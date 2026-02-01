Megvan, hol kutatnak idén a legjobban kőolaj és földgáz után – meg fog lepődni!

A Rystad Energy elemzése szerint tavaly a nagy kockázatú (az olajiparban elterjedt angolszász kifejezéssel: wildcat) kutak sikeraránya 38 százalékra nőtt a 2024-es 23 százalékról, miközben az összes feltárt készlet volumene éves összevetésben 53 százalékkal emelkedett, megközelítve a 2,3 milliárd hordó olajegyenértéket. Afrika továbbra is vezető szerepben maradhat: a tervezett nagy kockázatú kutatófúrások mintegy 40 százaléka a kontinenshez köthető. Az aktivitást elsősorban az Atlanti-óceán pereme hajtja, a fókusz Dél-Afrikában az Orange-medencére, Nyugat-Afrikában pedig a Guineai-öbölre irányul.
Fúrás a tengeren: Afrika lesz a vezető
A vállalat által készített, az Oilprice oldalán megjelent összefoglaló szerint egy kutat fúrás akkor minősül „nagy kockázatúnak”, ha az alábbi feltételek esetében fennállnak:
- jelentős potenciális erőforrást céloz,
- új, szénhidrogénre épülő üzleti lehetőségeket nyithat meg feltáratlan vagy feltörekvő medencékben, illetve
- stratégiai jelentőséggel bír az üzemeltető számára.
Az ilyen jellegű aktivitás 2026-ban várhatóan tovább erősíti a feltárási lendületet bizonyos medencékben és országokban: globálisan 42 nagy kockázatú kutat azonosítottak.
A Rystad Energy 2026-ra vonatkozó előrejelzése egyértelműen az ultramély vízi és frontier (feltáratlan területen folytatott fúrásra, illetve geológiailag ismeretlen szerkezetű területre utal) feltárások koncentrációját mutatja (a mélytengeri fúrásokról az Origón a közelmúltban történt összeállítást ide kattintva nyithatja meg).
Az ultramély vízi kutak a tervezett fúrások körülbelül 60 százalékát adják, ezek élén elsősorban a nagy nemzetközi olajvállalatok állnak.
Ezeket a nemzeti olajtársaságok, illetve a nemzetközi vállalatok követik, amelyek együttesen 26 százalékos arányt képviselnek ebben a tevékenységben. A kutak többsége frontier régiókat céloz, míg nagyjából 5 százaléka olyan medencékre irányul, ahol már voltak korábbi felfedezések, és amelyek szénhidrogén-forrópontokká válhatnak. További 5 százalék teljesen új lehetőségeket tesztel. Afrikának itt is központi szerep jut: 2026-ban az összes szárazföldi nagy kockázatú fúrás a kontinensen zajlik majd – egyetlen kivétel a nemrég bejelentett grönlandi kút, amely a Jameson Land nevű területet vizsgálja.
„A 2026-os kilátások egyértelmű elmozdulást mutatnak abban, hogy az üzemeltetők hová hajlandók tőkét allokálni” – mondta Aatisha Mahajan, a Rystad Energy olaj- és gázkutatási részlegének feltárási vezetője. „Az ultramély vízi és frontier projektek továbbra is tőkeigényesek, ugyanakkor érdemi, felfelé mutató potenciált kínálnak egy olyan időszakban, amikor a hagyományos lehetőségek egyre szűkösebbek.
Afrika azért emelkedik ki, mert továbbra is ötvözi a geológiai potenciált a nagy, kereskedelmileg is jelentős felfedezések esélyével
– fogalmazott.
Ázsia is tartogat izgalmakat
Afrikán kívül Ázsia ad nyolc, a besorolásba illeszkedő kutat 2026-ban:
- az élen Indonézia áll néggyel, míg
- India és Malajzia két-két kúttal követi.
