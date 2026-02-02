Díjcsökkentést jelentett be a népszerű boltlánc, ennek örülhetnek a magyar vásárlók

Hírlevél
Új díjazást vezet be a magyarországi H&M házhosszállítási, valamint termékvisszaküldési szolgáltatásaira. A H&M tájékoztatása szerint a változások február 18-án lépnek életbe. A házhozszállítás díjai mérséklődnek, ugyanakkor a visszaküldésnél érdemes megfontoltnak lenni a rendelőknek.
díjvisszaküldési díjH&Mváltozás

Új szállítási és visszaküldési díjakat vezet be a H&M Magyarország derül ki a vállalati hírlevélből. A cég mindenkinek kedves a házhozszállítási díjak mérséklésével, ugyanakkor a visszaküldési díjak kapcsán vannak még kérdőjelek.

Csökkenti házhozszállítási djíait a H&M Magyarország (illusztráció)
Csökkenti házhozszállítási díjait a H&M Magyarország (illusztráció)
Fotó: AFP China Xtra/Str

Közzétette a H&M az új szállítási díjait

A vállalat tájékoztatása szerint 2026. február 18-tól változások lépnek életbe a házhozszállítás terén. A házhozszállítás minimális összeghatára megszűnik, és a házhozszállítás díja minden ügyfél számára csökken. Az új díjak minden megrendelésre vonatkoznak. Az új díjak február 18-tól:

  • Házhozszállítás: 890 Ft
  • Csomagpont/Csomagautomata: 495 Ft

A termékek visszaküldési díjai pedig a következők szerint alakulnak a jelzett naptól:

  • Otthoni átadás: 890 Ft
  • Csomagpont/Csomagautomata: 490 Ft

Ez utóbbiak kapcsán viszont egyelőre nem egyértelmű, hogy minden vásárlóra vonatkoznak-e, vagy csak azokra, akik tagsági nélkül vásárolnak terméket a ruházati üzletláncnál. A klubtagsággal rendelkező vásárlók ugyanis eddig ingyenesen használhatták a visszaküldési szolgáltatást.

Tavaly októberben is változást tapasztalhattak a magyar vásárlók a cég egyik népszerű szolgáltatásánál: miként megírtuk, a boltlánc akkor közölte, hogy ideiglenesen nem veszi át a vásárlók által az üzletekbe bevitt, használt, de még jó állapotban lévő ruházati cikkeket, amelyek leadását ráadásul vásárlási utalvánnyal honorálta a vállalat.

A H&M 2005-ben lépett be a magyar kiskereskedelmi piacra, jelenleg közel félszáz boltot üzemeltetnek országosan.

A márka a közelmúltban több piacán boltbezárásokat hajtott végre, hogy az egyre erősebb versenyben lépést tudjon tartani versenytársaival és kínai hátterű kihívóival.

A svéd alapítású ruházati kiskereskedelmi márka történetét ebben a cikkben mutatta be az Origo.

 

