Óriási fejlesztésre készülnek Hévízen - de mi lesz a fürdővel a felújítás alatt?

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője a helyszínen tartott sajtótájékoztatón jelezte: Hévízt a világörökség részeként szeretnék elismertetni, ebben pedig jelentős szerepe van a gyógyfürdő és a kórház átfogó megújításának. Olyan fejlesztést kívánnak megvalósítani, amit a társadalmi egyeztetések során a helyi civil szervezetek és a helyben élők is támogatni tudnak. A képviselő hozzátette: az elmúlt évben is „nagyon konstruktív, előremutató egyeztetéseket” folytattak az önkormányzattal, a civilekkel és a helyben élőkkel. A pályázatra beérkező elképzelésekről szeptember végéig egy szakmai zsűri dönt, amelyben Hévíz polgármestere és a balatoni főépítész is részt vesz.

A hévizi Tófürdő felújítást kapó központi épülete a hévízi gyógyfürdő és kórház komplex fejlesztésére kiírt tervpályázat kihirdetése alkalmából tartott sajtótájékoztató napján, 2026. február 20-án

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szeptember végén hirdethetnek eredményt a hévízi fejlesztés pályázatairól

Perényi Lóránt, az ÉKM építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott, hogy az eddigi tervpályázatokhoz viszonyítva ez a legkomplexebb és talán a legnagyobb kihívást jelentő feladat. Hamarosan helyszíni bejárást tartanak a pályázat iránt érdeklődőknek, akik ezután feltehetik a kérdéseiket, ezt követően pedig több mint három hónap áll rendelkezésére a pályaművek benyújtására.

A bírálóbizottság a nyár végén fog összeülni, ami után szeptember végén hirdet majd eredményt.

Nyul Zoltán az ÉKM magasépítésért felelős helyettes államtitkára azzal folytatta, hogy a tervpályázat lezárultát követően hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással választják ki azt, aki majd az engedélyezési és kiviteli terveket elkészíti. Számításaik szerint 2027 első negyedévében zárulhat le ez az eljárás, ami után egy év áll rendelkezésre a részletes tervek kidolgozására.

Kiemelte, hogy a folyamatos működőképesség fenntartása mellett ütemezetten zajlanak majd a munkálatok, ezért a tervezés is szakaszos lesz, akárcsak a bontási és az építési munkák is 2027 második felétől. Az az elvárás, hogy az elképzelések megfeleljenek az értékmentés és az értékteremtés alapelvének, a magas színvonalú egészségügyi és turisztikai szempontok mellett.