Energiaválságot okozott a háború, de maradt a rezsicsökkentés és felgyorsult a diverzifikáció

Szinte napra pontosan négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. A magyar kormány ezzel együtt és ennek ellenére ragaszkodott a rezsicsökkentés megőrzéséhez és a nyersanyag-beszerzés diverzifikációjához, ugyanis a kínálat mesterséges, politikai alapú szűkítése már önmagában áremelkedést idéz elő. A 2002-ben létrehozott rezsivédelmi alap feladata, hogy kompenzálja a kereskedőket a hatósági áron elszenvedett veszteségeik miatt.
A rezsivédelmi kiadások fedezése érdekében 2022-ben a kormány extraprofitadót vetett ki az energiaválság miatt extraprofitot realizáló szegmensekre – emlékeztetett az orosz-ukrán háború négy éve kapcsán a rezsicsökkentés megőrzése kapcsán Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője. Ebbe a körbe tartozott az energiaipar, a légitársaságok, a távközlés, a gyógyszergyártók, a pénzügyi szervezetek, a kiskereskedelmi láncok és a biztosítók is. Ezen belül kiemelhetőek a bankok (pl. OTP, MBH, Erste), amelyeknek az extraprofitadó mellett a tranzakciós illeték módosítása és a devizakonverziókra való kiterjesztése is többletkiadást generált, a MOL, az MVM, a biztosítók (pl. Uniqa), a légitársaságok (pl. Ryanair) vagy épp a nagy gyógyszergyártók (pl. Richter) és kiskereskedelmi láncok (pl. Spar, Aldi, Lidl, Tesco), illetve a távközlési cégek (Telekom, Vodafone, Yettel).
Molnár Dániel kiemelte, az extraprofitadók köre az évek során sokat változott, a kormányzat más szempontokat, például a távközlési cégek esetében a beruházásösztönzést, is figyelembe vett a szabályozás kialakításában. (A MOL az üzemanyag-árbevételeiből a rezsialapba is bőven juttat vissza pénzt.)
Molnár Dániel emlékeztetett, 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörése nyomán az európai energiapiacon lényegében pánik tört ki, bizonytalanná vált az ellátás. Ez megemelte a tőzsdei gázárakat, ami a gáz alapú termelés miatt kihatással volt az áramárakra is. Ebben a bizonytalan nemzetközi környezetben a 2012 óta érvényben lévő korábbi rezsicsökkentés már nem volt finanszírozható költségvetési oldalról. A helyzet kezelésére vezették be a már említett új rendszert, amelyben úgy a gázra, mint a villamos energiára két tarifa van érvényben: az átlagfogyasztásig a korábban is fennálló árszint, míg az afölötti részre egy érdemben magasabb, kormányzati nevén lakossági piaci árszint.
Ismert, az átlagfogyasztást az akkori fogyasztási szokások alapján határozták meg éves szinten, a gáz esetében 1729 m³-ben, a villamosenergia esetében 2523 kWh/év-ben. Molnár Dániel kiemelte, az „átlagfogyasztást” már ekkor is kedvezően állapították meg, például a 0 fogyasztású háztartásokat nem számították bele az átlagba, amely így a valódi átlagnál magasabb értéket eredményezett. Emiatt alakult ki, hogy
a fogyasztók döntő hányada, 70-80 százaléka már a bevezetéskor is az átlagfogyasztás határai alatt maradhatott.
A bevezetés után a lakosság gyorsan alkalmazkodott az új szabályozáshoz, egyrészt csökkentette a fogyasztását, tudatosabban fűtött, illetve sokan energiahatékonysági beruházásokat is végrehajtottak, amely jelentős mérséklődést eredményezett: a MEKH adatai szerint 2021 és 2024 között csak a lakosság gázfelhasználása közel 26 százalékkal mérséklődött. Az alkalmazkodás nyomán a megoszlás jelenleg úgy néz ki, hogy a földgáz esetében a fogyasztók 90 százaléka, a villamosenergia esetében pedig 75 százaléka éves szinten a rezsihatár alatt fogyaszt.
Nem a háború indította el a diverzifikációt
A magyar gazdaság alapvetően az orosz energiahordozókra épült rá – hasonlóan a régió többi vagy gazdaságához vagy éppen néhány nyugatabbi országhoz. Összevetésül, a horvátok az elmúlt hetekben elárulták, a más forrásból érkező kőolaj ennél aktuálisan 30 százalékkal drágább.
Molnár Dániel ugyanakkor felhívta a figyelmet, hazánk esetében a diverzifikációs, ellátásbiztonsági törekvéseket viszont nem a háború indította el, már azt megelőzően is érdemi lépések történtek ezen a téren. Gáz esetében a szomszédos országokkal való összeköttetés kiépítését: míg 2010-ben még csak Ukrajna irányába állt fenn a vezetékes kapcsolat, addig mára Szlovénia kivételével minden szomszédos országból tud már Magyarország gázt fogadni, és a szlovén kapcsolat kiépítése is tervbe van véve. A másik kiemelendő lépés a stratégiai gáztárolók állami tulajdonba vétele volt, a hazai tárolókapacitás az éves fogyasztás jelentős, 60-70 százalékát képes fedezni, így belföldi irányításuknak stratégia jelentősége van bizonytalan nemzetközi környezetben.
Néhány példa a már említett diverzifikációra:
- a francia ENGIE energiacéggel 2028-2038 közötti időszakra vonatkozó LNG-szerződés, évi 400 millió köbméter
- a brit-holland Shell energiaipari konszernnel 2026-2036 közötti időszakra szóló gázvásárlási szerződés, évi 200 millió köbméter
- az amerikai Chevron energiavállalattal 2027-2032 közötti időszakra LNG-beszerzési megállapodás, évi 400 millió köbméter
Ezek mellett pedig felmerült gáz vásárlása Katarból, Türkmenisztánból, illetőleg a romániai Neptun Deep gázmezőről, ahol 2027 körül indulhat meg a kitermelés. A vezető elemző szavaiból kitűnik, bár a háború felgyorsította a diverzifikációs törekvéseket, természetesen a földrajzi adottságokat nem írta felül. Közvetlen tengeri kapcsolat híján a Barátság kőolajvezetékre és az Adria kőolajvezetékre egyaránt szükség van, láthatóan nem célszerű egyik függőséget egy másikra cserélni.
Ahogyan Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a legutóbb Washingtonban fogalmazott, Magyarország nyitott a diverzifikációra, de nem fogja lecserélni a meglévő olcsó és megbízható energiaforrásokat drágábbakra és kevésbé megbízhatókra, ez ugyanis a rezsicsökkentés feladásával járna.