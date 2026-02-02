Hírlevél
Hamarosan újranyit a Balaton egyik legfontosabb fürdője, márciustól látogathatják a vendégek

Jelentős állami turisztikai támogatással újul meg a 2021 óta műszaki és biztonsági okok miatt zárva tartó siófoki Galerius fürdő. A Balaton egyik legfontosabb fedett fürdőjének műszaki átadása február közepéig megtörténik, a nyitásra pedig március végén kerülhet sor.
fürdőGalerius fürdősiófok

Már a hatósági vízmintavételnél tart a siófoki Galerius fürdő felújítása – írta meg a helyi önkormányzat híroldala

Galerius fürdő, Siófok
Márciusban újranyit a Galerius fürdő Siófokon
Fotó: Siófoki Hírek/Facebook

A Siófoki Hírek mostani tájékoztatása szerint a műszaki átadás január elején indult el, a medencék feltöltése folyamatban van, így a szükséges hatósági vizsgálatok is megkezdődhettek. Február közepéig lezárul a műszaki átadás, ezt követően a létesítmény berendezése és a nyitás előkészítése következik, majd a fürdő március végén ismét megnyithatja kapuit.

Állami támogatással újult meg a Galerius fürdő

Az elmúlt időszakban az épület új külső színt kapott, eltűnt a régi vöröses-sárga árnyalat, és felkerült az új Galerius-felirat is a homlokzatra. 

Belül elkészült az új belső csúszda, és a kültéri játszópark több eleme is a helyére került. 

A szaunavilág szinte teljesen megújult, a felújítás részeként elkészültek a szaunák is, és a konyha–étterem kialakítása szintén zajlik. 

A teljes légtechnikai és vízgépészeti rendszer cserére szorult, gyakorlatilag az összes kulcsfontosságú berendezést újra kellett építeni, ez emésztette fel a rendelkezésre álló felújítási keret jelentős részét.

Galerius fürdő, Siófok
A felújítás 1,8 milliárd forintos beruházás keretében valósul meg
Fotó: Siófoki Hírek/Facebook

A vízjogi engedély kiadása folyamatban van, Kósz Ágota, a fürdőt üzemeltető Balaton-parti Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állhatnak a tervezett március végi nyitásra, a felújítást végző kivitelező és a Balaton-parti Kft. is tartja az ütemtervet. 

Közben megjelentek az álláspályázatok, több százan jelentkeztek már a meghirdetett álláshelyekre.

A siófoki Galerius fürdő 2021-ben zárt be, miután komoly műszaki és gépészeti problémákat tártak fel az épületben. 

A bezárás akkor sokakat ért váratlanul: a fürdő nemcsak a helyiek, hanem a Balaton déli partjára érkező turisták körében is népszerű volt.

A felújítás mintegy 1,8 milliárd forintos beruházás keretében valósul meg, amelyhez jelentős állami turisztikai támogatás is kapcsolódik.

Ebben a cikkünkben arról is beszámoltunk, hogy hamarosan újranyithat a főváros egyik legszebb történelmi fürdője, a hosszú évek óta zárva tartó Rác Fürdő.

 

