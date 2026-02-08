Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
termál

Örülhetnek a fürdőzők: februárban látványosan enyhülnek az árak

52 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Februárban országszerte több termálfürdő is komoly kedvezményekkel csábítja a vendégeket, ami érezhető könnyebbséget hozhat a családi kikapcsolódás költségeiben. A fürdőárak csökkenése részben szezonális okokra, részben célzott akciókra vezethető vissza.
Link másolása
Vágólapra másolva!
termálonlineakció

Számos gyógy- és élményfürdő döntött úgy, hogy időszakos akciók, kedvezményes fürdőárak vagy speciális csomagajánlatok segítségével igyekszik növelni a forgalmat a holtszezonban.

fürdőárak
A ráckevei termálfürdőben a gyógyvizes úszómedencét is használhatnak a vendégek, a kedvező fürdőárak miatt most még olcsóbban / Fotó: Aqua Land Termálfürdő

Ilyen fürdőárak várnak a vendégekre országszerte

Februárban országszerte számos kedvezményt kínálnak a termálfürdők – derült ki a Termál Online összeállításából.

  • Agárd: jövő hétfőtől újra elérhető az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő fürdőgyógyászati akciója. Ez 60 tb-támogatott fürdőkezelést foglal magában, 15 alkalommal gyógyvizes medencefürdőt és három további kezelést. A csomagár 95 400 forint, helyi lakosoknak 87 ezer forint. A gyógyászati akció március végéig vehető igénybe.
  • Egy plusz érv lehet a Berekfürdői Gyógyfürdő mellett, hogy jövő héttől – hétköznap – a felnőtt belépők 3800 forint helyett 3200 forintért vásárolhatók meg. Az akció március 15-ig érvényes.
  • Berettyóújfalun hétköznapokon kedvezményes áron – 2400 forintért – látogatható a Bihar Termálliget fürdő. A lehetőség március 15. között érvényes.
  • Budapesten az Aquaworld Élményfürdő hétköznapokon 15 százalékos kedvezményt ad az egész napos diák- és nyugdíjas belépők árából Az akció a héten indult és március 15-ig tart.
  • Bükkszéken a település gyógyfürdőjében szintén e hó elejétől hétköznapokon 15 százalékos kedvezményt adnak a teljes árú belépők árából. Az akció március 15-ig tart.
  • Celldömölk: továbbra is érvényes a fürdőnapi kedvezményük. Azaz szerdánként és péntekenként a felnőtt napijegy 1900 forintba, a nyugdíjas jegy 1300 forintba, a diák belépő 500 forintba kerül. Ezen felül létezik egy külön akciójuk a helyi lakosoknak: 16 óra után egységesen 1000 forintba kerül a belépőjegy.
  • Esztergom: az Aquasziget Élményfürdő februárban is keddi akcióval várja a nyugdíjasokat. Ezeken a napokon a nyugdíjas belépő 2200 forintba kerül, a wellness kiegészítő jegy ára pedig 1000 forint.
  • Gyomaendrőd: ismét elérhető a Liget Gyógyfürdő gyógyászati akciója. 
  • Ezen a héten indult egy akció a Hajdúnánási Gyógyfürdőben, és a lehetőség még most vasárnapig tart. Ennek keretében a szabolcs-szatmár-beregiek 40 százalékos kedvezményt kapnak a teljes árú napijegyek árából.

Van, ahol komplett kedvezményes gyógyászati csomagot kínálnak

A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő a korábbi évekhez hasonlóan ismét egy nagyon jó fürdőgyógyászati csomagajánlattal állt elő. Itt továbbra is igénybe vehetők TAJ-kártyával a NEAK által támogatott gyógykezelések. 

A kezeléseket a fürdő saját reumatológus szakorvosai írják fel, beutaló és várólista nélkül, így a vendégek gyorsan megkezdhetik a kúrát. A gyógykezelési csomagok kedvezményes napi áron érhetők el, 

és naponta akár négy kezelést, valamint fürdőbelépőt is tartalmazhatnak.

  •  Az Igali Gyógyfürdőben februárban és márciusban újra elérhető a Fifty-Fifty akció. Ez szerdánként az 50 év felettieknek szól, akik 50 százalékos kedvezményt kapnak a teljes árú belépők árából, amellyel 2250 forintba kerül a jegy.
  • Kisújszálláson érdemes szerdánként felkeresni a Kumánia Gyógyfürdőt, ugyanis júniusig minden szerdán 2300 forintért biztosítanak napi belépőjegyet.
  • A Mórahalmi Gyógyfürdő két kedvezményt is kínál februárban. A nyugdíjas belépők mellé egy 1000 forint értékű wellness kupont adnak ajándékba, amit hétköznap lehet felhasználni. Ezen felül a februári szerdákon a párok számára 4900 forint a belépőjegy.
  • A Nagyatádi Gyógyfürdőben februárban fürdőgyógyászati kezelésekhez kapcsolódó csomagajánlat érhető el: a 10 és 15 napos kezelések mellé öt ajándék kezelés jár. A fürdőzők választhatnak a medencefürdő, iszapkezelés, szénsavfürdő, súlyfürdő, tangentor, vízitorna közül. Emellett Valentin-napon egész nap üzemel a szauna, és a párban érkezők egyikének ingyenes szaunajegyet adnak.
  • A Nagyszénási Parkfürdő hétköznap 25 százalék kedvezményt ad a teljes árú belépők árából március 15-ig.
  • Nyíregyházán, az Aquarius Élményfürdő 15 százalék kedvezményt biztosít a teljes árú belépőjegyekből. Az akció szintén március 15-ig él.
  • Ráckevén az Aqua Land Termál- és Élményfürdőban 15 százalék kedvezményt adnak munkanapokon a Super Day Spa jegyek árából, amely a komplex zóna belépőt, masszázst, étkezést tartalmazza. 
  • A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben SZÉP-kártyás vásárlással 15 százalék kedvezmény érhető el hétfőtől péntekig. Az akció visszavonásig érvényes. 
  • A Szentesi Üdülőközpontban péntekenként kedvezményes nyugdíjas napot tartanak: a helybéli nyugdíjasoknak 935 forint, a más településekről érkezőknek 1100 forint a napijegy. Szaunahasználattal ez a két jegytípus 1685, illetve 1850 forintba kerül.
  • Tiszakécskén a Barack Gyógy- és Élményfürdőben többféle akció érhető el: hétfőnként és szerdánként a Termál Napok keretében egységes, 3000 forintos belépő a fürdő- és wellness részlegre; a délutáni belépőkre pedig a Kedvező Hétköznapok akció részeként 20 százalék a kedvezmény. Ezek az akciók a nyári szezonig érvényesek, kiemelt időszakok kivételével.
  • A Túrkeve Termálfürdőben keddenként és csütörtökönként  adnak 20 százalék kedvezményt minden belépőjegy árából, amely szauna, sószoba és gőzkabin használatot is tartalmaz. Az akció február 28-ig érvényes.
  • A Zalakarosi Fürdő Gyógy- és Termálvilág részlegében 15 százalék kedvezmény vehető igénybe hétköznapokon a belépőjegyekből március 15-ig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!