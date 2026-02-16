1 millió munkahelyet ígért a kormány, de hogyan jött ez össze?

Orbán Viktor 2010-ben egymillió új munkahelyet ígért tíz év alatt, amely az eltelt évek alatt a kormány egyik leggyakrabban hangoztatott gazdasági sikertörténetévé vált. A foglalkoztatottak száma valóban közel egymillióval emelkedett azóta, amely nemcsak a korábbi saját számainkhoz viszonyítva, de a régiós, sőt a tágabb európai uniós országok foglalkoztatását tekintve is jelentős eredmény.
Igen súlyos munkaerőpiaci helyzetben vette át 2010-ben a FIDESZ-KDNP a kormányzást, a foglalkoztatottak száma 3,7–3,8 millió körül volt, a munkanélküliségi ráta 10 százalék felett járt, sőt egyes megyékben a 20 százalékot is megközelítette. Magyarország az unió sereghajtói közé tartozott a munkaképes korú népesség foglalkoztatási rátáját tekintve.
Adópolitikai átalakítások, közfoglalkoztatási programok, beruházásösztönzés segítettek a helyzetet
A következő években a kormány adópolitikai átalakításokkal, közfoglalkoztatási programokkal, beruházásösztönzéssel és munkaerőpiaci reformokkal igyekezett támogatni a vállalt célt. Ahogyan Orbán Viktor idei évértékelőjén is elhangzott:
- megőrizték a munkahelyeket,
- küzdöttek a meglévő gyárakért,
- miközben új üzemeket is létrehoztak. Mint mondta, Magyarországra soha nem érkezett még annyi beruházás, és soha nem épült annyi gyár, szolgáltató- és kutatóközpont, mint a jelenlegi ciklusban.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 januárjában 224.130 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6 ezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent.
Így hazánk változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve. Az Eurostat adatai alapján uniós összevetésben nézve, míg Magyarország foglalkoztatási rátája a 20–64 éves korosztályt tekintve 2010-ben még jelentősen elmaradt az uniós átlagtól, a sereghajtók között szerepelt, 2024-re a mutató 81,1 százalékra nőtt, miközben az Európai Unió átlaga 75,8 százalék maradt.
Magyarország ezzel nemcsak ledolgozta a korábbi hátrányát, hanem tartósan az uniós átlag fölé került.
Kifejezetten gyors ütemű munkaerőpiaci fordulatot jelez az is, hogy 2010 óta a foglalkoztatási ráta több mint 15 százalékponttal nőtt, ami a vizsgált időszakban az egyik legnagyobb előrelépés az Európai Unióban.
Megéri dolgozni
Azt szeretnénk, ha minden munkaképes magyart dolgozhatna. Egymillió munkahelyet már létrehoztunk, ma 4 millióan dolgoznak, de mi fel szeretnénk menni 5 millióig, és ehhez kell még 300 ezer új munkahely, amit létre fogunk hozni
– hangsúlyozta a kormányfő, aki szint a jelenlegi trendek alapján ez reális cél.
Kitért a fizetésekre is : elmondta, tizenöt éve futtatják a béremelési programot, a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emelték, de ennél is tovább mennek, és el akarják érni az egymillió forintos átlagbért. Jó hír tehát, hogy Magyarországnak ma már nem leszakadó, hanem felzárkózó munkaerőpiaca van, ráadásul egyre inkább megéri dolgozni.