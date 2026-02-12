Botrány készül! Indokolatlanul drágán árulják a vény nélkül kapható gyógyszereket itthon

Hírlevél
Egyes piaci szereplők versenykorlátozó magatartása, illetve erőfölénnyel való visszaélése hozzájárulhat a vény nélkül kapható gyógyszerek magas árához – ezt gyanítja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A GVH ezért egyszerre két versenyfelügyeleti eljárást is indított, melyekben érintett gyógyszer-nagykereskedő cég, patikahálózat-üzemeltető, illetve több gyógyszergyártó vállalkozás is.
A versenykorlátozó magatartás vizsgálata a patikai polckép kialakítására irányul, népszerű, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókra fókuszálva. Az erőfölénnyel való visszaélés gyanúja pedig több mint 100 magyarországi települést érint. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a nemzeti versenyhatóság beavatkozásairól szólva leszögezte: „A GVH vizsgálatainak célja a magyar emberek megvédése az árdrágulástól, és annak az ellenőrzése, hogy a polckép- és termékelhelyezési előírások korlátozzák-e a versenyt.” 

Vény nélkül kapható gyógyszerek piacát vizsgálja a GVH

A GVH elnöke úgy fogalmazott „Felmerült, hogy a gyógyszer-nagykereskedők olyan patikai együttműködési rendszert alakítottak ki, amellyel korlátozhatták a versenyt a gyógyszerbeszerzési piacon.” Ez a vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a GVH ugyanakkor új versenyfelügyeleti eljárásokat is indított, ezúttal a vény nélkül kapható gyógyszerek piacán.

A GVH a Phoenix Pharma Zrt. gyógyszer-nagykereskedő vállalkozás és a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó BENU Magyarország Zrt. érdekkörébe tartozó gyógyszertárak által kialakított, úgynevezett patikai polckép meghatározását, illetve a polcképek betartását ösztönző magatartását vizsgálja, a vény nélkül kapható, úgynevezett szisztémás fájdalomcsillapítók piacán. A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a Phoenix Pharma Zrt. és a BENU Magyarország Zrt., illetve három gyógyszergyártó/-forgalmazó – a SANOFI-AVENTIS Zrt., Opella Healthcare Commercial Kft. és a Haleon Hungary Kft. – versenykorlátozó piaci magatartást folytathatnak azáltal, hogy kiszorítanak más gyógyszergyártók/-forgalmazók által kínált – esetlegesen kedvezőbb árú, azonos hatóanyagú – vény nélkül kapható, szisztémás fájdalomcsillapító gyógyszereket a gyógyszertári kiskereskedelmi értékesítésből. 

A gyógyszertári polckép előírások csökkenthetik a piaci versenyt, ami magasabb árakhoz vezethet. A versenyhatósági vizsgálat ezen kizáró hatások vizsgálatára irányul.

A GVH a fentieken túl egy másik eljárásban azt is valószínűsíti, hogy számos olyan településen, ahol a Phoenix Pharma Zrt.-hez, illetve a BENU Magyarország Zrt.-hez köthető patika vagy patikák egyedüliként vannak jelen, vélhetően gazdasági erőfölénnyel rendelkeznek. A GVH birtokában lévő információk szerint ez országszerte több mint 100 települést érinthet. Mivel a rendelkezésre álló információk szerint a Phoenix Pharma Zrt. és a BENU Magyarország Zrt. a hozzájuk köthető patikák működésének számos vonatkozását jelentős mértékben meghatározzák (pl. beszerzés, akciók, arculat), más gyógyszer-nagykereskedő vállalkozások kiszorulhatnak e lokális piacokról. 

Az érintett cégek erőfölénnyel való visszaélése ugyancsak magasabb árakat okozhat a fogyasztók számára.

A versenyfelügyeleti eljárások megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértéseket elkövették. Az eljárások a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértések bizonyítására irányulnak. Az eljárások lefolytatására biztosított időtartam hat hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.

A KSH adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek Magyarországon

Bizonyos népszerű készítmények – például egyes megfázás elleni szerek, orrspray-k és fájdalomcsillapítók – esetében a drágulás mértéke a 40-50%-ot is elérte. A jelentős áremelkedés ellensúlyozására 2025 júliusától a kormány és a szakmai szereplők egyeztetései eredményeként önkéntes ár- és árréskorlátozást vezettek be 34 nagy forgalmú vény nélküli készítményre. A GVH üdvözölte az önkéntes árkorlátozást. Rigó Csaba Balázs akkor úgy fogalmazott: „A fogyasztóknak, a betegeknek jó, ha a gyógyszerpiac szereplői önmérsékletet tanúsítanak és lefelé versenyeznek az árakkal.”

 

