Totális blokád a Hormuzi-szorosban: ezért olyan fontos a titokzatos tengeri átjáró

A Hormuzi-szoros a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala. A stratégiai jelentőségű tengeri átjárót északon Irán, délen pedig az Egyesült Arab Emírségek és Omán határolja. A Perzsa-öböl menti olajexportálók többsége számára nincs alternatív tengeri kijárat árujuk számára, így a térség energiahordozóinak döntő része ezen a vízi úton jut el a világpiacra. Efölött a szoros fölött, melyen a Bloomberg adatai szerint 2025-ben naponta 16,7 millió hordó nyersolajat és kondenzátumot szállítottak át tartályhajók, Irán jelentős befolyást gyakorol, és az elmúlt években többször fenyegetett azzal, hogy blokád alá helyezi a tengeri viszonylatban szűk átjárót. Ez azt jelenti, hogy Teheránon múlna, hogy a Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek által kitermelt olaj (magát az iránti olajat nem számítva) átjut-e a szorosan, és elindulhat-e – jellemzően – Ázsia irányába.
Nemzetközi jog és a szoros használata: ez lehet az iráni alap
Irán még nem jelentette be, hogy megpróbálja lezárni a szorost, és kérdéses, hogy egyáltalán végre tudná-e azt hajtani, s egyes jelek alapján az olajforgalom azon magától is töredezetté válik, de mégis érdemes közelebbről megvizsgálni a tengeri átjáró kérdését. Egyáltalán, milyen alapon formál jogot Irán a szoros felügyeletére? Erre a fő hivatkozási alap az ENSZ Tengerjogi Egyezménye, ami alapján az államok partvonalaiktól számítva 12 tengeri mérföldig (1 tengeri mérföld = 1,85 km) gyakorolhatják szuverenitásukat.
Ez kisebb távolság, mint a Hormuzi-szoros legszűkebb pontja.
A szabályozásból az kövekezik, hogy az irániaknak biztosítaniuk kell a külföldi hajók „incidenstől mentes áthaladását” a területi vizeken, és nem akadályozhatják a nemzetközi hajózásra használt szorosokban a „semleges” vagy „tranzitáthaladást”.
Bár mindez jogalapot szolgáltathat Iránnak a szoros feletti ellenőrzésre, a helyzetbe némi pikantériát csempész, hogy bár Irán 1982-ben aláírta az egyezményt, a parlament mindmáig nem ratifikálta azt.
Az iráni vezetés korábban, a geopolitikai feszültségek kiéleződése idején többször jelezte, hogy képes lenne tengeri blokádot elrendelni. A teljes lezárásra vonatkozó fenyegetést azonban soha nem váltotta valóra – egy ilyen lépés pedig már az elmúlt évbekben is vélhetően heves reakciókat váltott volna ki a térségben járőröző nyugati haditengerészeti egységekből, különösen az Egyesült Államok részéről, még ha rövid időre valóban meg is bolondíthatta volna az olajárakat.
Milyen eszközökkel okozhatna zavart Irán?
Irán és az Irán által felügyelt olajszállítási útvonalak használhatósága óriási jelentőséggel van az olajpiacra, és így az olajárak alakulására is. A most kialakult iráni helyzet – miként az Origón ebben az összeállításban bemutattuk – csak még sürgetőbbé teszi a Barátság vezeték újraindítását. Ráadásul ahhoz, hogy Irán zavart okozzon a Hormuzi-szoros forgalmában, nem feltétlenül van szükség arra, hogy hadihajókkal állja el az arra közlekedő olajtankerek útját, azoknak még csak ki sem kellene futniuk a kikötőkből.
Az ország hosszú partvonala számos lehetőséget kínál a beavatkozásra:
a kisebb hajók zaklatásától gyors járőregységekkel egészen a szélsőségesebb megoldásokig, például tankerek elleni rakéta- vagy dróntámadásokig.
Egy ilyen helyzet gyorsan túl veszélyessé tehetné az átkelést a kereskedelmi hajók számára, ahogy arra hasonló példát látni a Teherán által támogatott jemeni húszi lázadók által a Vörös-tenger hajóforgalma ellen elkövetett akciók formájában. A Hormuzi-szoros forgalmának blokkolására elméletileg tengeri aknák telepítése is szóba jöhetne, ám ez az iráni hajózás számára is komoly kockázatot jelentene, így kevésbé valószínű forgatókönyv.
A modern hajózás másik sérülékeny pontja a globális helymeghatározó rendszer (GPS) jeleinek zavarása.
Ezt a módszert világszerte egyre gyakrabban alkalmazzák állami és nem állami szereplők a navigáció megzavarására. A tavaly júniusi iráni-izraeli konfliktus idején több ezer hajó tapasztalt fennakadásokat a Hormuzi-szoros térségében.
Valóban totális blokád alá vonható a szoros?
A szorosra azért hárul különös figyelem minden közel-keleti, de különösen Iránt érintő feszültségnövekedés, különösen fegyveres konfliktus esetén, mert azon a teljes globális olajforgalom kb. 25 százaléka halad át, valamint egyre fontosabb földgázkereskedelmi útvonalnak is számít.
Az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala szerint
2024-ben a szoroson áthaladó olajmennyiség átlagosan napi 20 millió hordó volt, ami a globális folyékony kőolaj-fogyasztás körülbelül 20 százalékának felelt meg.
Ám míg az olaj főként Ázsia számára fontos, hogy átjusson a szorosan, addig az LNG-szállítmányok fennakadását Európa is saját bőrén érezheti a gáztartalékok elapadásával.
