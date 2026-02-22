Jelentős változások születtek a földtulajdonlással kapcsolatban, fontos új részleteket közlünk

A földforgalmazás rendje Magyarországon a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényen alapul, ami szigorú szabályokat állít fel, mint például az elővásárlási jogok (önkormányzat, földműves, stb.), a földművesek előnyben részesítése, az állami jóváhagyás szükségessége bizonyos esetekben, és a földhaszonbérleti szerződések szabályozása. A szabályok célja a helyi gazdálkodás és a nemzeti földvagyon védelme, a kis- és közepes gazdálkodók támogatása, valamint a spekulatív földszerzés megakadályozása.
Földforgalmazás rendje: több változtatás lépett életbe
Az idei év elejétől számos ponton módosult a földforgalmi szabályozás. A módosítások a gazdálkodók mindennapi gyakorlatát érintik, miközben a helyi földbizottságok ellenőrző szerepe továbbra is erős marad. Az alábbiakban több fontos változást ismertetünk.
Haszonbérbe lehet adni a megvásárolt földet
A Földforgalmi törvény új pontja erre vonatkozóan a következőképpen fogalmaz: „nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél haszonbérleti szerződés keretében engedi át a használatot.” A rendelkezés nem tartalmaz korlátozást arra nézve, hogy mikor, milyen jogcímen megszerzett földtulajdonra kell alkalmazni, így a jövőben bárki bérbe adhatja a korábban vagy ezután szerzett földjét.
Nem kell kifüggeszteni a haszonbérletet a tág családon belül sem
A korábbi szabályok szerint kifüggesztés nélkül csak a szűkebb családi körben (szülő–gyermek, nagyszülő–unoka, testvérek) lehetett haszonbérleti szerződést kötni. Az új módosítás ezt kiterjeszti a „hozzátartozói láncolatra” is, így például nagybácsi, após, vő, sógor vagy unokatestvérek között is mentesül az ügylet a kifüggesztés alól.
Az adásvétel jóváhagyása alatt nem lehet újabb haszonbérletet kötni
Korábban már rendelkezett arról a törvény, hogy az adásvételi szerződések hatósági jóváhagyása alatt, miután ez a tény feljegyzésre került az ingatlan tulajdoni lapjára, nem lehet a haszonbérleti szerződést meghosszabbítani. Az év elejétől hatályba lépett módosítás már nemcsak a hosszabbítást, de az új haszonbérleti szerződés megkötését sem engedi meg.
Alhaszonbérlet: hosszabb időtartam
Az alhaszonbérleti szerződések időtartama rugalmasabbá vált: az új szabályok szerint az alhaszonbérlet az eredeti haszonbérlet teljes időtartamára is köthető, nem csak korlátozott évekre.
Földtulajdonosi jóváhagyás kell előhaszonbérlő jóváhagyásához
Ha a kormányhivatal nem a szerződés szerinti haszonbérlővel, hanem egy rájelentkező előhaszonbérlővel hagyná jóvá a haszonbérleti szerződést, mert az előhaszonbérletre jogosultak rangsorában megelőzi a bérlőt, akkor mielőtt meghozná döntését a hivatal, nyilatkozattételre fel kell hívnia a haszonbérbeadót a belépő személlyel kapcsolatban.
- Ha hozzájárul a tulajdonos, akkor a hivatal kiadja a jóváhagyó döntést az előhaszonbérlővel.
- Ha nem járul hozzá, akkor a szerződés nem jön létre, a hatósági jóváhagyási eljárást meg kell szüntetni.
Törvényes örökléssel szerzett föld cseréje
A birtokösszevonási célú cserénél, ha a törvényes örökléssel szerzett föld tulajdonjogával a tulajdonos a 300 hektárt túllépte, a törvényes öröklést megelőzően bármilyen jogcímen megszerzett föld tulajdonjogának csere jogcímén történő átruházásával megszerzett föld területnagyságával a földszerzési maximum túlléphető. Más szóval eddig csak azt a területet lehetett elcserélni, amit a törvényes örökléssel szerzett a tulajdonos, ezek után azt is el lehet cserélni, ami az örökléskor már megvolt.
Könnyebb lesz a földhasználat átengedése
A 2014 után vásárolt földek esetében eddig szigorú kötelezettség volt a saját használat. A módosítás ezt enyhíti, megnyitva a bérbeadás lehetőségét.
A helyi földbizottságok jogköre továbbra is erős
A változások nem gyengítik a helyi földbizottságok (TAB-ok, Agrárkamara) szerepét. Továbbra is vizsgálhatják az aránytalanul magas vételárakat és a spekulatív földszerzési szándékot, és kifüggesztéstől mentes ügyletek esetén vétójoggal is élhetnek. Ugyanakkor technikai könnyítés lépett életbe: az állásfoglalásokban elegendő lesz a lényeges tényeket bemutatni.
Új jogintézmény: földhasználati csere
Új lehetőség nyílik a széttagolt birtokszerkezetek rendezésére. Két haszonbérlő földhasználati csereszerződést köthet, ha ezzel szomszédos területek kerülnek egy kézbe, biztosítva az egyben művelést. A csere legfeljebb 5–5 hektárra vonatkozhat, meghatározott időtartamra köthető, és több kizáró feltételhez is kötött. A tulajdonosokat 15 napon belül értesíteni kell, és a csere az alapul szolgáló haszonbérlet megszűnésével automatikusan megszűnik.