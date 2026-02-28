Totális blokád a Hormuzi-szorosban: ezért olyan fontos a titokzatos tengeri átjáró

A Hormuzi-szoros a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala. A stratégiai jelentőségű tengeri átjárót északon Irán, délen pedig az Egyesült Arab Emírségek és Omán határolja. A Perzsa-öböl menti olajexportálók többsége számára nincs alternatív tengeri kijárat árujuk számára, így a térség energiahordozóinak döntő része ezen a vízi úton jut el a világpiacra. Efölött a szoros fölött, melyen a Bloomberg adatai szerint 2025-ben naponta 16,7 millió hordó nyersolajat és kondenzátumot szállítottak át tartályhajók, Irán jelentős befolyást gyakorol, és az elmúlt években többször fenyegetett azzal, hogy blokád alá helyezi a tengeri viszonylatban szűk átjárót. Ez azt jelenti, hogy Teheránon múlna, hogy a Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek által kitermelt olaj (magát az iránti olajat nem számítva) átjut-e a szorosan, és elindulhat-e – jellemzően – Ázsia irányába.

A NASA által közreadott műholdfelvétel a Hormuzi-szorosról, az olajkereskedelem egyik legfontosabb tengeri útvonaláról

Fotó: NASA

Nemzetközi jog és a szoros használata: ez lehet az iráni alap

Irán még nem jelentette be, hogy megpróbálja lezárni a szorost, és kérdéses, hogy egyáltalán végre tudná-e azt hajtani, s egyes jelek alapján az olajforgalom azon magától is töredezetté válik, de mégis érdemes közelebbről megvizsgálni a tengeri átjáró kérdését. Egyáltalán, milyen alapon formál jogot Irán a szoros felügyeletére? Erre a fő hivatkozási alap az ENSZ Tengerjogi Egyezménye, ami alapján az államok partvonalaiktól számítva 12 tengeri mérföldig (1 tengeri mérföld = 1,85 km) gyakorolhatják szuverenitásukat.

Ez kisebb távolság, mint a Hormuzi-szoros legszűkebb pontja.

A szabályozásból az kövekezik, hogy az irániaknak biztosítaniuk kell a külföldi hajók „incidenstől mentes áthaladását” a területi vizeken, és nem akadályozhatják a nemzetközi hajózásra használt szorosokban a „semleges” vagy „tranzitáthaladást”.

Bár mindez jogalapot szolgáltathat Iránnak a szoros feletti ellenőrzésre, a helyzetbe némi pikantériát csempész, hogy bár Irán 1982-ben aláírta az egyezményt, a parlament mindmáig nem ratifikálta azt.

Az iráni vezetés korábban, a geopolitikai feszültségek kiéleződése idején többször jelezte, hogy képes lenne tengeri blokádot elrendelni. A teljes lezárásra vonatkozó fenyegetést azonban soha nem váltotta valóra – egy ilyen lépés pedig már az elmúlt évbekben is vélhetően heves reakciókat váltott volna ki a térségben járőröző nyugati haditengerészeti egységekből, különösen az Egyesült Államok részéről, még ha rövid időre valóban meg is bolondíthatta volna az olajárakat.