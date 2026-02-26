Teljes körű rekonstrukció: bemutatjuk a Gellért Gyógyfürdő felújításának terveit

A Gellért Gyógyfürdő és Uszodába belépve a budapesti belle époque világa fogad: mintha a boudoirok nehéz, parfümös illata csapná meg az orrot. Ez talán a legbudapestibb fürdő: nyugat és kelet keveredik benne, nemcsak megjelenésében, hanem a fürdőkultúrában is.

A Gellért Gyógyfürdő és Uszoda a legbudapestibb fürdő

Fotó: Középület/3h építésziroda

Ebbe a történetbe kapcsolódtak be a 3h építésziroda tervezői is, amikor a fürdő felújítását tervezték. A komplexum az 1918-as megnyitás óta lépésről lépésre bővült: a női és férfi termál közötti télikertből pezsgőfürdő lett, a nyitott ivócsarnokból fedett öltöző, végül megépült a hullámfürdő.

A felújítás legfőbb indoka a százéves technológia és az épületszerkezetek kora volt.

Először újulhat meg teljes egészében a Gellért Gyógyfürdő

Bár a ’70-es évek beavatkozásai többnyire jó színvonalúak voltak, és 2009-ben több restaurátori javítás is elkészült a férfi termálszárnyban, azonban az átfogó állagmegóvás elmaradt. Most először nyílt lehetőség az egész komplexum egységes, műemléki szempontból is hiteles megújítására – emeli ki az Építészfórum cikke.

A tervezés három fő pillérre épült:

a funkcionális kapcsolatok helyreállítása,

a belső terek kutatáson alapuló rekonstrukciója,

valamint a strand használati, illetve esztétikai megújítása.

A funkcionális problémák feloldására elegáns megoldást dolgoztunk ki: az aula alatt öltöző átalakításával egy összefüggő öltözőrendszert hoznak létre, ami a nyári többletigényt is kielégíti egy szezonális résszel.

A földszinten a férfi és női termálszárnyakban meglévő galériás öltözőket a koedukált térhasználatnak megfelelő, belátásgátló módon alakították át.

A termálszárnyak előfürdőiben új megnyitást alakítottak ki, hogy a termál szárnyaktól közvetlenül is bejuthassunk a pezsgőfürdőbe, ezzel erősítve a háromhajós struktúra belső kapcsolatait. Az egykori ivócsarnok helyén az öltözők áthelyezésével ismét pihenőterek jönnek létre, amelyek egy új szaunavilág részeként működnek tovább.

Fotó: Középület/3h építésziroda

A kiszolgáló funkciókat egy szárnyba központosították, így rövidülnek az útvonalak és különválnak a fürdő és szálló gazdasági útvonalai.