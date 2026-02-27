Európa élmezőnyében a magyar foglalkoztatottság

Mint hozzátette, „a foglalkoztatottság növelése mellett azon dolgozunk, hogy a családok anyagi helyzete folyamatosan javuljon és mindenki léphessen egyet előre. Ezért emeljük a béreket, csökkentjük az adókat és folytatjuk a harcot az áremelésekkel szemben. 15 éve futtatjuk béremelési programunkat, ezalatt az idő alatt a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emeltük, de tovább megyünk, és azért küzdünk, hogy a minimálbér elérje az 1000 eurót, az átlagbér pedig az 1 millió forintot” – erősítette meg.

Foglalkoztatottság terén hazánk Európa élmezőnyéhez tartozik (Képünk illusztráció)/Fotó: Sam Moghadam/Unsplash/

„A munkahelyteremtéshez és a béremelésekhez a hazai vállalkozások támogatásával is érdemben hozzájárulunk, olyan programokkal mint a Demján Sándor Program, a fix 3 százalékos kkv-hitel, az 1+1 program, a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program, valamint a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 program” – tette hozzá Czomba Sándor.

A Központi Statisztikai Hivatal adataiból az államtitkár kiemelte: a foglalkoztatotti létszám jelenlegi alakulására meghatározó hatást gyakorol a demográfiai trend, vagyis a munkaképes korú népesség csökkenése. A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta érdemben nem változott.

A folyamathoz a tartós távollevők létszámának mérséklődése is hozzájárult, de ez nem jelentett állásvesztést. Mindezek ellenére – nemzetközi összehasonlításban – a hazai foglalkoztatás továbbra is magas, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony szinten van.

Az államtitkár közleménye megerősítette, hogy a kormány mindent megtesz az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedése érdekében. Ezt a célt szolgálja az uniós társfinanszírozással megvalósuló

Ifjúsági Garancia Plusz Program,

a szintén uniós társfinanszírozással megvalósuló 30 év felettiek elhelyezkedését segítő program,

valamint a kkv kapacitásbővítő támogatás 3.0 program,

amelyre február 1-je óta már pályázhatnak a hazai kkv-k.