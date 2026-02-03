A tavalyi az évszázad legerősebb éve volt Magyarországnak az olaj-kitermelésben

A hazai lelőhelyeken kitermelt kőolaj mennyisége tavaly is növekedett, a 2021-es szinthez képest összesen már több mint negyedmillió tonnával. A látványos teljesítménybővülést jól jelzi, hogy 2025-ben hat hónapban is meghaladta a százezer tonnát a kitermelés, amire a megelőző esztendőben egyszer sem volt példa.
A kormány a hazai fogyasztók biztonságos ellátását a lehető legnagyobb arányban igyekszik belföldön elérhető energiahordozókkal megoldani
A belföldi mezők tavaly kis híján 2 milliárd köbméter földgázt adtak, ez az éves országos felhasználásnak több mint ötöde. A fosszilis energiahordozók hazai kitermelésének szinten tartása, fokozása érdekében az Energiaügyi Minisztérium 2024-ben öt év szünet után írt ki újra bányászati koncessziós pályázatokat. A sikeresen jelentkezők végül hat területre nyertek el húsz évre szóló jogosultságokat szénhidrogének kutatására és kitermelésére.
A tárca a kedvező tapasztalatok birtokában hamarosan újabb koncessziókat hirdet meg
– áll az Energiaügyi Minisztérium közleményében.
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese kiemelte: „Az importkitettségek csökkentése érdekében az energiaigények minél nagyobb hányadát az országhatárokon belül elérhető forrásokból érdemes kiszolgálnunk. Az ásványkincsekkel való felelős gazdálkodáson túl a megújuló energiahordozók fokozott hasznosításában is jól haladunk. Az óriási napenergia kapacitások jóvoltából 2025-ben 20 százalékra csökkent a behozatal részesedése az áramforgalomban. A Jedlik Ányos Energetikai Programban egyebek mellett a nem időjárásfüggő biogázban és földhőben rejlő lehetőségek hatékony kiaknázását is minden eddiginél több támogatással ösztönözzük. A 2030-as éveket akkor nyerhetjük meg az energetikában, ha a tárolási képességeinket is felzárkóztatjuk az európai élvonalba. Az Otthoni Energiatároló Programban és a vállalatokat támogató Jedlik-pályázaton összesen 150 milliárd forinttal segítjük mintegy 800 megawattnyi új tároló telepítését, ezzel a jelenlegi kapacitás az ötszörösére nő.”
Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke hozzátette: „A hazai szénhidrogén-kitermelés bővülése igazolja az elmúlt évek szisztematikus, a hazai bányászatot segíteni akaró jogalkotás sikerességét. A 2025. évi kitermelési adatok önmagukban is impozánsak, emellett fontos kiemelni, hogy egyben egy öt éven át tartó folyamatos növekedés csúcspontját is jelzik. Bízunk benne, hogy az újabb szénhidrogén koncessziókkal az emelkedő tendencia töretlen marad.”