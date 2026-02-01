Hírlevél
Megvan, hol kutatnak idén a legjobban kőolaj és földgáz után – meg fog lepődni!

41 perce
Olvasási idő: 13 perc
Afrika uralhatja a globális nagy kockázatú olaj- és gázkutatást 2026-ban - derült ki egy friss elemzésből, amelyet a tekintélyes energiapiaci agytröszt, a Rystad Energy adott ki. A vállalat szerint az olajfeltárással, fúrással és kiteremléssel foglalkozó upstream szektor lendülete 2026-ban is erős maradhat. A nagy kockázatú, úgynevezett wildcat kutatófúrások várhatóan ugyancsak magas szinten maradnak a 2025-ös erős év után.
A Rystad Energy elemzése szerint tavaly a nagy kockázatú (az olajiparban elterjedt angolszász kifejezéssel: wildcat) kutak sikeraránya 38 százalékra nőtt a 2024-es 23 százalékról, miközben az összes feltárt készlet volumene éves összevetésben 53 százalékkal emelkedett, megközelítve a 2,3 milliárd hordó olajegyenértéket. Afrika továbbra is vezető szerepben maradhat: a tervezett nagy kockázatú kutatófúrások mintegy 40 százaléka a kontinenshez köthető. Az aktivitást elsősorban az Atlanti-óceán pereme hajtja, a fókusz Dél-Afrikában az Orange-medencére, Nyugat-Afrikában pedig a Guineai-öbölre irányul.

Az olajfeltárások jelentős arányban fognak 2026-ban is Afrikára, ezen belül a tengeri lehetőségekre összpontosulni (illusztráció), fúrás
Az olajfeltárások és kútfúrások jelentős arányban fognak 2026-ban is Afrikára, ezen belül a tengeri lehetőségekre összpontosulni (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Fúrás a tengeren: Afrika lesz a vezető

A vállalat által készített, az Oilprice oldalán megjelent összefoglaló szerint egy kutat fúrás akkor minősül „nagy kockázatúnak”, ha az alábbi feltételek esetében fennállnak: 

  • jelentős potenciális erőforrást céloz, 
  • új, szénhidrogénre épülő üzleti lehetőségeket nyithat meg feltáratlan vagy feltörekvő medencékben, illetve
  • stratégiai jelentőséggel bír az üzemeltető számára. 

Az ilyen jellegű aktivitás 2026-ban várhatóan tovább erősíti a feltárási lendületet bizonyos medencékben és országokban: globálisan 42 nagy kockázatú kutat azonosítottak.

A Rystad Energy 2026-ra vonatkozó előrejelzése egyértelműen az ultramély vízi és frontier (feltáratlan területen folytatott fúrásra, illetve geológiailag ismeretlen szerkezetű területre utal) feltárások koncentrációját mutatja (a mélytengeri fúrásokról az Origón a közelmúltban történt összeállítást ide kattintva nyithatja meg). 

Az ultramély vízi kutak a tervezett fúrások körülbelül 60 százalékát adják, ezek élén elsősorban a nagy nemzetközi olajvállalatok állnak.

Ezeket a nemzeti olajtársaságok, illetve a nemzetközi vállalatok követik, amelyek együttesen 26 százalékos arányt képviselnek ebben a tevékenységben. A kutak többsége frontier régiókat céloz, míg nagyjából 5 százaléka olyan medencékre irányul, ahol már voltak korábbi felfedezések, és amelyek szénhidrogén-forrópontokká válhatnak. További 5 százalék teljesen új lehetőségeket tesztel. Afrikának itt is központi szerep jut: 2026-ban az összes szárazföldi nagy kockázatú fúrás a kontinensen zajlik majd – egyetlen kivétel a nemrég bejelentett grönlandi kút, amely a Jameson Land nevű területet vizsgálja.

„A 2026-os kilátások egyértelmű elmozdulást mutatnak abban, hogy az üzemeltetők hová hajlandók tőkét allokálni” – mondta Aatisha Mahajan, a Rystad Energy olaj- és gázkutatási részlegének feltárási vezetője. „Az ultramély vízi és frontier projektek továbbra is tőkeigényesek, ugyanakkor érdemi, felfelé mutató potenciált kínálnak egy olyan időszakban, amikor a hagyományos lehetőségek egyre szűkösebbek. 

Afrika azért emelkedik ki, mert továbbra is ötvözi a geológiai potenciált a nagy, kereskedelmileg is jelentős felfedezések esélyével

– fogalmazott.

