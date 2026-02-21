Óriási fejlesztésre készülnek Hévízen - de mi lesz a fürdővel a felújítás alatt?

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője a helyszínen tartott sajtótájékoztatón jelezte: Hévízt a világörökség részeként szeretnék elismertetni, ebben pedig jelentős szerepe van a gyógyfürdő és a kórház átfogó megújításának. Olyan fejlesztést kívánnak megvalósítani, amit a társadalmi egyeztetések során a helyi civil szervezetek és a helyben élők is támogatni tudnak. A képviselő hozzátette: az elmúlt évben is „nagyon konstruktív, előremutató egyeztetéseket” folytattak az önkormányzattal, a civilekkel és a helyben élőkkel. A pályázatra beérkező elképzelésekről szeptember végéig egy szakmai zsűri dönt, amelyben Hévíz polgármestere és a balatoni főépítész is részt vesz.
Szeptember végén hirdethetnek eredményt a hévízi fejlesztés pályázatairól
Perényi Lóránt, az ÉKM építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott, hogy az eddigi tervpályázatokhoz viszonyítva ez a legkomplexebb és talán a legnagyobb kihívást jelentő feladat. Hamarosan helyszíni bejárást tartanak a pályázat iránt érdeklődőknek, akik ezután feltehetik a kérdéseiket, ezt követően pedig több mint három hónap áll rendelkezésére a pályaművek benyújtására.
A bírálóbizottság a nyár végén fog összeülni, ami után szeptember végén hirdet majd eredményt.
Nyul Zoltán az ÉKM magasépítésért felelős helyettes államtitkára azzal folytatta, hogy a tervpályázat lezárultát követően hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással választják ki azt, aki majd az engedélyezési és kiviteli terveket elkészíti. Számításaik szerint 2027 első negyedévében zárulhat le ez az eljárás, ami után egy év áll rendelkezésre a részletes tervek kidolgozására.
Kiemelte, hogy a folyamatos működőképesség fenntartása mellett ütemezetten zajlanak majd a munkálatok, ezért a tervezés is szakaszos lesz, akárcsak a bontási és az építési munkák is 2027 második felétől. Az az elvárás, hogy az elképzelések megfeleljenek az értékmentés és az értékteremtés alapelvének, a magas színvonalú egészségügyi és turisztikai szempontok mellett.
Naszádos Péter, Hévíz független polgármestere úgy vélekedett, hogy több mint száz éve nem volt Hévíznek és a fürdőnek egységes koncepciója, és az új elképzelések Hévíz következő száz évét határozzák majd meg. Üdvözölte, hogy az önkormányzat, a civil szervezetek három minisztériummal együtt dolgozva alakították ki azt a szakmai koncepciót, ami az egészségről, az egészségturizmusról egyaránt szól, és amivel a következő években nemcsak Hévíz és a térsége, hanem Hévíz fejlődésével és újragondolásával az egész magyarországi turizmus új lendületet kaphat.
Perényi Lóránt az MTI kérdésére elmondta: a tervezési program három ütemre bontja a tervezendő funkciócsoportokat.
- Az első ütem a tófürdő és a tófürdőhöz legszorosabban kapcsolódó funkciók és épületek részleges bontása, újjáépítése, felújítása, illetve az új épület építése.
- A második ütembe tartozik a Szent András kórházhoz kapcsolódó épületek és funkcionális egységek rendezése.
- A harmadikba pedig a turisztikai funkcióegységek megtervezése.
Nyul Zoltán hozzátette: sem a tervezési, sem a kiviteli munkálatok költségeit nem lehet még megbecsülni, de minden bizonnyal „rendkívül költségigényes”, sok évig tartó finanszírozási igényű beruházás lesz a hévízi. A tervpályázat értékelésnél a funkcionális és az esztétikai szempontok mellett nagyon fontos lesz a gazdaságossági, fenntarthatósági követelményrendszer. A magas költségvetési terheket jelentő, „de egyébként nagyon komoly társadalmi és gazdasági haszonnal járó komplex beruházás” esetében a forrásigényeket ütemezetten nyújtják majd be a kormánynak - jelezte a helyettes államtitkár.
Tavaly jelentősen nőtt a vendégforgalom a hévízi vendégforgalom
Hévíz és környéke a magyarországi idegenforgalom egyik legfontosabb lokációja. Hévíz idegenforgalma 2025-ben szorosan követte az országos trendet, amely a turizmus látványos bővülését mutatja.
A belföldi vendégek száma 1,9 százalékkal, a külföldieké pedig 11 százalékkal nőtt 2025 januárja és augusztusa között az előző év azonos időszakához képest, amit az infrastrukturális fejlesztések és a népszerűsítő kampányok támogattak.
Hévíz, mint kiemelt gyógyhely, stabil szereplője volt a rekordot döntő 2025-ös turisztikai évnek.
Nem pusztán a gyógyfürdő újul meg Hévízen. Miként az Origo néhány napja megírta, új lendületet kapott a Hévíz-Balaton Airport fejlesztése, amelynek során során többek között teljes körűen megújult a kifutópálya és a gurulópálya, korszerű navigációs rendszereket telepítettek, valamint a terminálépület is korszerűsítésen esett át.