Megszólalt a Hungary Airlines a repülőgép-alkatrész repülés közbeni elvesztéséről

Felszállás után leválhatott egy alkatrész a Hungary Airlines HUA111-es cargo járatának Airbus gyártmányú repülőgépéről, legalábbis ez az értesülés látott napvilágot egy repülési hírekkel foglalkozó csoportban egy közösségi oldalon – írtuk nemrég. Az Origo megkereste kérdéseivel a vállalatot, a cég válasza szerint nincs tudomásuk arról, hogy ilyen incidens történt volna.

A Hungary Airlines egyik repülőgépe

Fotó: Cargo Facts

Hungary Airlines: „Jelenleg semmi nem támasztja alá az állítást”

A cég lapunknak küldött válaszában Talabos Gábor, a földi műveletekért végzett felelős vezető azt jelezte, hogy cégük is értesült a hivatkozott bejegyzésről, ám tudomásuk szerint nem történt meg az, amit abban a – feltehetően jóindulattól vezérelt – szemtanú-bejelentő közölt. A vállalat hivatalos válaszaként megjelölt állásfoglalást közöljük:

„A Hungary Airlines légitársaság tudomására jutott egy Facebook bejegyzés, amely szerint a mai HUA111-es járat felszállásakor a pestszentlőrinci temető környezetében egy „aranysárga lehulló darabot” véltek látni.

Légitársaságunk számára a biztonság elsődleges. A repülőgép személyzetétől származó információk és a repülőgép rendszereiből folyamatosan érkező adatok, továbbá az illetékes hatóságoktól kapott információk alapján jelenleg semmi nem támasztja alá a bejegyzésben foglaltakat.

A járat folytatja a menetrend szerinti repülését, Társaságunk a repülésbiztonságot érintő körülmények változása esetén a szükséges intézkedéseket megteszi.”

Lapunk megkereste kérdésivel a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is az állításról, mihelyst válaszolnak, a kapott információkról beszámolunk.