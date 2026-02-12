Gyémántról nyergelne át kritikus ásványokra egy különös ország – hát mi történik itt?

Hírlevél
Botswana a világ legnagyobb gyémánttermelő országa, ez azonban mégsem elég a folyamatos prosperitáshoz. A gyémántpiac hektikussága miatt ugyanis a jövőben réz és más kritikus fontosságú ásványkincsek kutatását kívánja felgyorsítani, hogy csökkentse kitettségét a gyémántkereskedelem elhúzódó gyengélkedésének.
gyémántrézbányászatBotswana

Azokra az országokra, amelyek gazdasága a gyémánttermelésre épül, egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy szélesítsék bányászati portfóliójukat, miután az elmúlt évek egyik legsúlyosabb piaci visszaesése rávilágított az egyoldalú gyémántpiaci függőség kockázataira. A gyémántpiaci visszaesés diverzifikációra kényszeríti Botswanát is, ahol a világ egyik legfontosabb gyémántbányája található, ám a piaci kereslet csökkenése miatt már az ország gazdasága is megsínyli a gyémántexporttól való függőséget.

gyémánt, Botswana
Botswanai kitermelési helyszínekről származó nyersgyémántok (illusztráció)
Fotó: Bloomberg / Bloomberg

A gyémánt mellé jöhetnek az egyéb nyersanyagok

A gyémántpiaci kitettség kockázataira valóban Botswana a szemünk előtt lévő példa: miként az Origón megírtuk, az eladások annyira visszaestek, hogy az már az ország GDP-jén is jól mérhető lyukat ütött. Az Afrika egyik legstabilabb országának számító államban sürgős megoldást kell találni az ebből fakadó következményekre.

A Mining.com cikke alapján úgy tűnik, hogy ezzel a kormány nem fog, és alighanem nem is tudna sokáig várni. A dél-afrikai Indaba bányászati konferencián (dél-afrikai zulu és khosza népek képviselőinek üzleti rendezvénye) Bogolo Joy Kenewendo bányászati miniszter elmondta: az ország területének mindössze mintegy 30 százalékát vizsgálták át eddig bányászati célból, ám ez az elmúlt évtizedek szinte kizárólagos gyémántközpontú stratégiáját tükrözi. Botswana területének körülbelül 70 százaléka továbbra is feltáratlan ásványkincs-potenciál szempontjából.

Korábban inkább gyémánt után kutattunk, mint más, nagy értékű ásványok után, ezen most változtatni fogunk

– idézte a minisztert a Reuters.

Bár a gyémánt továbbra is a bányászati szektor gerincét adja, a kormány eltökélt a nyersanyagkör bővítése mellett. Az újonnan létrehozott állami kutatóvállalat célja a geológiai adatbázis fejlesztése és a feltárási aktivitás növelése, hogy ezáltal mérsékelje a befektetők kockázatait annak reményében, hogy azok hamarabb hozzák meg kedvező befektetési döntéseiket.

„A befektetők részéről tapasztalható némi bizonytalanság a feltárási projektek iránt. Komoly összegeket lehet elveszíteni, ha a kutatás nem vezet eredményre. Biztosítani szeretnénk, hogy megfelelő adatok álljanak rendelkezésre, és pontosan tudjuk, mi hol található” – fogalmazott Kenewendo.

Az állami bevételek a gyémántpiactól függnek

A stratégiai fordulat a gyémántpiac jelenlegi mélyrepülésének következménye. Az árak csökkennek, miközben a legfontosabb fogyasztói piacokon enyhe a kereslet, a készletek magas szinten állnak, és a mesterségesen előállított gyémántok – különösen az Egyesült Államokban – egyre nagyobb piaci részesedést szereznek, mivel az alacsonyabb árak vonzóbbak a fiatalabb vásárlók számára.

Botswanában a gyémántok hagyományosan az állami bevételek mintegy egyharmadát, valamint a devizabevételek körülbelül 75 százalékát adják, így a költségvetés és a gazdasági növekedés jelentős mértékben kitett a piaci ingadozásoknak.

Hasonló kihívásokkal néznek szembe más, gyémántfüggő gazdaságok is:

  • Namíbia az alapfémek és az energetikai átmenethez szükséges ásványok feltárását ösztönzi.
  • Lesotho a gyémántbevételek ingadozása miatt egy szélesebb bányászati és feldolgozóipari bázis kiépítésének szükségességét hangsúlyozza. 
  • Dél-Afrika – amely egykor a globális gyémántipar központja volt – egyre inkább a kritikus ásványokra, például a mangánra, a platinacsoportba tartozó fémekre és a ritkaföldfémekre összpontosít, hogy bekapcsolódva az elektromos járművek és a megújuló energiaipar ellátási láncaiba.

Botswanában a diverzifikációs törekvéseket a nyersanyagok körüli geopolitikai átrendeződés is erősíti. 

A réz és a kobalt iránti kereslet fokozódott, miközben az Egyesült Államok és Kína versenyt fut a tisztaenergia- és high-tech iparágak ellátási láncainak biztosításáért. 

A rézzel aligha tennének rossz lóra Botswanában, aminek kapcsán úgy tűnik, teljes elemzői egyetértés van arról, hogy a következő évek-évtizedek legfontosabb ipari féme lesz, a kereslet miatt pedig komoly, áremelkedést előidéző hiány is kialakulhat a piacán.

Kenewendo miniszter közlésének volt egy további érdekes mozzanata: szerinte Washington érdeklődését fejezte ki a Botswanával való együttműködés iránt feltárási és bányászati projektekben, a tárgyalások azonban egyelőre korai szakaszban járnak. 

Nem lenne ugyanakkor meglepő, ha amerikai partnerek is bekapcsolódnának az afrikai ország bányászati szektorába, hiszen Washington szintén erősen törekszik a nyeranyagellátás diverzifikációjára.

Ennek része lehet az, hogy Kongóban is megindulni látszik az amerikai jelenlét. Ennek részleteit ebben a cikkben találja az Origón.

 

