Örülhetnek a fürdőzők: februárban látványosan enyhülnek az árak

Számos gyógy- és élményfürdő döntött úgy, hogy időszakos akciók, kedvezményes fürdőárak vagy speciális csomagajánlatok segítségével igyekszik növelni a forgalmat a holtszezonban.
Ilyen fürdőárak várnak a vendégekre országszerte
Februárban országszerte számos kedvezményt kínálnak a termálfürdők – derült ki a Termál Online összeállításából.
- Agárd: jövő hétfőtől újra elérhető az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő fürdőgyógyászati akciója. Ez 60 tb-támogatott fürdőkezelést foglal magában, 15 alkalommal gyógyvizes medencefürdőt és három további kezelést. A csomagár 95 400 forint, helyi lakosoknak 87 ezer forint. A gyógyászati akció március végéig vehető igénybe.
- Egy plusz érv lehet a Berekfürdői Gyógyfürdő mellett, hogy jövő héttől – hétköznap – a felnőtt belépők 3800 forint helyett 3200 forintért vásárolhatók meg. Az akció március 15-ig érvényes.
- Berettyóújfalun hétköznapokon kedvezményes áron – 2400 forintért – látogatható a Bihar Termálliget fürdő. A lehetőség március 15. között érvényes.
- Budapesten az Aquaworld Élményfürdő hétköznapokon 15 százalékos kedvezményt ad az egész napos diák- és nyugdíjas belépők árából Az akció a héten indult és március 15-ig tart.
- Bükkszéken a település gyógyfürdőjében szintén e hó elejétől hétköznapokon 15 százalékos kedvezményt adnak a teljes árú belépők árából. Az akció március 15-ig tart.
- Celldömölk: továbbra is érvényes a fürdőnapi kedvezményük. Azaz szerdánként és péntekenként a felnőtt napijegy 1900 forintba, a nyugdíjas jegy 1300 forintba, a diák belépő 500 forintba kerül. Ezen felül létezik egy külön akciójuk a helyi lakosoknak: 16 óra után egységesen 1000 forintba kerül a belépőjegy.
- Esztergom: az Aquasziget Élményfürdő februárban is keddi akcióval várja a nyugdíjasokat. Ezeken a napokon a nyugdíjas belépő 2200 forintba kerül, a wellness kiegészítő jegy ára pedig 1000 forint.
- Gyomaendrőd: ismét elérhető a Liget Gyógyfürdő gyógyászati akciója.
- Ezen a héten indult egy akció a Hajdúnánási Gyógyfürdőben, és a lehetőség még most vasárnapig tart. Ennek keretében a szabolcs-szatmár-beregiek 40 százalékos kedvezményt kapnak a teljes árú napijegyek árából.
Van, ahol komplett kedvezményes gyógyászati csomagot kínálnak
A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő a korábbi évekhez hasonlóan ismét egy nagyon jó fürdőgyógyászati csomagajánlattal állt elő. Itt továbbra is igénybe vehetők TAJ-kártyával a NEAK által támogatott gyógykezelések.
A kezeléseket a fürdő saját reumatológus szakorvosai írják fel, beutaló és várólista nélkül, így a vendégek gyorsan megkezdhetik a kúrát. A gyógykezelési csomagok kedvezményes napi áron érhetők el,
és naponta akár négy kezelést, valamint fürdőbelépőt is tartalmazhatnak.
- Az Igali Gyógyfürdőben februárban és márciusban újra elérhető a Fifty-Fifty akció. Ez szerdánként az 50 év felettieknek szól, akik 50 százalékos kedvezményt kapnak a teljes árú belépők árából, amellyel 2250 forintba kerül a jegy.
- Kisújszálláson érdemes szerdánként felkeresni a Kumánia Gyógyfürdőt, ugyanis júniusig minden szerdán 2300 forintért biztosítanak napi belépőjegyet.
- A Mórahalmi Gyógyfürdő két kedvezményt is kínál februárban. A nyugdíjas belépők mellé egy 1000 forint értékű wellness kupont adnak ajándékba, amit hétköznap lehet felhasználni. Ezen felül a februári szerdákon a párok számára 4900 forint a belépőjegy.
- A Nagyatádi Gyógyfürdőben februárban fürdőgyógyászati kezelésekhez kapcsolódó csomagajánlat érhető el: a 10 és 15 napos kezelések mellé öt ajándék kezelés jár. A fürdőzők választhatnak a medencefürdő, iszapkezelés, szénsavfürdő, súlyfürdő, tangentor, vízitorna közül. Emellett Valentin-napon egész nap üzemel a szauna, és a párban érkezők egyikének ingyenes szaunajegyet adnak.
- A Nagyszénási Parkfürdő hétköznap 25 százalék kedvezményt ad a teljes árú belépők árából március 15-ig.
- Nyíregyházán, az Aquarius Élményfürdő 15 százalék kedvezményt biztosít a teljes árú belépőjegyekből. Az akció szintén március 15-ig él.
- Ráckevén az Aqua Land Termál- és Élményfürdőban 15 százalék kedvezményt adnak munkanapokon a Super Day Spa jegyek árából, amely a komplex zóna belépőt, masszázst, étkezést tartalmazza.
- A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben SZÉP-kártyás vásárlással 15 százalék kedvezmény érhető el hétfőtől péntekig. Az akció visszavonásig érvényes.
- A Szentesi Üdülőközpontban péntekenként kedvezményes nyugdíjas napot tartanak: a helybéli nyugdíjasoknak 935 forint, a más településekről érkezőknek 1100 forint a napijegy. Szaunahasználattal ez a két jegytípus 1685, illetve 1850 forintba kerül.
- Tiszakécskén a Barack Gyógy- és Élményfürdőben többféle akció érhető el: hétfőnként és szerdánként a Termál Napok keretében egységes, 3000 forintos belépő a fürdő- és wellness részlegre; a délutáni belépőkre pedig a Kedvező Hétköznapok akció részeként 20 százalék a kedvezmény. Ezek az akciók a nyári szezonig érvényesek, kiemelt időszakok kivételével.
- A Túrkeve Termálfürdőben keddenként és csütörtökönként adnak 20 százalék kedvezményt minden belépőjegy árából, amely szauna, sószoba és gőzkabin használatot is tartalmaz. Az akció február 28-ig érvényes.
- A Zalakarosi Fürdő Gyógy- és Termálvilág részlegében 15 százalék kedvezmény vehető igénybe hétköznapokon a belépőjegyekből március 15-ig.