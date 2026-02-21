Aki nyer ma a lottón, megveheti ezt a rejtélyes tihanyi nyaralót – meg ezeket a luxusingatlanokat

A Balaton-felvidék továbbra is a legvonzóbb célpontja a nyaralót keresőknek. Az árak az egekben, különösen a panorámás telkek, a történelmi hangulatú települések és a víz közelsége esetében. De aki ma nyer az ötös lottón, bátran álmodozhat, mert a legdrágább nyaralók közül is válogathat az északi parton. Lássuk, mire elég a főnyeremény, a közel 5 milliárd forint.
A főnyeremény ingatlanba fektetése biztos befektetés
Ha a lottófőnyereményt valóban ingatlanba forgatna a majdani nyertes, az ingatlan.com álistájának élmezőnye megmutatja, mire futná. A lista első helyén egy rejtélyes tihanyi luxusvilla áll, amely minden szempontból a balatoni csúcskategóriát képviseli. Képeket nem tettek közzé az eladók, csak azt lehet tudni, hogy a hatalmas alapterületű, 500 nm-es. modern kialakítású ingatlan páratlan panorámát kínál a tóra. A többi fontos részletet nyilván a potenciális vásárló tudhatja csak meg. Ára: 2 milliárd forint.
Ausztrál vagy amerikai hangulat Almádiban
A második legdrágább ingatlan a Balaton északi partján egy balatonalmádi nagyméretű családi ház, amely méreteivel és elrendezésével többgenerációs otthonként vagy exkluzív nyaralóként is megállja a helyét. A hirdetés azt írja, hogy
- az alsó szint 340 nm alapterületű, éttermi szolgáltatásra kiépített, teljesen felszerelt és berendezett, 160 nm-es terasszal és 12 saját parkolóval.
- Fent egy loftlakás található, három tágas szobával, mindegyik saját fürdőszobával, valamint további dolgozószobával, olvasószobával, valamint szaunával és fürdőkáddal. Ára: 1,2 milliárd forint.
Tomaji kúria - vállalkozásra
A harmadik helyen egy badacsonytomaji, rendkívüli méretű és adottságú ingatlan szerepel, amely már inkább kúriára vagy birtokra emlékeztet. A hatalmas telek, a nagyszámú szoba és az elhelyezkedés miatt ez az ingatlan nemcsak magáncélra, hanem vendéglátásra, rendezvényekre vagy prémium szálláshely kialakítására is alkalmas lehet. A Badacsony ikonikus látványa és a borvidék közelsége tovább növeli az értékét és az egyediségét. Ára: 1.25 milliárd
Csopaki csodaház
Aki egy kisebb ingatlanban gondolkodik, az választhatja az egyedi tervezésű csopaki luxusvillát, amely lenyűgöző panorámával és kifinomult részletekkel várja új tulajdonosát. Azt írja a hirdetés, hogy ingatlan egy 1765 m²-es, teljesen körbekerített privát telken helyezkedik el, biztosítva a teljes nyugalmat és magánszférát. 460 nm, hat szobával, medencével és jacuzzival, panorámás terasszal.
Ára: 1,06 milliárd forint
A lottó főnyeremény elköltése könnyebb, mint a megtartása
Egy hatalmas lottónyeremény nagy felelősség, kevesen tudnak igazán jól sáfárkodni vele, ezt világszerte mutatják a példák. Ez a három ingatlan együtt jól mutatja, mire elég egy közel 5 milliárd forintos lottónyeremény a Balaton északi partján. Sok fantasztikus ingatlanra, akár privát, akár vállalkozás üzemeltetésére. hosszútávú célokkal is. A főnyereményből tudatos döntéssel több, különböző célra hasznosítható ingatlan is bekerülhetne a portfólióba.