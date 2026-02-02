Hamarosan újranyit a Balaton egyik legfontosabb fürdője, márciustól látogathatják a vendégek

Már a hatósági vízmintavételnél tart a siófoki Galerius fürdő felújítása – írta meg a helyi önkormányzat híroldala.
A Siófoki Hírek mostani tájékoztatása szerint a műszaki átadás január elején indult el, a medencék feltöltése folyamatban van, így a szükséges hatósági vizsgálatok is megkezdődhettek. Február közepéig lezárul a műszaki átadás, ezt követően a létesítmény berendezése és a nyitás előkészítése következik, majd a fürdő március végén ismét megnyithatja kapuit.
Állami támogatással újult meg a Galerius fürdő
Az elmúlt időszakban az épület új külső színt kapott, eltűnt a régi vöröses-sárga árnyalat, és felkerült az új Galerius-felirat is a homlokzatra.
Belül elkészült az új belső csúszda, és a kültéri játszópark több eleme is a helyére került.
A szaunavilág szinte teljesen megújult, a felújítás részeként elkészültek a szaunák is, és a konyha–étterem kialakítása szintén zajlik.
A teljes légtechnikai és vízgépészeti rendszer cserére szorult, gyakorlatilag az összes kulcsfontosságú berendezést újra kellett építeni, ez emésztette fel a rendelkezésre álló felújítási keret jelentős részét.
A vízjogi engedély kiadása folyamatban van, Kósz Ágota, a fürdőt üzemeltető Balaton-parti Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állhatnak a tervezett március végi nyitásra, a felújítást végző kivitelező és a Balaton-parti Kft. is tartja az ütemtervet.
Közben megjelentek az álláspályázatok, több százan jelentkeztek már a meghirdetett álláshelyekre.
A siófoki Galerius fürdő 2021-ben zárt be, miután komoly műszaki és gépészeti problémákat tártak fel az épületben.
A bezárás akkor sokakat ért váratlanul: a fürdő nemcsak a helyiek, hanem a Balaton déli partjára érkező turisták körében is népszerű volt.
A felújítás mintegy 1,8 milliárd forintos beruházás keretében valósul meg, amelyhez jelentős állami turisztikai támogatás is kapcsolódik.
Ebben a cikkünkben arról is beszámoltunk, hogy hamarosan újranyithat a főváros egyik legszebb történelmi fürdője, a hosszú évek óta zárva tartó Rác Fürdő.