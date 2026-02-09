Dübörög a forint: kétéves csúcsára erősödött

Már pénteken nagy erőt mutatott a forint az euróhoz képest. A ma reggeli kereskedésben pedig új lendületet vet és kétéves csúcsára erősödött. A devizapiacon reggel kilenc óra után egy euróért már csak 377,40 forintot fizettek a kereskedők.

Rég nem látott szinten mozog a forint árfolyama..

Fotó: MTI/Faludi Imre

A magyar magánszemélyek számára is nagyon fontos, hogyan alakul a forint árfolyama, mivel az befolyásolja az alapkamatot is, s ezen keresztül a banki kamatokat. Már egy ideje erősödik a várakozás, hogy a februári MNB-ülésen megérkezik a várva várt kamatcsökkentés, hiszen a magyar infláció visszavonulóban van.

Önmagában ez akár gyengíthetné is a forintot, és azért mégsem, mert egyrészt megalapozza a lépést a csökkenő infláció,

másrészt az euróövezetből érkező impulzusok szerint ott is inkább a lazítás az irány, harmadrészt pedig, mert a dollár tovább gyengélkedik, a közép-európai devizáknak pedig ez jól szokott jönni.

A forint még a régión belül is kiválóan teljesít tavaly óta, a lengyel zloty ellen pedig a novemberben már megtaposott kerek 90-es szintet ostromolja, amelyen túl már csaknem kétéves csúcsok következnek. Némileg visszavonult ugyan, mikor délután a lengyel jegybank bejelentette, hogy nem csökkent kamatot, a későbbi varsói kommentárok azonban még bőven változtathatnak ezen is.

A forint jelenlegi erejét tehát több tényező együttes hatása táplálja: a csökkenő infláció, a közelgő – de már beárazott – kamatcsökkentés, a nemzetközi monetáris lazítási hullám, valamint a dollár gyengesége. A következő hetek kulcskérdése az lesz, hogy ezek a hatások tartós támaszt adnak-e a magyar devizának, vagy a kamatpálya tényleges fordulata már korrekciót hoz az árfolyamban.