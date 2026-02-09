Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov keményen nekiment von der Leyennek, de Rutte is reszkethet

Veszély

Durva átverés terjed: önhöz is bármikor kopogtathatnak, nagyon figyeljen!

fogyókúrás tabletta

Hatalmas a botrány egy fogyókúrás csodaszer körül, máris leállították a forgalmazását

22 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Hims & Hers Health néhány nap után leállította a Wegovy hatóanyagát utánzó fogyókúrás tablettájának forgalmazását, miután a termék eredetijét gyártó Novo Nordisk és az amerikai gyógyszerhatóság is jogi fellépést helyezett kilátásba a készítmény ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fogyókúrás tablettaWegovytablettaFDANovo Nordisk

A Hims & Hers Health tele-egészségügyi szolgáltató néhány nappal a bevezetést követően leállította a Novo Nordisk Wegovy szemaglutid-alapú fogyókúrás tabletta olcsóbb, 49 dolláros változatának forgalmazását, miután az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) bejelentette, hogy intézkedéseket foganatosít a céggel szemben. 

Fogyókúrás tabletta, Still life of the high cost of drugs. Closeup of a new bottle of Wegovy tablets with a pile of cash. Its a prescription medicine used with a reduced calorie diet and .and physical activity. (Photo by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
A Hims & Hers Health leállította a Novo Nordisk Wegovy szemaglutid-alapú fogyókúrás tabletta olcsóbb változatának forgalmazását
Fotó: Getty Images

A Reuters beszámolója szerint az FDA a minőséggel, a biztonsággal és a szövetségi törvények esetleges megsértésével kapcsolatos aggályokra hivatkozva helyezte kilátásba, hogy korlátozni fogja a GLP-1 összetevők használatát azokban a kevert gyógyszerekben, amelyeket olyan cégek forgalmaznak, mint a Hims és az online gyógyszertárak.

Az eredetinél jóval olcsóbb a lemásolt fogyókúrás tabletta

A Reuters csütörtökön számolt be arról, hogy a Hims elkezdi forgalmazni a Novo Nordisk új Wegovy tablettájának másolatait havi 49 dolláros bevezető áron, ami körülbelül 100 dollárral olcsóbb, mint az eredeti.

A szemaglutid a GLP-1 típusú gyógyszerek közé tartozik, amelyeket világszerte az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében alkalmaznak.

Az intézkedés hátterében az áll, hogy egyfelől a Novo Nordisk, a Wegovy gyártója szerint a Hims & Hers a GLP-1 készítményekkel kapcsolatban megtévesztő módon kommunikálhatott, és az ügyet a vállalat „jogsértő tömeges keverékgyártásként” jellemezte. Jogi lépéseket is kilátásba helyezett. A szintén jelentős gyártónak számító Eli Lilly pedig azt nyilatkozta, hogy a betegek jobbat érdemelnek, mint a klinikai bizonyítékok nélküli másolatok. 

Az FDA szintén jelezte, hogy jogi eszközöket alkalmazhat, ideértve a hatóanyag/összetevő-hozzáférés korlátozását és súlyosabb esetben az ügy bíróság elé vitelét is. 

A Hims gyógyszere nem kapta meg az FDA engedélyét, és nem esett át azokon a klinikai vizsgálatokon sem, amelyek igazolták volna a hatékonyságát.

A dolog további érdekessége, hogy a Hims a Novóval és a Lillyvel együtt dollármilliókért népszerűsítette termékeit a vasárnapi Super Bowl alatt.

A Novo az utóbbi időben folyamatosan veszít részesedéséből a fogyókúrás termékek piacán a Lillyvel és a tele-egészségügyi cégekkel, mint például a Himsszel szemben. 

A Novo és a Hims 2025-ben partnerséget kötött, amely lehetővé tette utóbbi számára az injekciózható Wegovy értékesítését, de a két vállalat között nézeteltérés támadt, miután a Novo azt állította, hogy a Hims nem megfelelően forgalmazza a Wegovy másolatait. 

Ebben a cikkünkben beszámoltunk egy olyan új, napi szedésű fogyókúrás piruláról, az orforglipronról, amelynek szedésével akár a testsúly egyötöde is leadhatóvá válik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!