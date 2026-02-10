Hatalmas fejlesztés zajlik: újabb nemzetközi repülőtér születik Magyarországon

Látványos szakaszához érkezett a Hévíz-Balaton Airport megújítása: a fejlesztés első üteme a végéhez közeledik, és az elmúlt másfél év munkájának eredménye már most jól érzékelhető – közölte Nagy Bálint, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a Facebookon.

Jelentős fejlesztéssel újul meg a Hévíz-Balaton Airport

Fotó: Hévíz-Balaton Airport Facebook

A beruházás egyszerre érinti a repülőtér műszaki infrastruktúráját, az utasforgalmi kiszolgálást és az energetikai hatékonyságot, miközben a térségi gazdasági és turisztikai szerep erősítését is célozza. Összesen kétmilliárd forintból újul meg a Hévíz-Balaton repülőtér.

Szinte teljesen megújul a Hévíz-Balaton Airport

A fejlesztések során teljes körűen megújult a kifutópálya és a gurulópálya, korszerű navigációs rendszereket telepítettek, valamint a terminálépület belső felújításon és energetikai korszerűsítésen esett át. A fenntarthatósági szempontok megjelenéseként napelempark is létesült, amely a repülőtér működésének energiaigényét hivatott részben fedezni. A kapacitásbővítés révén hatékonyabbá vált a Schengen-övezeten belüli és kívüli utasforgalom kezelése, ami gyorsabb és kényelmesebb érkezést tesz lehetővé.

A fejlesztések hátterében önkormányzati együttműködés is szerepet játszik. Zalaegerszeg és Hévíz önkormányzata stratégiai megállapodást kötött közös fejlesztési elképzelések megvalósítására, amelyek központi eleme a Hévíz–Balaton Airport továbbfejlesztése. A dokumentumot Balaicz Zoltán és Naszádos Péter írta alá Sármelléken, a repülőtér felújított épületében.