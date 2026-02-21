Aki nyer ma a lottón, megveheti ezt a rejtélyes tihanyi nyaralót – meg ezeket a luxusingatlanokat

A Balaton-felvidék továbbra is a legvonzóbb célpontja a nyaralót keresőknek. Az árak az egekben, különösen a panorámás telkek, a történelmi hangulatú települések és a víz közelsége esetében. De aki ma nyer az ötös lottón, bátran álmodozhat, mert a legdrágább nyaralók közül is válogathat az északi parton. Lássuk, mire elég a főnyeremény, a közel 5 milliárd forint.

A Balaton, különösen az északi part ingatlanpiaca sok exkluzív nyaralót kínál annak, akié a főnyeremény lesz/Fotó: AFP

A főnyeremény ingatlanba fektetése biztos befektetés

Ha a lottófőnyereményt valóban ingatlanba forgatna a majdani nyertes, az ingatlan.com álistájának élmezőnye megmutatja, mire futná. A lista első helyén egy rejtélyes tihanyi luxusvilla áll, amely minden szempontból a balatoni csúcskategóriát képviseli. Képeket nem tettek közzé az eladók, csak azt lehet tudni, hogy a hatalmas alapterületű, 500 nm-es. modern kialakítású ingatlan páratlan panorámát kínál a tóra. A többi fontos részletet nyilván a potenciális vásárló tudhatja csak meg. Ára: 2 milliárd forint.

Ausztrál vagy amerikai hangulat Almádiban

A második legdrágább ingatlan a Balaton északi partján egy balatonalmádi nagyméretű családi ház, amely méreteivel és elrendezésével többgenerációs otthonként vagy exkluzív nyaralóként is megállja a helyét. A hirdetés azt írja, hogy

az alsó szint 340 nm alapterületű, éttermi szolgáltatásra kiépített, teljesen felszerelt és berendezett, 160 nm-es terasszal és 12 saját parkolóval.

Fent egy loftlakás található, három tágas szobával, mindegyik saját fürdőszobával, valamint további dolgozószobával, olvasószobával, valamint szaunával és fürdőkáddal. Ára: 1,2 milliárd forint.

Tomaji kúria - vállalkozásra

A harmadik helyen egy badacsonytomaji, rendkívüli méretű és adottságú ingatlan szerepel, amely már inkább kúriára vagy birtokra emlékeztet. A hatalmas telek, a nagyszámú szoba és az elhelyezkedés miatt ez az ingatlan nemcsak magáncélra, hanem vendéglátásra, rendezvényekre vagy prémium szálláshely kialakítására is alkalmas lehet. A Badacsony ikonikus látványa és a borvidék közelsége tovább növeli az értékét és az egyediségét. Ára: 1.25 milliárd