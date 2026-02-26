Teljes körű rekonstrukció: bemutatjuk a Gellért Gyógyfürdő felújításának terveit

A Gellért Gyógyfürdő és Uszodába belépve a budapesti belle époque világa fogad: mintha a boudoirok nehéz, parfümös illata csapná meg az orrot. Ez talán a legbudapestibb fürdő: nyugat és kelet keveredik benne, nemcsak megjelenésében, hanem a fürdőkultúrában is.
Ebbe a történetbe kapcsolódtak be a 3h építésziroda tervezői is, amikor a fürdő felújítását tervezték. A komplexum az 1918-as megnyitás óta lépésről lépésre bővült: a női és férfi termál közötti télikertből pezsgőfürdő lett, a nyitott ivócsarnokból fedett öltöző, végül megépült a hullámfürdő.
A felújítás legfőbb indoka a százéves technológia és az épületszerkezetek kora volt.
Először újulhat meg teljes egészében a Gellért Gyógyfürdő
Bár a ’70-es évek beavatkozásai többnyire jó színvonalúak voltak, és 2009-ben több restaurátori javítás is elkészült a férfi termálszárnyban, azonban az átfogó állagmegóvás elmaradt. Most először nyílt lehetőség az egész komplexum egységes, műemléki szempontból is hiteles megújítására – emeli ki az Építészfórum cikke.
A tervezés három fő pillérre épült:
- a funkcionális kapcsolatok helyreállítása,
- a belső terek kutatáson alapuló rekonstrukciója,
- valamint a strand használati, illetve esztétikai megújítása.
A funkcionális problémák feloldására elegáns megoldást dolgoztunk ki: az aula alatt öltöző átalakításával egy összefüggő öltözőrendszert hoznak létre, ami a nyári többletigényt is kielégíti egy szezonális résszel.
A földszinten a férfi és női termálszárnyakban meglévő galériás öltözőket a koedukált térhasználatnak megfelelő, belátásgátló módon alakították át.
A termálszárnyak előfürdőiben új megnyitást alakítottak ki, hogy a termál szárnyaktól közvetlenül is bejuthassunk a pezsgőfürdőbe, ezzel erősítve a háromhajós struktúra belső kapcsolatait. Az egykori ivócsarnok helyén az öltözők áthelyezésével ismét pihenőterek jönnek létre, amelyek egy új szaunavilág részeként működnek tovább.
A kiszolgáló funkciókat egy szárnyba központosították, így rövidülnek az útvonalak és különválnak a fürdő és szálló gazdasági útvonalai.
Történeti kutatásokon nyugvó rekonstrukció
A tervezés során kiemelt hangsúlyt fektettek a történeti kutatáson alapuló, egységes belső esztétikai elemrendszer megtalálására. Ezt jól példázza az épületbe történő megérkezés helyszíne, a fürdő talán legikonikusabb tere, az aula. Itt tehermentesítették a csarnokteret a kiszolgáló funkciók árkádsor alá helyezésével, illetve visszaállították az eredeti színeket, mintákat.
Az előfürdők esetében a Zsolnay kerámiás fürdőterek sorába illeszkedő tereket alakítottak ki, míg a szaunavilág és az ehhez kapcsolódó pihenőterek hangulatukkal az összkép egységességét erősítik. Célul tűzték ki a női termálszárny háború előtti állapotának rekonstrukcióját is, és a férfi szárny teljes helyreállítását.
A strand esetében a második építési periódus mára funkcionálisan és esztétikájában is összenőtt a Gellért Fürdő képével, ezért a tervezők a kialakítás megőrzése mellett döntöttek.
A strand esztétikáját kiegészítve az egykori mobil szauna helyett egy új, környezetbe illeszkedő panorámaszauna kerül a gyermekmedence mellé.
A nappali kórház megszűnt funkciói helyett más budapesti fürdőkben már bizonyított private spa kialakítását tűzte ki célul az üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Az átalakítás – méretéből adódóan és az üzemeltetési szempontokat is figyelembevéve – két ütemben valósul meg: az első ütemben megújulnak a fürdő belső terei, ezt követően pedig elkészül a private spa és a strand területe is.