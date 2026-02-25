Energiaválságot okozott a háború, de maradt a rezsicsökkentés és felgyorsult a diverzifikáció

Szinte napra pontosan négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. A magyar kormány ezzel együtt és ennek ellenére ragaszkodott a rezsicsökkentés megőrzéséhez és a nyersanyag-beszerzés diverzifikációjához, ugyanis a kínálat mesterséges, politikai alapú szűkítése már önmagában áremelkedést idéz elő. A 2002-ben létrehozott rezsivédelmi alap feladata, hogy kompenzálja a kereskedőket a hatósági áron elszenvedett veszteségeik miatt.

A háború miatt hozzá kellett nyúlni a rezsicsökkentéshez, viszont a fogyasztók háromnegyede nem lépte át az átlagfogyasztási értékhatárokat

Fotó: Havran Zoltán

A rezsivédelmi kiadások fedezése érdekében 2022-ben a kormány extraprofitadót vetett ki az energiaválság miatt extraprofitot realizáló szegmensekre – emlékeztetett az orosz-ukrán háború négy éve kapcsán a rezsicsökkentés megőrzése kapcsán Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője. Ebbe a körbe tartozott az energiaipar, a légitársaságok, a távközlés, a gyógyszergyártók, a pénzügyi szervezetek, a kiskereskedelmi láncok és a biztosítók is. Ezen belül kiemelhetőek a bankok (pl. OTP, MBH, Erste), amelyeknek az extraprofitadó mellett a tranzakciós illeték módosítása és a devizakonverziókra való kiterjesztése is többletkiadást generált, a MOL, az MVM, a biztosítók (pl. Uniqa), a légitársaságok (pl. Ryanair) vagy épp a nagy gyógyszergyártók (pl. Richter) és kiskereskedelmi láncok (pl. Spar, Aldi, Lidl, Tesco), illetve a távközlési cégek (Telekom, Vodafone, Yettel).

Molnár Dániel kiemelte, az extraprofitadók köre az évek során sokat változott, a kormányzat más szempontokat, például a távközlési cégek esetében a beruházásösztönzést, is figyelembe vett a szabályozás kialakításában. (A MOL az üzemanyag-árbevételeiből a rezsialapba is bőven juttat vissza pénzt.)

Molnár Dániel emlékeztetett, 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörése nyomán az európai energiapiacon lényegében pánik tört ki, bizonytalanná vált az ellátás. Ez megemelte a tőzsdei gázárakat, ami a gáz alapú termelés miatt kihatással volt az áramárakra is. Ebben a bizonytalan nemzetközi környezetben a 2012 óta érvényben lévő korábbi rezsicsökkentés már nem volt finanszírozható költségvetési oldalról. A helyzet kezelésére vezették be a már említett új rendszert, amelyben úgy a gázra, mint a villamos energiára két tarifa van érvényben: az átlagfogyasztásig a korábban is fennálló árszint, míg az afölötti részre egy érdemben magasabb, kormányzati nevén lakossági piaci árszint.