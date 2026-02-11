Tisztázta a NAV a gépjárműadó-mentesség részleteit – így lehet azzal élni!

Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre. Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben. Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben – írja a NAV, amely az egyes szervezetekre érvényes mentesség mellett azt is összegezte, hogyan lehet azt érvényesíteni.

Emlékeztet a NAV: bizonyos feltételek fennállása esetén mentesség érvényesíthető a gépjárműadó alól (illusztráció)

Fotó: MTI/Róka László /

Gépjárműadó-mentesség: a jogosultakat már értesítette a NAV

A jogosultakat már tavaly decemberben értesítette a NAV: a tájékoztató levélben felhívta a figyelmet a mentességre, és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni.

A fenti feltételrendszerbe tartozók mellett szintén mentes a gépjárműadó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75 százaléka helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott. Szintén mentesek a gépjárműadó alól bizonyos mezőgazdasági járművek idéntől, ennek részleteit Nagy István agrárminiszter ismertette korábban – cikkünket erről itt találja.

Az adómentesség, ha jár az adott évben, akkor be kell jelenteni a NAV-hoz a GJADO jelű űrlapon, amely a legkényelmesebben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) érhető el. A kitöltéshez és beküldéshez Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítás szükséges

– jelzi az NAV.

Az az érintett szervezet, amelyik nem jelenti be időben a mentességet, annak a gépjárműadót április 15-ig meg kell fizetnie.

Bár a bejelentés később is pótolható, érdemes minél előbb nyilatkozni, mert ezzel elkerülhető az utólagos ügyintézés.