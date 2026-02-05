A kormány hadi gazdálkodás helyett békegazdaságot épít

A kormány azért küzd, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, és döntésük szerint többet is tudjanak költeni. A kabinet ezért folyamatosan emeli a béreket (pl. 11 százalékos minimálbér emelés, ágazati béremelések), csökkenti az adókat (pl. két és három gyermekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása) és fellép az áremelésekkel szemben (pl. árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése), mindez hozzájárul a kiskereskedelmi forgalom további élénküléséhez. A fogyasztás tavaly mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel két százalékponttal húzta fel a GDP-t, ezáltal ellensúlyozva a gyenge külső keresletet – kommentálta a legfrissebb KSH adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Használtak a kormány fogyasztásösztönzői

Fotó: McGill University

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a kiskereskedelmi forgalom 2025-ben a megelőző évhez viszonyítva összességében 2,9 százalékkal növekedett; 2025 decemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok alapján 4,0 százalékkal, a kiigazított adatok alapján 3,5 százalékkal bővült. Az előző hónaphoz képest a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal nőtt tovább a kiskereskedelmi forgalom.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem értékesítési volumene 2,1 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 78 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 3,3 százalékkal bővült 2024 decemberéhez képest. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adatok szerint összességében 4,3 százalékkal nőtt. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom decemberben megközelítette a 2 ezer milliárd forintot.

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni, ennek érdekében:

Január 1-től a minimálbér 11 százalékkal, 322.800 forintra,

A garantált bérminimum pedig 7 százalékkal, 373.200 forintra emelkedett.

Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre, ennek keretében januártól elindult: a 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, a 30 év alatti anyák teljes szja-mentessége, a családi adókedvezmény megduplázása.



Hozzátették, el kell kerülni a háborút és nemet kell mondani az adóemelési tervekre. Bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt adóemelésre készül, 1.300 milliárd forintot vennének el a magyar családoktól. A Tiszával ellentétben a kormány a magyar emberek és a béke pártján áll, ezért hadi gazdálkodás helyett békegazdaságot épít, mert ez ad lehetőséget a gyarapodásra.