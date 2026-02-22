Hírlevél
Jelentős változások születtek a földtulajdonlással kapcsolatban, fontos új részleteket közlünk

Az Országgyűlés több változtatást is megszavazott még decemberben a földforgalmi törvényre vonatkozóan, amelyek az idei évtől növelik többek között a rugalmasságot a haszonbérletben és a földhasználatban, új lehetőségeket kínálnak a birtokrendezésben, miközben megőrzik a földvédelmi garanciákat. Számos ponton módosult a földforgalmazás rendje, cikkünkben bemutatjuk a legfontosabb új szabályokat.
földforgalmazás rendje, haszonbérleti szerződés, földforgalmi törvény

A földforgalmazás rendje Magyarországon a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényen alapul, ami szigorú szabályokat állít fel, mint például az elővásárlási jogok (önkormányzat, földműves, stb.), a földművesek előnyben részesítése, az állami jóváhagyás szükségessége bizonyos esetekben, és a földhaszonbérleti szerződések szabályozása. A szabályok célja a helyi gazdálkodás és a nemzeti földvagyon védelme, a kis- és közepes gazdálkodók támogatása, valamint a spekulatív földszerzés megakadályozása. 

földforgalmazás rendje, mezőgazdaság, földművelés
Több ponton is módosult a földforgalmazás rendje Magyarországon
Fotó: Shutterstock

Földforgalmazás rendje: több változtatás lépett életbe

Az idei év elejétől számos ponton módosult a földforgalmi szabályozás. A módosítások a gazdálkodók mindennapi gyakorlatát érintik, miközben a helyi földbizottságok ellenőrző szerepe továbbra is erős marad. Az alábbiakban több fontos változást ismertetünk. 

Haszonbérbe lehet adni a megvásárolt földet

A Földforgalmi törvény új pontja erre vonatkozóan a következőképpen fogalmaz: „nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél haszonbérleti szerződés keretében engedi át a használatot.” A rendelkezés nem tartalmaz korlátozást arra nézve, hogy mikor, milyen jogcímen megszerzett földtulajdonra kell alkalmazni, így a jövőben bárki bérbe adhatja a korábban vagy ezután szerzett földjét.

Nem kell kifüggeszteni a haszonbérletet a tág családon belül sem

A korábbi szabályok szerint kifüggesztés nélkül csak a szűkebb családi körben (szülő–gyermek, nagyszülő–unoka, testvérek) lehetett haszonbérleti szerződést kötni. Az új módosítás ezt kiterjeszti a „hozzátartozói láncolatra” is, így például nagybácsi, após, vő, sógor vagy unokatestvérek között is mentesül az ügylet a kifüggesztés alól.

Az adásvétel jóváhagyása alatt nem lehet újabb haszonbérletet kötni

Korábban már rendelkezett arról a törvény, hogy az adásvételi szerződések hatósági jóváhagyása alatt, miután ez a tény feljegyzésre került az ingatlan tulajdoni lapjára, nem lehet a haszonbérleti szerződést meghosszabbítani. Az év elejétől hatályba lépett módosítás már nemcsak a hosszabbítást, de az új haszonbérleti szerződés megkötését sem engedi meg.

Alhaszonbérlet: hosszabb időtartam

Az alhaszonbérleti szerződések időtartama rugalmasabbá vált: az új szabályok szerint az alhaszonbérlet az eredeti haszonbérlet teljes időtartamára is köthető, nem csak korlátozott évekre.

Földtulajdonosi jóváhagyás kell előhaszonbérlő jóváhagyásához

Ha a kormányhivatal nem a szerződés szerinti haszonbérlővel, hanem egy rájelentkező előhaszonbérlővel hagyná jóvá a haszonbérleti szerződést, mert az előhaszonbérletre jogosultak rangsorában megelőzi a bérlőt, akkor mielőtt meghozná döntését a hivatal, nyilatkozattételre fel kell hívnia a haszonbérbeadót a belépő személlyel kapcsolatban. 

  • Ha hozzájárul a tulajdonos, akkor a hivatal kiadja a jóváhagyó döntést az előhaszonbérlővel. 
  • Ha nem járul hozzá, akkor a szerződés nem jön létre, a hatósági jóváhagyási eljárást meg kell szüntetni.
mezőgazdaság, földművelés, termőföld árak, termőföldárak, 2025
A módosítások a gazdálkodók mindennapi gyakorlatát érintik
Fotó: Shutterstock

Törvényes örökléssel szerzett föld cseréje

A birtokösszevonási célú cserénél, ha a törvényes örökléssel szerzett föld tulajdonjogával a tulajdonos a 300 hektárt túllépte, a törvényes öröklést megelőzően bármilyen jogcímen megszerzett föld tulajdonjogának csere jogcímén történő átruházásával megszerzett föld területnagyságával a földszerzési maximum túlléphető. Más szóval eddig csak azt a területet lehetett elcserélni, amit a törvényes örökléssel szerzett a tulajdonos, ezek után azt is el lehet cserélni, ami az örökléskor már megvolt.

Könnyebb lesz a földhasználat átengedése

A 2014 után vásárolt földek esetében eddig szigorú kötelezettség volt a saját használat. A módosítás ezt enyhíti, megnyitva a bérbeadás lehetőségét.

A helyi földbizottságok jogköre továbbra is erős

A változások nem gyengítik a helyi földbizottságok (TAB-ok, Agrárkamara) szerepét. Továbbra is vizsgálhatják az aránytalanul magas vételárakat és a spekulatív földszerzési szándékot, és kifüggesztéstől mentes ügyletek esetén vétójoggal is élhetnek. Ugyanakkor technikai könnyítés lépett életbe: az állásfoglalásokban elegendő lesz a lényeges tényeket bemutatni.

Új jogintézmény: földhasználati csere

Új lehetőség nyílik a széttagolt birtokszerkezetek rendezésére. Két haszonbérlő földhasználati csereszerződést köthet, ha ezzel szomszédos területek kerülnek egy kézbe, biztosítva az egyben művelést. A csere legfeljebb 5–5 hektárra vonatkozhat, meghatározott időtartamra köthető, és több kizáró feltételhez is kötött. A tulajdonosokat 15 napon belül értesíteni kell, és a csere az alapul szolgáló haszonbérlet megszűnésével automatikusan megszűnik.

 

