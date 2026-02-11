Hírlevél
gépjárműadó

Tisztázta a NAV a gépjárműadó-mentesség részleteit – így lehet azzal élni!

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egyes szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei gépjárműadót, elég, ha mentességüket időben jelzik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) egyszerűen online nyilatkozva. Érdemes mielőbb lépni, még a gépjárműadó-határozatok előtt - ajánlja az érintett szervezeteknek az adóhatóság.
gépjárműadószervezetNAVmentességtulajdonos

Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre. Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben. Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben – írja a NAV, amely az egyes szervezetekre érvényes mentesség mellett azt is összegezte, hogyan lehet azt érvényesíteni.

autó, gépjárműadó, NAV
Emlékeztet a NAV: bizonyos feltételek fennállása esetén mentesség érvényesíthető a gépjárműadó alól (illusztráció)
Fotó: MTI/Róka László  

Gépjárműadó-mentesség: a jogosultakat már értesítette a NAV

A jogosultakat már tavaly decemberben értesítette a NAV: a tájékoztató levélben felhívta a figyelmet a mentességre, és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni.

A fenti feltételrendszerbe tartozók mellett szintén mentes a gépjárműadó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75 százaléka helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott. Szintén mentesek a gépjárműadó alól bizonyos mezőgazdasági járművek idéntől, ennek részleteit Nagy István agrárminiszter ismertette korábban cikkünket erről itt találja.

Az adómentesség, ha jár az adott évben, akkor be kell jelenteni a NAV-hoz a GJADO jelű űrlapon, amely a legkényelmesebben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) érhető el. A kitöltéshez és beküldéshez Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítás szükséges

jelzi az NAV.

Az az érintett szervezet, amelyik nem jelenti be időben a mentességet, annak a gépjárműadót április 15-ig meg kell fizetnie. 

Bár a bejelentés később is pótolható, érdemes minél előbb nyilatkozni, mert ezzel elkerülhető az utólagos ügyintézés.

 

