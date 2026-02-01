Megvan, hol kutatnak idén a legjobban kőolaj és földgáz után – meg fog lepődni!

A Rystad Energy elemzése szerint tavaly a nagy kockázatú (az olajiparban elterjedt angolszász kifejezéssel: wildcat) kutak sikeraránya 38 százalékra nőtt a 2024-es 23 százalékról, miközben az összes feltárt készlet volumene éves összevetésben 53 százalékkal emelkedett, megközelítve a 2,3 milliárd hordó olajegyenértéket. Afrika továbbra is vezető szerepben maradhat: a tervezett nagy kockázatú kutatófúrások mintegy 40 százaléka a kontinenshez köthető. Az aktivitást elsősorban az Atlanti-óceán pereme hajtja, a fókusz Dél-Afrikában az Orange-medencére, Nyugat-Afrikában pedig a Guineai-öbölre irányul.

Az olajfeltárások és kútfúrások jelentős arányban fognak 2026-ban is Afrikára, ezen belül a tengeri lehetőségekre összpontosulni (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Fúrás a tengeren: Afrika lesz a vezető

A vállalat által készített, az Oilprice oldalán megjelent összefoglaló szerint egy kutat fúrás akkor minősül „nagy kockázatúnak”, ha az alábbi feltételek esetében fennállnak:

jelentős potenciális erőforrást céloz,

új, szénhidrogénre épülő üzleti lehetőségeket nyithat meg feltáratlan vagy feltörekvő medencékben, illetve

stratégiai jelentőséggel bír az üzemeltető számára.

Az ilyen jellegű aktivitás 2026-ban várhatóan tovább erősíti a feltárási lendületet bizonyos medencékben és országokban: globálisan 42 nagy kockázatú kutat azonosítottak.

A Rystad Energy 2026-ra vonatkozó előrejelzése egyértelműen az ultramély vízi és frontier (feltáratlan területen folytatott fúrásra, illetve geológiailag ismeretlen szerkezetű területre utal) feltárások koncentrációját mutatja (a mélytengeri fúrásokról az Origón a közelmúltban történt összeállítást ide kattintva nyithatja meg).

Az ultramély vízi kutak a tervezett fúrások körülbelül 60 százalékát adják, ezek élén elsősorban a nagy nemzetközi olajvállalatok állnak.

Ezeket a nemzeti olajtársaságok, illetve a nemzetközi vállalatok követik, amelyek együttesen 26 százalékos arányt képviselnek ebben a tevékenységben. A kutak többsége frontier régiókat céloz, míg nagyjából 5 százaléka olyan medencékre irányul, ahol már voltak korábbi felfedezések, és amelyek szénhidrogén-forrópontokká válhatnak. További 5 százalék teljesen új lehetőségeket tesztel. Afrikának itt is központi szerep jut: 2026-ban az összes szárazföldi nagy kockázatú fúrás a kontinensen zajlik majd – egyetlen kivétel a nemrég bejelentett grönlandi kút, amely a Jameson Land nevű területet vizsgálja.