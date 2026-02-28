Történelmi döntés: százra nőtt a hungarikumok száma

Nagy István agrárminiszter, a Hungarikum Bizottság e témában szervezett ülésén kiemelte, hogy hungarikumaink hozzájárulnak nemzeti identitásunk megerősítéséhez, és segítik kulturális örökségünk továbbadását a jövő generáció számára. A tárcavezető rámutatott, hogy történelmi döntést hozott a Hungarikum Bizottság, hiszen már százra nőtt a hungarikumaink száma. Azt is hangsúlyozta, hogy a hungarikumok nemzetpolitikai jelentőséggel bírnak – derül ki a bizottság közleményéből. Nemzeti értékeink feltárása, megőrzése és megismertetése erősíti a közösségi összetartozást, és hiteles képet ad Magyarországról itthon és a világban egyaránt.
Újabb elemek a Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban
A Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott értékek száma az eddigi 98-ról 100-ra emelkedett, míg a Magyar Értéktár elemeinek száma 162-ről 164-re.
Köztudomású, hogy a tepertős pogácsa a magyar gasztronómia egyik legismertebb és legkedveltebb sós süteménye, amely a paraszti konyha hagyományait őrzi, és ma is meghatározó szerepet tölt be a mindennapi étkezésekben, valamint a közösségi alkalmakon. 2007-ben egy magyar szervezet, a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje védettségi eljárást indított az Európai Uniónál, hogy ismerjék el hagyományos magyar ételként a tepertős pogácsát. A bejegyzés 2013-ban megtörtént, három évvel később megkapta a hagyományos különleges termék minősítést. A pogácsa sütése és kereskedelmi forgalomba hozása 2016 óta csak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak való bejelentés után történhet annak érdekében, hogy a silányabb minőségű tepertős pogácsákat kiszűrjék.
A Vecsés térségéhez kötődő savanyú káposzta egyedülálló minőségét pedig a generációkon át öröklődő sváb receptúrák és a kiváló helyi alapanyagok garantálják. Kiemelkedő minősége, magas C-vitamin-tartalma és sokoldalú felhasználása miatt a magyar konyha meghatározó alapanyaga. Több mint 200 éves hagyományokon alapuló, tejsavas erjesztéssel és hagyományos fűszerezéssel készül a helyi, vékony levelű káposztából ez az adalékanyag-mentes, roppanós finomság.
A Magyar Értéktárban az idei döntésekkel tovább gazdagodott a közösségi és sport hagyományokra épülő nemzeti értékeink sora.
A gyűjteménybe került az egész magyarság által ismert és közkedvelt ulti kártyajáték. Ez a legnépszerűbb, 32 lapos magyar kártyával játszott, nagy stratégiai igényű magyar kártyajáték, ahol a logikáé és a bemondásoké a főszerep. Általában 3 játékos játssza, a cél a licitálás (bejelentés) szerinti pontszámok elérése, gyakran „rabló” változatban, ahol a talon cserélhető. Főbb elemei: hetesek, ulti (alsó-felső-ász), kontra/rekontra.
Szintén nemzeti értékké vált Kincsem, a magyar csodakanca, a hazai lóversenysport kiemelkedő lova. Kincsem (1874–1887) a magyar (és a világtörténelem) legeredményesebb angol telivér kancája, aki 54 futamából 54-et megnyert. Blaskovich Ernő tenyésztette, sötétsárga színű volt, és 1874-ben született Tápiószentmártonban. Verhetetlen teljesítményével örökre beírta magát a lósport történetébe.
Érdekesség, hogy ezt megelőzően, novemberben két új érték került be a Hungarikumok Gyűjteményébe: a magyar nyereg és a Pető-módszeren alapuló konduktív pedagógia rendszer. A Magyar Értéktár pedig a Magyarország tortája versennyel, a Bükki ősember-barlanggal, a Szarvasi Arborétummal és a régi magyar szőlőfajtákkal bővült.
Mi számít hungarikumnak?
A hivatalos megfogalmazás szerint a hungarikum a magyarságra jellemző, kiemelkedő érték, amely egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye.
Ez egy gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a magyar kultúrához, gasztronómiához, iparhoz, sporthoz és természethez kapcsolódó értékeket, amelyeket a Hungarikum Bizottság ismer el és sorolja gyűjteménybe.
A hungarikumok rendszerezésére a kétezres évek elején indult egy mozgalom, amelynek hatására létrejött egy erről szóló törvény, és a folyamatosan bővülő Hungarikumok Gyűjteménye.
A gyűjtemény különböző területek, témakörök alapján rendezi a magyarság büszkeségeit:
- Kulturális örökség: a kalocsai hímzés vagy a Tokaji aszú.
- Agrár- és élelmiszergazdaság: a sűrített paradicsom, a szódavíz, a makói hagyma, a dobostorta vagy a kürtőskalács.
- Ipari és műszaki megoldások: például a magyar nyereg.
- Természeti értékek: például a termálvizek.
- Épített környezet: Torockó épített öröksége vagy a székelykapu.
Mi a különbség Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteménye között?
Az alulról jövő kezdeményezések elve alapján a megyei- vagy külhoni nemzetrész- vagy ágazati értéktárba már bekerült nemzeti értékek először a Magyar Értéktárba kerülhetnek felterjesztésre. A Magyar Értéktár kiemelkedő nemzeti értékei – amennyiben a nagyvilág ezen „a magyarság csúcsteljesítménye”-iként is hívható értékekkel a magyarságot azonosítja – terjeszthetőek fel azután a Hungarikumok Gyűjteményébe.
A Magyar Értéktár nem minden esetben a Hungarikumok Gyűjteményének „előszobája”. Amikor a Hungarikum Bizottság elé kerül a javaslat, akkor arról születik döntés, hogy az adott nemzeti érték több-e, mint egy megyei érték, azaz rendelkezik-e olyan tulajdonságokkal, amelyek alapján önmagában egész Magyarországot „jelenítheti” meg.