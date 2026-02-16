1 millió munkahelyet ígért a kormány, de hogyan jött ez össze?

Orbán Viktor 2010-ben egymillió új munkahelyet ígért tíz év alatt, amely az eltelt évek alatt a kormány egyik leggyakrabban hangoztatott gazdasági sikertörténetévé vált. A foglalkoztatottak száma valóban közel egymillióval emelkedett azóta, amely nemcsak a korábbi saját számainkhoz viszonyítva, de a régiós, sőt a tágabb európai uniós országok foglalkoztatását tekintve is jelentős eredmény.

A kormány különböző foglalkoztatási programokkal is segítette a munkaerőpiacot / Fotó: Sam Moghadam/Unsplash

Igen súlyos munkaerőpiaci helyzetben vette át 2010-ben a FIDESZ-KDNP a kormányzást, a foglalkoztatottak száma 3,7–3,8 millió körül volt, a munkanélküliségi ráta 10 százalék felett járt, sőt egyes megyékben a 20 százalékot is megközelítette. Magyarország az unió sereghajtói közé tartozott a munkaképes korú népesség foglalkoztatási rátáját tekintve.

Adópolitikai átalakítások, közfoglalkoztatási programok, beruházásösztönzés segítettek a helyzetet

A következő években a kormány adópolitikai átalakításokkal, közfoglalkoztatási programokkal, beruházásösztönzéssel és munkaerőpiaci reformokkal igyekezett támogatni a vállalt célt. Ahogyan Orbán Viktor idei évértékelőjén is elhangzott:

megőrizték a munkahelyeket,

küzdöttek a meglévő gyárakért,

miközben új üzemeket is létrehoztak. Mint mondta, Magyarországra soha nem érkezett még annyi beruházás, és soha nem épült annyi gyár, szolgáltató- és kutatóközpont, mint a jelenlegi ciklusban.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 januárjában 224.130 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6 ezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent.

Így hazánk változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve. Az Eurostat adatai alapján uniós összevetésben nézve, míg Magyarország foglalkoztatási rátája a 20–64 éves korosztályt tekintve 2010-ben még jelentősen elmaradt az uniós átlagtól, a sereghajtók között szerepelt, 2024-re a mutató 81,1 százalékra nőtt, miközben az Európai Unió átlaga 75,8 százalék maradt.

Magyarország ezzel nemcsak ledolgozta a korábbi hátrányát, hanem tartósan az uniós átlag fölé került.

Kifejezetten gyors ütemű munkaerőpiaci fordulatot jelez az is, hogy 2010 óta a foglalkoztatási ráta több mint 15 százalékponttal nőtt, ami a vizsgált időszakban az egyik legnagyobb előrelépés az Európai Unióban.