2021 és 2025 között India, Malajzia és Indonézia osztotta ki a térségben a legtöbb új kutatási területet, egyenként 200 000 négyzetkilométert meghaladó nagyságban, döntően tengeri blokkok formájában. Ezzel szemben Kazahsztán, Pakisztán és Kína a szárazföldi területek kiosztásában dominált, ami jól tükrözi Ázsia széttagolt feltárási környezetét:
az egyes országok eltérő stratégiákat követnek a tengeri és a szárazföldi lehetőségek között, nem létezik egységes recept.
Az elmúlt évtizedben Ázsiában megközelítőleg 18 milliárd hordó olajegyenérték hagyományos szénhidrogén-felfedezés történt, amelynek mintegy 62 százalékát földgáz tette ki. A felfedezések volumene erősen koncentrált: 2016 óta az új készletek zöme néhány országban – Kínában, Malajziában, Indonéziában és Vietnámban – realizálódott. Bár Ázsia továbbra is kulcsfontosságú régió a szénhidrogén-kutatásban, a lehetőségek egyre inkább a már ismert területeken sűrűsödnek, ami arra utal, hogy a jelentősebb jövőbeni növekedés a még kevésbé bevont területek vagy a technikailag bonyolultabb mezők feltárásától függhet.
Jelen állás szerint 2025 a leggyengébb év az elmúlt évtizedben az új készletnövekmények szempontjából: az összes felfedezés volumene nagyjából 1 milliárd hordó olajegyenérték körül alakul. A tengeri lelőhelyek a 2025-ben hozzáadott mennyiségek mintegy 83 százalékát adták, főként a régió legnagyobb termelő országaiból (s Rystad szerint a 2025-ös adatok még nem véglegesek)
Észak-Amerika a sor végén a feltárásokban
Mindezzel szemben Nyugaton, Észak-Amerikában a feltárási teljesítmény 2022 óta gyengül. Az éves felfedezett volumenek csökkennek, és még a 2018-ban mért, korábbi évtizedes mélypontot – 750 millió hordó olajegyenértéket – sem érik el.
Közel 30 milliárd hordónak megfelelő mennyiségben található érintetlen kőolajkészlet az Egyesült Államok szövetségi területei alatt. A friss jelentésből még korai lenne messzemenő következtetéseket levonni a tartalékok gazdasági hatásairól, de lehetséges forgatókönyv lehet az, hogy a kőolajkészlet nagysága az amerikai olaj- és földgázipart újabb felvirágzását hozza el – írtuk nemrég az Origón az amerikai földtani intézet jelentése alapján.
Kanadában és Mexikóban a felfedezések gyakorlatilag megálltak, így az új készletek fő forrása az Egyesült Államok Mexikói-öble maradt, ahol a legutóbbi találatok továbbra is olaj-túlsúlyosak, azaz a földgáz mennyisége csekélyebb. 2025-ben az összes felfedezés volumene körülbelül 238 millió hordó volt: ebből Mexikó három, összesen mintegy 68 millió hordós, míg az amerikai Mexikói-öböl négy, nagyjából 170 millió hordós találattal járult hozzá.
A Mol-csoport stratégiai partnerséget kötött Líbia nemzeti olajvállalatával (National Oil Corporation, NOC), a Budapesten aláírt szándéknyilatkozat a két társaság szénhidrogén-kutatási, nyersolaj-kereskedelmi és technológiai-innovációs együttműködését alapozza meg – közölte a Mol most pénteken. A magyar vállalatcsoport 9 államban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel. Ezek közül Magyarország mellett Azerbajdzsánban, Egyiptomban, Horvátországban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban termel. Stratégiai célja érdekében a Mol erősíteni kívánja a nemzetközi portfólióját, és újabb stratégiai partnerségek kialakítására törekszik. Ennek megfelelően kötött nemrég együttműködési megállapodásokat Kazahsztán, Azerbajdzsán és Törökország nemzeti olajvállalataival is, illetve kezdhet új szárazföldi kutatásokat.