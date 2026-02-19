Megszólalt Hernádi Zsolt a Barátság vezetékről: Orosz források nélkül nincs energiafüggetlenség

Magyarország energiaellátása tartósan importfüggő, ezért az „energetikai szuverenitás” nem az orosz források teljes kizárását, hanem a diverzifikációt jelenti – amelybe az orosz olaj is beletartozik – mutatott rá Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, akivel a Telex készített interjút. Hernádi szerint a teljes leválás elsősorban gazdasági károkat okozna: drágább beszerzést, romló devizaegyensúlyt, költségvetési bevételkiesést és magasabb üzemanyagárakat.

Hernádi Zsolt szerint nincs energiafüggetlenség orosz források nélkül.

Fotó: Mandiner

Hernádi Zsolt: Az orosz egyszerűen olcsóbb

A MOL vezetője hangsúlyozta, hogy a régió finomítói – így a magyar és a pozsonyi is – technológiailag az orosz típusú kőolaj feldolgozására lettek optimalizálva, ezért más források használata költségesebb és kevésbé hatékony termékszerkezetet eredményez.

Az orosz nyersanyag ráadásul jellemzően olcsóbb: korábban akár 30 százalékkal, jelenleg becslések szerint 15–17 százalékkal kedvezőbb a világpiaci alternatíváknál.

Az üzemanyagok végső árában természetesen ennél nagyobb különbség mutatkozna, hiszen át kellene állítani a finomítókat és a beszerzési útvonalak is drágábbak lennének a vezetékesnél.

Kiemelt téma volt a Barátság kőolajvezeték jelentősége. Hernádi szerint a vezeték kiesése nemcsak ellátásbiztonsági, hanem infrastrukturális kockázat is: ha tartósan nem használják, az újraindítása is nehezebbé válhat. Mint mondta, a magyar ellátás két fő útvonalra támaszkodik – a Barátságra és a tengeri beszállítást biztosító Adria-vezetékre –, de utóbbi kapacitása és megbízhatósága vitatott, ezért folyamatos tesztekkel vizsgálják a tényleges szállítási lehetőségeket.

A tengeri import ráadásul drágább és logisztikailag kiszámíthatatlanabb: időjárás, kikötői torlódások és szállítási költségek növelik a kockázatot. Hernádi szerint ezért stratégiai érdek a több útvonal fenntartása, nem pedig a működő vezetékek lecserélése. Úgy fogalmazott: két vezeték nagyobb mozgásteret ad válsághelyzetben, míg az egyoldalú függés – például csak az Adriától – sértené az ellátásbiztonságot.

Egy esetleges leválás a rezsicsökkentést is érintené

Gazdasági szempontból az orosz olaj nemcsak az ellátást érinti: az olcsóbb beszerzésből származó többlet egy része költségvetési forrásként, például rezsivédelmi kiadások finanszírozásában jelenik meg. Hernádi példaként említette, hogy azok az országok, amelyek gyorsan leváltak az orosz importról, jelentős iparági veszteségekkel szembesültek. A cseh olajcég például veszteségessé vált, ráadásul úgy, hogy jelentősen drágábban dolgozik és nem járul hozzá a lakosság rezsicsökkentéséhez sem, vagyis nem fizet a közkasszába különadót.