Gyémántról nyergelne át kritikus ásványokra egy különös ország – hát mi történik itt?

Azokra az országokra, amelyek gazdasága a gyémánttermelésre épül, egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy szélesítsék bányászati portfóliójukat, miután az elmúlt évek egyik legsúlyosabb piaci visszaesése rávilágított az egyoldalú gyémántpiaci függőség kockázataira. A gyémántpiaci visszaesés diverzifikációra kényszeríti Botswanát is, ahol a világ egyik legfontosabb gyémántbányája található, ám a piaci kereslet csökkenése miatt már az ország gazdasága is megsínyli a gyémántexporttól való függőséget.

Botswanai kitermelési helyszínekről származó nyersgyémántok (illusztráció)

Fotó: Bloomberg / Bloomberg

A gyémánt mellé jöhetnek az egyéb nyersanyagok

A gyémántpiaci kitettség kockázataira valóban Botswana a szemünk előtt lévő példa: miként az Origón megírtuk, az eladások annyira visszaestek, hogy az már az ország GDP-jén is jól mérhető lyukat ütött. Az Afrika egyik legstabilabb országának számító államban sürgős megoldást kell találni az ebből fakadó következményekre.

A Mining.com cikke alapján úgy tűnik, hogy ezzel a kormány nem fog, és alighanem nem is tudna sokáig várni. A dél-afrikai Indaba bányászati konferencián (dél-afrikai zulu és khosza népek képviselőinek üzleti rendezvénye) Bogolo Joy Kenewendo bányászati miniszter elmondta: az ország területének mindössze mintegy 30 százalékát vizsgálták át eddig bányászati célból, ám ez az elmúlt évtizedek szinte kizárólagos gyémántközpontú stratégiáját tükrözi. Botswana területének körülbelül 70 százaléka továbbra is feltáratlan ásványkincs-potenciál szempontjából.

Korábban inkább gyémánt után kutattunk, mint más, nagy értékű ásványok után, ezen most változtatni fogunk

– idézte a minisztert a Reuters.

Bár a gyémánt továbbra is a bányászati szektor gerincét adja, a kormány eltökélt a nyersanyagkör bővítése mellett. Az újonnan létrehozott állami kutatóvállalat célja a geológiai adatbázis fejlesztése és a feltárási aktivitás növelése, hogy ezáltal mérsékelje a befektetők kockázatait annak reményében, hogy azok hamarabb hozzák meg kedvező befektetési döntéseiket.

„A befektetők részéről tapasztalható némi bizonytalanság a feltárási projektek iránt. Komoly összegeket lehet elveszíteni, ha a kutatás nem vezet eredményre. Biztosítani szeretnénk, hogy megfelelő adatok álljanak rendelkezésre, és pontosan tudjuk, mi hol található” – fogalmazott Kenewendo.