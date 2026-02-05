Hatalmas gondok vannak a magyarok egyik kedvenc pizzázójánál

A Yum! Brands már tavaly novemberben közölte, hogy átfogó stratégiai felülvizsgálatot indított a Pizza Hut jövőjéről, amelynek része lehet akár a márka teljes vagy részleges értékesítése is – számolt be róla a Világgazdaság. A vállalat legfrissebb gyorsjelentésében új részleteket nem árult el, mindössze annyit közölt, hogy a folyamat várhatóan még idén lezárul.

A Pizza Hut Amerikában, különösen a legnagyobb riválissal, a Domino’s Pizzával szemben veszít folyamatosan

A Pizza Hut évek óta nehéz helyzetben van az egyre kiélezettebb amerikai pizzapiacon, és sorra veszti el a vásárlóit a Domino's Pizza javára. Az elmúlt negyedévben az amerikai Pizza Hut éttermek azonos üzletekre jutó forgalma 3 százalékkal csökkent, ami újabb csalódást keltő eredménynek számít. A lánc próbált reagálni az infláció és az árérzékeny kereslet kihívásaira, többek között egy 5 dolláros (nagyjából 1800 forintos) pizza bevezetésével. Ez sem hozta azonban meg a várt áttörést.

Az Egyesült Királyságban sem jobb a helyzet. Noha, a Pizza Hut az 1970-es években még az egyik leggyorsabban növekvő lánc volt az Egyesült Királyságban, az erősödő versenyben mára elvesztette korábbi lendületét. Az Origo is beszámolt róla, miszerint a Pizza Hut 68 éttermet és 11 házhozszállító egységet zár be az Egyesült Királyságban, ami 1210 munkahely megszűnését jelenti. A Pizza Hut brit üzletágát működtető DC London Pie Limited pedig csődvédelmet kért.

A magyarok változatlanul szeretik a Pizza Hut pizzáit

Az amerikai és brit kudarcokkal szemben Magyarországon töretlenül népszerű a Pizza Hut, amely az elmúlt években több megyeszékhelyen is új egységekkel jelent meg: Egerben, Nyíregyházán, Veszprémben, Sopronban, Székesfehérváron és Szolnokon adtak át az új éttermeket, hamarosan pedig Szombathelyen is nyitnak.