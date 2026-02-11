Hatalmas pénzhamisítási botrány robbant ki: csillagászati összegű hamis készpénzt foglaltak le a hatóságok

A DECOY III művelet, azaz az Europol által koordinált, Ausztria, Portugália és Spanyolország által vezetett akció során 18 ország bűnüldöző hatóságai becslések szerint 1,2 milliárd euró értékű hamis készpénz forgalomba kerülését akadályozták meg. A közös vám- és rendőrségi művelet a postai szolgáltatásokon keresztül hamis pénzt terjesztő bűnözői hálózatokat célozta meg – írja az Europol közleménye.

1,2 milliárd euró értékű hamis készpénzt foglaltak le a nemzetközi hatóságok

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A lefoglalt hamis készpénz többsége Kínához köthető

A lefoglalt hamis pénz több mint 90 százaléka Kínából származó szállítmányokhoz kapcsolódott, ami rávilágít az Európába érkező hamis készpénz egyik fő forrására. Csak a román hatóságok több mint 4,8 millió módosított mintájú euróbankjegyet foglaltak le, és felszámoltak egy raktárat, amelyben több mint 223.000, Kínából származó hamis bankjegy volt.

Ezenkívül három további akció során Portugáliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban több mint 220.000 hamis euró-, font- és amerikai dollárérmét tártak fel. Minden szállítmány eredetét Kínába vezették vissza.

Több millió hamisított tételt foglaltak le

A 2025 júniusa és novembere közötti hat hónapos operatív fázisban a hatóságok 379 hamis pénzt tartalmazó csomagot foglaltak le, és 70 esetben nyomozást indítottak a mögöttük álló bűnözői hálózatokkal szemben. A rendőrök összesen több mint 7 millió hamisított tételt foglaltak le, köztük:

4,8 millió euróbankjegyet és -érmét,

2,3 millió amerikai dollárt,

23 302 brit fontot,

4800 svájci frankot.

A lefoglalt hamis pénz teljes értékét 1,2 milliárd euróra becsülik.

Nemzetközi együttműködés

A műveletben Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szerbia, Spanyolország, Törökország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok hatóságai vettek részt.

Az Europol és az OLAF a hírszerzési információk cseréjének elősegítésével, a gyanús csomagok felderítésének segítésével és a jövőbeli intézkedések kockázati mutatóinak finomításával támogatta a műveletet.

Az Europol az Európai Bizottság koordinálásával az Európai Központi Bankkal is együttműködik a kínai hatóságokkal való együttműködés megerősítése érdekében, hogy a hamisított pénz forrásánál kezelhessék a problémát.