A nemzetközi jogi keretek – az ENSZ Tengerjogi Egyezménye alapján – korlátozzák a szoros teljes lezárásnak lehetőségét.
Ennek ellenére az iráni kormány a múltban többször állította, hogy képes lenne totális blokádot felállítani a szorosban. Ez persze a mostani helyzetet megelőzően azonnali katonai következményekkel járt volna a nyugati haditengerészeti erők részéről, arról nem is beszélve, hogy Irán szintén bevételektől esett volna el az olajszállítmányok feltartóztatásával.
2026 februárjában az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) éleslövészeti gyakorlatokat tartott a szorosban, ami tovább fokozta a piaci aggodalmakat. A szakértők szerint Irán aknatelepítéssel vagy gyorsnaszádokkal képes lehet a forgalom jelentős korlátozására.
Ha az áthaladás veszélyessé válna, a kereskedelmi hajók várhatóan csak konvojokban, nyugati haditengerészeti kísérettel közlekedhetnének a szorosban. Ez ugyan lassítaná a forgalmat, de nem okozna azonnali, jelentős kiesést a globális olajkínálatban.
Egy több napig tartó teljes lezárás ugyanakkor rémálomszerű forgatókönyv lenne az energiapiacok számára. A Kpler vezető nyersolaj-elemzője, Muyu Xu júniusban úgy becsülte:
már egyetlen napos blokád is 120-150 dollárral emelhetné meg a hordónkénti olajárat.
A nemzetközi referenciaárként szolgáló Brent nyersolaj
- február 20-án az év elejétől számítva átlagosan 66 dollár/hordó szinten állt;
- szombat reggel 72-78 dollár körül mozgott az Irán elleni légicsapások megindulása utáni órákban.
A Hormuzi-szoros lezárása nemcsak a globális piacokat, hanem Irán saját gazdaságát is gyorsan sújtaná, hiszen az ország nem tudná exportálni kőolaját.
A Közel-Keletről induló olajáramlás zavara különösen érzékenyen érintené Kínát, amely az iráni nyersolaj legnagyobb vásárlója és Teherán egyik fontos partnere.
Peking az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjaként vétójogával korábban is igyekezett megvédeni Iránt a nyugati kezdeményezésű szankcióktól és határozatoktól.
Van alternatívája a Hormuzi-szoroson való olajszállításnak?
A legtöbb olajat Szaúd-Arábia exportálja ezen az útvonalon, ugyanakkor rendelkezik egy kb. 1200 km hosszú, kelet-nyugati irányú csővezetékkel, amely a Vörös-tenger partján fekvő terminálhoz szállítja a kőolajat. A rendszer napi 5 millió hordó szállítására képes.
A sivatagi olajkirályság állami olajvállalata, az Aramco 2019-ben ideiglenesen 7 millió hordó/napra bővítette a vezeték kapacitását, amikor néhány földgáz-folyadékszállító vezetéket átalakított nyersolaj fogadására.
Az Egyesült Arab Emírségek szintén képes részben megkerülni a szorost a Habshan-Fujairah csővezetéken keresztül, amely az ománi-öbölbeli kikötőig juttatja el az olajat, napi 1,5 millió hordós kapacitással.
Több kereskedő már nem szállít a Hormuzi-szoroson át
Amerikai haditengerészet: az egész térség műveleti terület
Több nagy kereskedőház azt közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy az amerikai haditengerészettől kapott figyelmeztetés alapján felfüggesztették szállításaikat a Hormuzi-szorosan át. Nem csak nyersolajat, hanem olajpari terméket és LNG-t sem szállítanak a szoroson át. A névtelenül nyilatkozó kereskedőházak azt közölték, hajóik néhány napig várakoznak a jelenlegi pozícióikban, az Intertanko tartályhajó-szövetség pedig azt mondta: az amerikai haditengerészet az egész Perzsa-öbölben, az Ománi-öbölben, az Északi-Arab-tengeren és a Hormuzi-szorosban akciókat hajthat végre, azokat műveleti területnek tekinti, és a térségben történő hajózás ellen figyelmeztetett, mert nem tudja garantálni a semleges vagy kereskedelmi hajók biztonságát.
Irak esetében létezik egy, Törökországon át a Földközi-tenger partvidékére vezető vezeték, amelyet tavaly nyitottak meg újra. Ez azonban kizárólag az ország északi mezőiről származó olajat képes továbbítani, így az iraki export döntő része továbbra is tengeren, Bászra kikötőjén keresztül, a Hormuzi-szoroson áthaladva jut el vevőihez. Katar, Bahrein és Kuvait számára nincs alternatív tengeri útvonal.
Irán saját exportja is nagymértékben a szorosra támaszkodik: a Bloomberg hajókövetési adatai szerint 2025-ben több nyersolajat szállítottak ezen az útvonalon, mint 2018 óta bármikor.
2019-ben az Egyesült Királyság, Szaúd-Arábia és Bahrein csatlakozott az Egyesült Államok vezette tengeri biztonsági koalícióhoz. A kezdeményezés célja a Közel-Kelet olajszállítás szempontjából alapvető fontosságú tengeri útvonalainak védelme volt, miután több hajót és szárazföldi létesítményt ért támadás, amelyekért egyes tagállamok Iránt tették felelőssé. 2023 vége óta azonban a figyelem egyre inkább a Vörös-tenger déli részére irányul. Ennek oka az Irán által támogatott jemeni húszi fegyveresek akciósorozata, akik a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel és az Indiai-óceánnal összekötő Bab el-Mandeb-szoros térségében haladó hajókat vették célba.