Ondjaba-1, Angola, Ondjaba1Angola, tengeri olajfúrók, tengeriolajfúrók
Az Ondjaba 1 kút Angola partjainál
Fotó: Maersk Drilling

A Mol-csoport stratégiai partnerséget kötött Líbia nemzeti olajvállalatával (National Oil Corporation, NOC), a Budapesten aláírt szándéknyilatkozat a két társaság szénhidrogén-kutatási, nyersolaj-kereskedelmi és technológiai-innovációs együttműködését alapozza meg közölte a Mol most pénteken. A magyar vállalatcsoport 9 államban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel. Ezek közül Magyarország mellett Azerbajdzsánban, Egyiptomban, Horvátországban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban termel. Stratégiai célja érdekében a Mol erősíteni kívánja a nemzetközi portfólióját, és újabb stratégiai partnerségek kialakítására törekszik. Ennek megfelelően kötött nemrég együttműködési megállapodásokat Kazahsztán, Azerbajdzsán és Törökország nemzeti olajvállalataival is, illetve kezdhet új szárazföldi kutatásokat.

Ázsia is tartogat izgalmakat

Afrikán kívül Ázsia ad nyolc, a besorolásba illeszkedő kutat 2026-ban:

  • az élen Indonézia áll néggyel, míg 
  • India és Malajzia két-két kúttal követi. 

2021 és 2025 között India, Malajzia és Indonézia osztotta ki a térségben a legtöbb új kutatási területet, egyenként 200 000 négyzetkilométert meghaladó nagyságban, döntően tengeri blokkok formájában. Ezzel szemben Kazahsztán, Pakisztán és Kína a szárazföldi területek kiosztásában dominált, ami jól tükrözi Ázsia széttagolt feltárási környezetét: 

az egyes országok eltérő stratégiákat követnek a tengeri és a szárazföldi lehetőségek között, nem létezik egységes recept.

Az elmúlt évtizedben Ázsiában megközelítőleg 18 milliárd hordó olajegyenérték hagyományos szénhidrogén-felfedezés történt, amelynek mintegy 62 százalékát földgáz tette ki. A felfedezések volumene erősen koncentrált: 2016 óta az új készletek zöme néhány országban – Kínában, Malajziában, Indonéziában és Vietnámban – realizálódott. Bár Ázsia továbbra is kulcsfontosságú régió a szénhidrogén-kutatásban, a lehetőségek egyre inkább a már ismert területeken sűrűsödnek, ami arra utal, hogy a jelentősebb jövőbeni növekedés a még kevésbé bevont területek vagy a technikailag bonyolultabb mezők feltárásától függhet.

Jelen állás szerint 2025 a leggyengébb év az elmúlt évtizedben az új készletnövekmények szempontjából: az összes felfedezés volumene nagyjából 1 milliárd hordó olajegyenérték körül alakul. A tengeri lelőhelyek a 2025-ben hozzáadott mennyiségek mintegy 83 százalékát adták, főként a régió legnagyobb termelő országaiból (s Rystad szerint a 2025-ös adatok még nem véglegesek)

Észak-Amerika a sor végén a feltárásokban

Mindezzel szemben Nyugaton, Észak-Amerikában a feltárási teljesítmény 2022 óta gyengül. Az éves felfedezett volumenek csökkennek, és még a 2018-ban mért, korábbi évtizedes mélypontot – 750 millió hordó olajegyenértéket – sem érik el. 

Közel 30 milliárd hordónak megfelelő mennyiségben található érintetlen kőolajkészlet az Egyesült Államok szövetségi területei alatt. A friss jelentésből még korai lenne messzemenő következtetéseket levonni a tartalékok gazdasági hatásairól, de lehetséges forgatókönyv lehet az, hogy a kőolajkészlet nagysága az amerikai olaj- és földgázipart újabb felvirágzását hozza el írtuk nemrég az Origón az amerikai földtani intézet jelentése alapján.

Kanadában és Mexikóban a felfedezések gyakorlatilag megálltak, így az új készletek fő forrása az Egyesült Államok Mexikói-öble maradt, ahol a legutóbbi találatok továbbra is olaj-túlsúlyosak, azaz a földgáz mennyisége csekélyebb. 2025-ben az összes felfedezés volumene körülbelül 238 millió hordó volt: ebből Mexikó három, összesen mintegy 68 millió hordós, míg az amerikai Mexikói-öböl négy, nagyjából 170 millió hordós találattal járult hozzá.

 

