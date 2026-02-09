Hatalmas a botrány egy fogyókúrás csodaszer körül, máris leállították a forgalmazását

A Hims & Hers Health tele-egészségügyi szolgáltató néhány nappal a bevezetést követően leállította a Novo Nordisk Wegovy szemaglutid-alapú fogyókúrás tabletta olcsóbb, 49 dolláros változatának forgalmazását, miután az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) bejelentette, hogy intézkedéseket foganatosít a céggel szemben.

A Hims & Hers Health leállította a Novo Nordisk Wegovy szemaglutid-alapú fogyókúrás tabletta olcsóbb változatának forgalmazását

Fotó: Getty Images

A Reuters beszámolója szerint az FDA a minőséggel, a biztonsággal és a szövetségi törvények esetleges megsértésével kapcsolatos aggályokra hivatkozva helyezte kilátásba, hogy korlátozni fogja a GLP-1 összetevők használatát azokban a kevert gyógyszerekben, amelyeket olyan cégek forgalmaznak, mint a Hims és az online gyógyszertárak.

Az eredetinél jóval olcsóbb a lemásolt fogyókúrás tabletta

A Reuters csütörtökön számolt be arról, hogy a Hims elkezdi forgalmazni a Novo Nordisk új Wegovy tablettájának másolatait havi 49 dolláros bevezető áron, ami körülbelül 100 dollárral olcsóbb, mint az eredeti.

Az intézkedés hátterében az áll, hogy egyfelől a Novo Nordisk, a Wegovy gyártója szerint a Hims & Hers a GLP-1 készítményekkel kapcsolatban megtévesztő módon kommunikálhatott, és az ügyet a vállalat „jogsértő tömeges keverékgyártásként” jellemezte. Jogi lépéseket is kilátásba helyezett. A szintén jelentős gyártónak számító Eli Lilly pedig azt nyilatkozta, hogy a betegek jobbat érdemelnek, mint a klinikai bizonyítékok nélküli másolatok.

Az FDA szintén jelezte, hogy jogi eszközöket alkalmazhat, ideértve a hatóanyag/összetevő-hozzáférés korlátozását és súlyosabb esetben az ügy bíróság elé vitelét is.

A Hims gyógyszere nem kapta meg az FDA engedélyét, és nem esett át azokon a klinikai vizsgálatokon sem, amelyek igazolták volna a hatékonyságát.

A dolog további érdekessége, hogy a Hims a Novóval és a Lillyvel együtt dollármilliókért népszerűsítette termékeit a vasárnapi Super Bowl alatt.

A Novo az utóbbi időben folyamatosan veszít részesedéséből a fogyókúrás termékek piacán a Lillyvel és a tele-egészségügyi cégekkel, mint például a Himsszel szemben.