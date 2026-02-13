Vigyázat! Ebben az olasz városban, akár 200 ezer forint bírságot is kaphat, ha fagyizik

Nincs is jobb annál, mint egy fárasztó városnézés után, vagy az esti séta közben elnyalni egy fagylaltot. Azonban a gyanútlan utazók számára, Firenzében igencsak drága csemege válhat az édességből. Legalábbis azoknak, akik nem tartanak be egy fontos szabályt az olasz turistaparadicsomban – számolt be róla az Express.

Egy, csak kevesek által ismert szabály miatt akár 435 fontra (kb. 190 ezer forint) is megbüntethetik a Firenzében fagylaltozó turistákat. Fotó: Shutterstock/RossHelen

Akár 500 euróra (kb. 190 ezer forint) is megbüntethetik a Firenzében fagylaltozó turistákat

2018-ban szigorú törvényt hoztak Firenzében, amelyet egyébként a fagylalt szülőhelyének is tartanak. Eszerint

a város egyes részein csúcsidőben szigorúan tilos az utcán étkezni, és ez alól a jeges finomság sem kivétel.

A szabály a városközpont körüli utcákra és terekre vonatkozik, beleértve a Via de’ Nerit, a Piazzale degli Uffizit, a Piazza del Granót és a Via della Ninnat. A törvényt azért vezették be, hogy megakadályozzák a zsúfoltságot az UNESCO által védett városközpontban, ahol a turisták leggyakrabban az üzletek és vendéglátóhelyek körül gyűlnek össze, akadályozva ezzel a gyalogosforgalmat. A belvárosi utcák – a helyiek szerint – valóságos akadálypályává váltak az éttermek és kávézók által kihelyezett rengeteg asztal és szék miatt, ezért döntött az önkormányzat a szabadtéri étkezés korlátozása mellett.

Az intézkedés a nap bizonyos időszakaiban érvényes; 12 és 15 óra között, valamint 18 és 22 óra között. Firenze turisztikai vezetője, Jacopo Vicini úgy nyilatkozott, hogy a szabadtéri étkezés korlátozása „a köztereket és a firenzei örökséget védi”.