberében 400 millió dollárról beszélt.
A Fehér Ház szerkezeti felújításait többnyire a Kongresszus által jóváhagyott szövetségi költségvetési forrásokból fedezik.
Magánadományok alkalmanként támogattak a változtatásokat, ezek azonban jellemzően nem szerkezeti jellegű projektekhez – például belső felújításokhoz vagy restaurálásokhoz – kapcsolódtak. Az épületet tartósan átalakító, magánforrásból finanszírozott beruházások történelmileg ritkák, azokra kevés példát találni.
Ez utóbbira az egyik legismertebb példát a két világháború közötti időszakból találni. Az 1930-as évek elején a New York Daily News kampányt indított, hogy fedett uszodát építsenek a Fehér Házban Franklin D. Roosevelt számára. A kezdeményezés országszerte több ezer kis összegű adományt gyűjtött össze, mintegy 22 000 dollárt – mai értéken körülbelül 560 000 dollárt – az uszoda megépítésére. (Roosevelt medencéjét azóta lefedték; ma a sajtótájékoztató-terem alatt elektronikai berendezések találhatók ott.)
Az 1973-ban a Fehér Ház északi portikuszához (oszlopokkal határolt előfolyosó) hozzáépített tekepálya szintén magánfinanszírozásból valósult meg. A projektet beszámolók szerint három adományozó fedezte, mintegy 41 000 dolláros költséggel, ami mai értéken körülbelül 299 000 dollárnak felel meg.
Az alábbi táblázatban az elmúlt közel száz év Fehér Házzal kapcsolatos nagyobb beruházásai láthatók, ráfordításuk szerint csökkenő sorrendben. Ez a gyűjtés jól illusztrálja, hogyan változott az épület fenntartásának és bővítésének gyakorlata, mind a finanszírozás módja, mind a projektek léptéke tekintetében.
|Év
|Projekt
|Finanszírozás típusa
|Költség (mai értéken)
|2008
|East és West Wing felújítása
|szövetségi
|561 millió dollár
|2025
|Bálterem hozzáépítése
|magán
|200–400 millió dollár
|1949
|Rezidencia felújítása
|szövetségi
|72 millió dollár
|1927
|Rezidencia tetőfelújítása
|szövetségi
|6,9 millió dollár
|2004
|East és West Wing korszerűsítése
|szövetségi
|6 millió dollár
|2006
|Krízisszoba korszerűsítése
(vészhelyzeti műveletek irányítása)
|szövetségi
|5,3 millió dollár
|1930
|West Wing újjáépítése
|szövetségi
|3,8 millió dollár
|1933
|Fedett uszoda hozzáépítése
|magán
|561 ezer dollár
|1973
|Tekepálya hozzáépítése
|magán
|299 ezer dollár
|1948
|Truman-erkély
|szövetségi
|202 ezer dollár
A táblázatból látható, hogy a jelentősebb szerkezeti átalakítások túlnyomó többségét szövetségi forrásból finanszírozták. Az új bálterem ebbe a hagyományba illeszkedik, ám az átépítés mértéke lényegesen nagyobb. A cikk írásakor a becsült költség 200 és 400 millió dollár között mozog (mint említettük, az adminisztráció legutoljára 400 millió dollárról beszél), ami az eddigi legnagyobb, magánforrásból finanszírozott Fehér Ház-beruházásoknál százszor – vagy akár sok százszor – nagyobb adományokat (vagy rendkívül nagyszámú kisebb felajánlást) igényel.